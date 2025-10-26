Hoa hậu Tiểu Vy: Khẳng định phong cách, 'không cần chứng tỏ'

Chia sẻ với Thanh Niên về cách phối đồ này, Tiểu Vy cho biết: "Tôi nghĩ rằng trong mỗi sự kiện, điều quan trọng nhất không chỉ là trang phục mà là sự chỉn chu của mình trong mỗi lần xuất hiện. Vy ưu tiên lựa chọn những thiết kế phù hợp với tinh thần của sự kiện, tôn lên được nét đẹp của bản thân và cảm thấy tự tin khi mặc trang phục đó. Vy không đặt nặng việc hơn kém vì mỗi lần xuất hiện trước khán giả, mình chỉ muốn mang lại năng lượng tích cực cho mọi người và thể hiện cá tính riêng một cách văn minh"