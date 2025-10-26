Hoa hậu Tiểu Vy: Khẳng định phong cách, 'không cần chứng tỏ'

Mỗi lần góp mặt trong bất kỳ sự kiện nào, Hoa hậu Tiểu Vy và Lương Thùy Linh đều ưu tiên những trang phục phù hợp, thoải mái thay vì chạy theo xu hướng và cố gắng khiến mình trở nên nổi trội.
Hoa hậu Tiểu Vy đọ sắc Lương Thùy Linh
Hoa hậu Tiểu Vy, Lương Thùy Linh, Á hậu Thảo Nhi Lê, Quỳnh Anh, ca sĩ Văn Mai Hương, Thiên Minh cùng nhiều sao Việt vừa tham dự buổi triển lãm Giao điểm tinh hoa. Buổi triển lãm tổ chức tại Hà Nội, được xem là điểm chạm của lịch sử thời trang, kỹ thuật và nghệ thuật thủ công truyền đời. Sự hiện diện của các khách mời cùng những trang phục bắt mắt cũng thu hút sự quan tâm của công chúng.
