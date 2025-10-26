Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải trí Đời nghệ sĩ

Hoa hậu Tiểu Vy: Khẳng định phong cách, 'không cần chứng tỏ'

Minh Hy
Minh Hy
26/10/2025 07:47 GMT+7

Mỗi lần góp mặt trong bất kỳ sự kiện nào, Hoa hậu Tiểu Vy và Lương Thùy Linh đều ưu tiên những trang phục phù hợp, thoải mái thay vì chạy theo xu hướng và cố gắng khiến mình trở nên nổi trội.

Hoa hậu Tiểu Vy đọ sắc Lương Thùy Linh

Hoa hậu Tiểu Vy, Lương Thùy Linh, Á hậu Thảo Nhi Lê, Quỳnh Anh, ca sĩ Văn Mai Hương, Thiên Minh cùng nhiều sao Việt vừa tham dự buổi triển lãm Giao điểm tinh hoa. Buổi triển lãm tổ chức tại Hà Nội, được xem là điểm chạm của lịch sử thời trang, kỹ thuật và nghệ thuật thủ công truyền đời. Sự hiện diện của các khách mời cùng những trang phục bắt mắt cũng thu hút sự quan tâm của công chúng.

Hoa hậu Tiểu Vy: Không đặt nặng chuyện hơn kém ai mỗi khi xuất hiện - Ảnh 1.

Đến với sự kiện lần này, Hoa hậu Tiểu Vy ghi điểm với phong cách thời trang tối giản nhưng không kém phần sang trọng, quyến rũ. Chiếc đầm màu trắng, dáng ngắn và lệch vai giúp Hoa hậu Việt Nam 2018 tôn lên được ưu điểm của cơ thể

Ảnh: BTC

Hoa hậu Tiểu Vy: Không đặt nặng chuyện hơn kém ai mỗi khi xuất hiện - Ảnh 2.

Chia sẻ với Thanh Niên về cách phối đồ này, Tiểu Vy cho biết: "Tôi nghĩ rằng trong mỗi sự kiện, điều quan trọng nhất không chỉ là trang phục mà là sự chỉn chu của mình trong mỗi lần xuất hiện. Vy ưu tiên lựa chọn những thiết kế phù hợp với tinh thần của sự kiện, tôn lên được nét đẹp của bản thân và cảm thấy tự tin khi mặc trang phục đó. Vy không đặt nặng việc hơn kém vì mỗi lần xuất hiện trước khán giả, mình chỉ muốn mang lại năng lượng tích cực cho mọi người và thể hiện cá tính riêng một cách văn minh"

Ảnh: NVCC

Hoa hậu Tiểu Vy: Không đặt nặng chuyện hơn kém ai mỗi khi xuất hiện - Ảnh 3.

Hiện tại, Hoa hậu Việt Nam 2018 đang tận hưởng cuộc sống và làm việc chăm chỉ. Cô tin rằng chỉ khi giữ tinh thần lạc quan và có sự chân thành thì mọi điều may mắn, hạnh phúc đến vào đúng thời điểm

Ảnh: BTC

Hoa hậu Tiểu Vy: Không đặt nặng chuyện hơn kém ai mỗi khi xuất hiện - Ảnh 4.

Tương tự với Hoa hậu Tiểu Vy, Lương Thùy Linh chọn chiếc đầm đen tối giản kết hợp với thiết kế trang sức nổi bật của nhà chế tác Chaumet

Ảnh: BTC

Hoa hậu Tiểu Vy: Không đặt nặng chuyện hơn kém ai mỗi khi xuất hiện - Ảnh 5.

Đối với Lương Thùy Linh, trong phong cách thời trang cô không cần phải liên tục chạy theo xu hướng. Thay vào đó, người đẹp Cao Bằng ưu tiên chọn những thiết kế thoải mái nhưng vẫn giữ đúng tinh thần của sự kiện. "Khi mình thoải mái trong bộ trang phục, tự tin và khí chất sẽ là thứ khiến mình nổi bật theo cách rất riêng", Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019 bày tỏ

Ảnh: BTC

Phong cách đối lập của 'Em xinh' Châu Bùi, Quỳnh Anh Shyn

Hoa hậu Tiểu Vy: Không đặt nặng chuyện hơn kém ai mỗi khi xuất hiện - Ảnh 7.

Khác biệt với Tiểu Vy và Lương Thùy Linh, Quỳnh Anh Shyn gây ấn tượng với trang phục oversize có màu sắc tươi sáng tựa như một vườn hoa

Ảnh: BTC

Hoa hậu Tiểu Vy: Không đặt nặng chuyện hơn kém ai mỗi khi xuất hiện - Ảnh 8.

Trong khi đó, "em xinh" Châu Bùi lại tạo điểm nhấn bằng thiết kế meanswear mạnh mẽ và cá tính

Ảnh: BTC

Hoa hậu Tiểu Vy: Không đặt nặng chuyện hơn kém ai mỗi khi xuất hiện - Ảnh 9.

"Anh tài" Thiên Minh luôn biết cách khiến mình trở nên nổi bật với vẻ ngoài có phần cổ điển

Ảnh: BTC

Vì là đồng hương và có mối quan hệ thân thiết với gia đình của Tiểu Vy nên khi gặp gỡ tại sự kiện hoặc đồng hành trong các chương trình, Trường Giang thường xuyên dành sự quan tâm, chăm sóc cho Hoa hậu Việt Nam 2018.

