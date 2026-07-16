Hoa hậu Yến Nhi khoe vẻ quyến rũ ở tuổi 22

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Trong thiết kế của Mai Phương Trang, Hoa hậu Yến Nhi khiến fan sắc đẹp xuýt xoa vì thần thái sang trọng và không kém phần quyền lực.
Tối 15.7, đêm diễn Vietnam Beauty Fashion Fest diễn ra tại TP.HCM với sự góp mặt của nhiều nhà thiết kế như Võ Thanh Can, Lâm Lâm, Mai Phương Trang... Trong đó, Hoa hậu Yến Nhi được lựa chọn là vedette cho bộ sưu tập The Reverie của Mai Phương Trang. Đây là sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động của cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2026.
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