Hoa hậu Thùy Lâm khoe 2 con sở hữu chiều cao 'khủng'

Cuộc sống của Thùy Lâm ở tuổi 38

Thời gian gần đây, Thùy Lâm chăm chỉ xây dựng kênh TikTok riêng của mình, chủ yếu chia sẻ bí quyết làm đẹp, thời trang, kinh doanh cũng như những hoạt động thường nhật của gia đình. Vừa qua, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2008 khiến người hâm mộ bất ngờ khi khoe hình ảnh của hai con.

Hoa hậu Thùy Lâm khoe chiều cao của con trai và con gái Ảnh: Chụp màn hình

Theo đó, con trai 14 tuổi của Thùy Lâm (tên thân mật là Su) sở hữu chiều cao 1,86 m, trong khi đó, con gái tên Mon cũng cao 1,72 m dù chỉ mới 12 tuổi. Chia sẻ về bí quyết trong việc nuôi con khỏe mạnh và có chiều cao vượt trội, Thùy Lâm cho biết: "Đầu tiên là chế độ dinh dưỡng, hai con của Lâm không kén ăn, bố mẹ ăn gì thì các con ăn nấy. Các bạn có thể ăn cả đồ Âu lẫn đồ Á. Đặc biệt, ngay từ nhỏ, các bé nhà mình đều uống một cốc sữa vào mỗi bữa sáng cho nên Lâm nghĩ con có đầy đủ canxi để phát triển chiều cao từ thói quen này. Thị trường bây giờ thật giả lẫn lộn nên gia đình Lâm vẫn trung thành với các hãng sữa của Việt Nam, dễ mua và dễ kiểm chứng và khi uống mình cũng yên tâm hơn".

Vẻ ngoài trẻ trung của Thùy Lâm ở tuổi 38 khiến nhiều khán giả ngưỡng mộ Ảnh: Chụp màn hình

Bên cạnh đó, Thùy Lâm và chồng chú ý cho các con tham gia các hoạt động thể thao để tăng cường sức khỏe. "Bạn Su bây giờ 14 tuổi, nếu cuối tuần có thời gian rảnh thì bố cho bạn ra phòng tập để tập gym. Lâm cũng khuyến khích các con chơi thể thao. Những hoạt động này có thể giúp các con giải phóng năng lượng, kích thích tăng trưởng chiều cao", cô nói. Ngoài ra, cô cũng cho biết hiện tại mình đã hài lòng với chiều cao của hai con và mình trở thành người nhỏ bé nhất nhà.

Sau khi rời khỏi làng giải trí, Hoa hậu Thùy Lâm chuyển hướng sang kinh doanh ở mảng làm đẹp. Nàng hậu 8X thừa nhận mình gặp nhiều khó khăn trong giai đoạn đầu khởi nghiệp vì thiếu kinh nghiệm trong việc quản lý nhân sự, cách vận hành doanh nghiệp và chăm sóc khách hàng. Sau nhiều lần rút kinh nghiệm, công việc của người đẹp 8X dần ổn định hơn. Thùy Lâm mong muốn có sự nghiệp riêng thay vì sống dựa vào ông xã sau khi kết hôn.

Thùy Lâm sinh năm 1987, đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2008 và sau đó vào top 15 Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2008. Trước khi tham gia đấu trường nhan sắc, Thùy Lâm nổi tiếng nhờ vai Hoa trong phim Kiều nữ và đại gia. Ngoài ra, cô từng phát hành album riêng và trình diễn trong nhiều show ca nhạc lớn. Tuy nhiên, Thùy Lâm quyết định rút lui khỏi showbiz sau khi kết hôn với tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn. Mỹ nhân 38 tuổi chọn cuộc sống kín tiếng và hiếm khi xuất hiện tại các sự kiện giải trí.