Hoa hậu Ý Nhi vẫn đi bán hàng sau trở về từ Hoa hậu Thế giới

Ý Nhi không ngại chia sẻ việc đi làm thêm ở Úc

Ngày 10.12, Miss World Vietnam - Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025 chính thức công bố 50 gương mặt tiềm năng tranh tài ở đấu trường nhan sắc năm nay. Chương trình thu hút sự quan tâm của cộng đồng fan sắc đẹp Việt vì hầu hết các thí sinh năm nay sở hữu nhan sắc ấn tượng, trình độ học vấn tốt. Nhằm ủng hộ tinh thần cho những thí sinh của Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025, Hoa hậu Ý Nhi tranh thủ thời gian nghỉ hè ở trường để về nước tham dự sự kiện này.

Hoa hậu Ý Nhi về Việt Nam để đồng hành với các thí sinh Miss World Vietnam 2025 Ảnh: BTC

Trên sân khấu, bà Phạm Kim Dung - Trưởng ban tổ chức cuộc thi bật khóc khi nhắc đến hành trình nỗ lực của Ý Nhi. Theo đó, Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023 vẫn tiếp tục công việc bán thời gian của mình bên cạnh việc đi học để có tiền trang trải cuộc sống và phục vụ cho dự án nhân ái sau khi trở về từ Hoa hậu Thế giới.

Ngoài việc giới thiệu các thí sinh, ban tổ chức còn công bố một số thay đổi lịch trình của cuộc thi năm nay. Trước đó, đêm chung kết dự kiến diễn ra vào ngày 27.12.2025, nhưng sau cùng ban tổ chức quyết định dời lại ngày 24.3.2026.