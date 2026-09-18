Hoa hậu Tiểu Vy hóa công nhân, hé lộ cú tát khiến bạn diễn 'choáng váng'

Hoa hậu Tiểu Vy hóa thân thành công nhân công trường bò sữa trong phim điện ảnh mới ẢNH: ĐPCC

Thước phim hậu trường mới nhất vừa được đoàn phim Bò sữa bay chia sẻ, hé lộ quá trình thực hiện những một số phân cảnh trong phim với dàn diễn viên trẻ: Anh Tú Wilson, Ngọc Xuân, Võ Điền Gia Huy… Không chỉ gây ấn tượng với khung cảnh thiên nhiên xinh đẹp của cao nguyên Mộc Châu với trang trại bò sữa đầy tiếng cười, tập phim hậu trường gây chú ý với cảnh tát căng thẳng giữa hoa hậu Tiểu Vy (vai Mai) và ca sĩ Nguyễn Hùng (vai Trâu).

Cả hai xuất hiện trong đồng phục màu xanh của công nhân công trường bò sữa, Mai mang vẻ mặt tức giận, bất chấp sự can ngăn của mọi người mà vung tay tát Trâu với âm thanh đầy chát chúa. Kèm với hành động mất kiểm soát, nhân vật chất vấn đối phương: "Tại sao anh đối xử như thế với em? Em đã làm gì sai với anh?". Phân cảnh khiến khán giả đặt câu hỏi về mối quan hệ giữa hai nhân vật và nguyên nhân đẩy họ đối đầu căng thẳng trước ống kính.

Người đẹp có cảnh tát căng thẳng cùng bạn diễn Nguyễn Hùng ẢNH: ĐPCC

Khác với không khí căng thẳng, nặng nề trên màn ảnh, phía sau ống kính, đó lại là kỷ niệm vui của Tiểu Vy và Nguyễn Hùng. Vừa hoàn thành cú tát mạnh bạo, Hoa hậu Việt Nam 2018 hóm hỉnh đề nghị bạn diễn: "Cho em tát cái nữa nha" khiến Nguyễn Hùng "choáng váng".

Nam ca sĩ - nhạc sĩ này tiết lộ cảnh tát của họ được thực hiện khoảng 5 lần. Anh chia sẻ cái tát của Tiểu Vy vẫn còn nhẹ nhàng so với những cảnh anh bị nhân vật khác "tác động vật lý" trong phim. Chủ nhân hit Phép màu kể: "Tôi nhớ cảnh tát được dùng trên phim là cảnh tát đầu tiên, uy lực nhất, chân thật nhất. Những lần sau có lẽ là xót bạn diễn nên cô ấy tương đối nương tay, do đó tát chưa đủ 'đô' với đạo diễn".

Về phía Tiểu Vy, cảnh phim là một thử thách với nữ diễn viên. Nàng hậu thừa nhận bình thường mình không đánh ai như vậy, khi quay vì bạn diễn cũng dễ thương nên cô càng không nỡ "ra tay". Cô cũng cho biết Nguyễn Hùng đã phối hợp ăn ý, tạo cho mình cảm giác thoải mái, nhờ vậy cảnh phim được thực hiện thuận lợi hơn.

Lần đầu hợp tác, Tiểu Vy - Nguyễn Hùng làm việc ăn ý trên phim trường ẢNH: ĐPCC

Lần đầu hợp tác trong một dự án điện ảnh, Tiểu Vy và Nguyễn Hùng dành cho nhau nhiều lời khen. Người đẹp 26 tuổi ấn tượng với vóc dáng mảnh khảnh, tính cách vui vẻ và dễ gần của bạn diễn. Cô cũng ngưỡng mộ sự đa tài của Nguyễn Hùng khi vừa tập trung cho vai diễn, vừa dành thời gian sáng tác nhạc phim. Cùng là người miền Trung, họ bắt chuyện rất nhanh và dễ dàng kết hợp ăn ý.

Trong khi đó, Nguyễn Hùng lại ấn tượng trước chiều cao vượt trội của Tiểu Vy. Quá trình hợp tác, giọng ca Còn gì đẹp hơn nhận thấy bạn diễn là người hiền lành, lễ phép, vui tính, tập trung cao độ cho các cảnh quay và có nội lực.

Bò sữa bay quy tụ dàn diễn viên trẻ năng động, nhiệt huyết ẢNH: ĐPCC

Tham gia Bò sữa bay, Tiểu Vy và Nguyễn Hùng hòa nhập vào một đoàn phim quy tụ nhiều thành viên gen Z, trong đó có dàn bạn diễn: Ngọc Xuân, Võ Điền Gia Huy, Lãnh Thanh, Huy Tít, Gonzo, Anh Tú Wilson.... Tinh thần trẻ cùng nhiều cách khai thác mới trong ngôn ngữ điện ảnh mang đến bầu không khí đặc biệt trên trường quay, khiến dàn diễn viên mong chờ thưởng thức bộ phim mang ý tưởng, concept mới lạ ở Việt Nam

Bò sữa bay được phát triển từ phim ngắn Tàn sữa - tác phẩm từng vào top 5 phim ngắn xuất sắc nhất tại cuộc thi Phim ngắn CJ 2024. Dự án cũng giành giải thưởng Dự án xuất sắc nhất tại chợ dự án LHP châu Á Đà Nẵng 2025 và giải thưởng Kantana Award - Picture dành cho các Dự án phim châu Á triển vọng tại Liên hoan phim Busan 2025.

Bò sữa bay được cầm trịch bởi đạo diễn trẻ Nguyễn Phạm Thành Đạt, dự kiến ra rạp từ ngày 6.11.2026.