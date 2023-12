Hoa hậu Tiểu Vy diễn vedette quyến rũ tại quê nhà Hội An

Bộ sưu tập The Edge of Elegance mang đến hình ảnh một người phụ nữ tinh tế, trang nhã và biết rõ bản thân muốn gì. Từ sự kết hợp độc đáo của các hoa văn đến sự hòa quyện hoàn hảo của màu sắc, mỗi trang phục được trang trí bằng những đường nét tỉ mỉ, cườm, thêu và hoa lá đều là do chính các nghệ nhân tài năng của Hội An thực hiện, kết hợp sử dụng công nghệ cắt laser tiên tiến