Hoa hậu Yến Nhi khoe vẻ quyến rũ ở tuổi 22

Á hậu Thu Trà thay đổi nhiều so với thời điểm vừa giành Á hậu 2 Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025. Cô đang trong quá trình chuẩn bị để "chinh chiến" tại Hoa hậu Liên lục địa 2026. Đây cũng là áp lực đối với người đẹp sinh năm 2002 vì các đại diện trước của Việt Nam như Bảo Ngọc, Ngọc Hằng, Khánh Linh đều đạt thành tích tốt tại đấu trường nhan sắc này