Hoa hậu Thiên Ân đội vương miện đọ dáng cùng 4 á hậu Miss Grand Vietnam

Hoa hậu Đoàn Thiên Ân ấn tượng trên sân khấu công bố vương miện Miss Grand Vietnam 2023 BTC

Chiều 21.8, ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2023 chính thức công bố vương miện và phần thưởng dành cho tân hoa hậu cũng như 4 á hậu. Bộ sưu tập vương miện dành cho top 5 chung cuộc mang chủ đề Wing of the grand - Đôi cánh hòa bình do tác giả Nguyễn Hoàng Khang thiết kế và được chế tác bởi thương hiệu trang sức kim cương Ngọc Châu Âu. 5 thiết kế được Hoa hậu Đoàn Thiên Ân cùng 4 á hậu Miss Grand Vietnam 2022 là Chế Nguyễn Quỳnh Châu, Trần Tuyết Như, Trần Nguyên Minh Thư và Ngô Thị Quỳnh Mai (Mai Ngô) đội lên sân khấu để giới thiệu đến truyền thông cũng như người hâm mộ sắc đẹp trong nước.



Thiên Ân diện đầm dạ hội vàng đính kết tỉ mỉ. Chiếc vương miện được chế tác từ vàng và đá quý góp phần tôn lên vẻ quyến rũ của nàng hậu BTC

Cận cảnh vương miện dành cho tân Hoa hậu Hòa bình Việt Nam BTC

Vương miện giành cho Miss Grand Vietnam 2023 được chế tác trong 1.080 giờ, là sự kết hợp tinh tế của vàng 24k cùng 872 viên đá kim cương zirconia, 380 viên citrine vàng và 255 viên ngọc lục bảo emerald với các kích cỡ khác nhau. Lồng ghép trong thiết kế là sự mềm mại và tinh tế của những hình ảnh quen thuộc với người Việt Nam: chim bồ câu, hoa sen, cây lúa, thể hiện sự kiên cường, mạnh mẽ và khát vọng hòa bình. Vương miện dành cho các á hậu Miss Grand Vietnam 2023 cũng được thiết kế đồng điệu với vương miện hoa hậu, được chế tác từ vàng 24k cùng 2.400 viên đá quý.

Trước khi trình làng bộ sưu tập vương miện dành cho tân Hoa hậu Hòa bình Việt Nam cùng 4 á hậu, ban tổ chức đã phát động cuộc thi thiết kế vương miện Miss Grand Vietnam 2023 từ tháng 4.2023 dành cho các bạn trẻ có đam mê về thiết kế và chọn ra thiết kế đẹp nhất để chế tác. Tác giả Nguyễn Hoàng Khang với tác phẩm Đôi cánh hòa bình đã xuất sắc vượt qua hàng trăm ứng viên để giành giải nhất và giải thiết kế vương miện được yêu thích nhất.

4 á hậu Miss Grand Vietnam 2022: Minh Thư, Quỳnh Châu, Tuyết Như và Mai Ngô (từ trái sang) xuất hiện cùng 4 vương miện dành cho các tân á hậu của cuộc thi BTC

Đoàn Thiên Ân và dàn người đẹp Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 khoe sắc với bộ sưu tập vương miện mới BTC

Nguyễn Hoàng Khang - tác giả của bộ sưu tập vương miện dành cho người chiến thắng Miss Grand Vietnam 2023 BTC

Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2023 đang là cuộc đua của 44 thí sinh. Sau 3 vòng thi: Trình diễn Trang phục áo tắm (Best in Swimsuit); Người đẹp thời trang (Miss Fashion) và trình diễn Trang phục văn hóa dân tộc (National Costume), các ứng viên sáng giá cho ngôi vị hoa hậu dần lộ diện. Vòng chung khảo toàn quốc của cuộc thi dự kiến diễn ra tại TP.HCM vào ngày 23.8 và đêm chung kết được tổ chức vào ngày 27.8 tới.