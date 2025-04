Hòa Hiệp kể chuyện suýt gặp sự cố cháy nổ khi sạc điện thoại qua đêm

'Khi nói về điện, đây không đơn thuần là vấn đề của riêng một cá nhân, một gia đình, đất nước mà còn là câu chuyện mang tính toàn cầu. Tôi cam đoan rằng khi bàn về điện, hết 99% người Việt nếu không làm ở ngành điện thì không hiểu hết được thế nào là an toàn điện. Chúng ta chỉ biết những kiến thức sơ đẳng, nhưng chúng ta không thể giỏi như những chuyên gia. Vừa là ban giám khảo, vừa là người sử dụng điện như mọi người, tôi tin rằng trong cuộc thi sẽ nhận được thêm nhiều bài viết, đặc biệt là những clip dự thi trực quan sinh động, giúp bạn đọc tiếp cận được những kiến thức về điện dễ dàng hơn", nhà thơ Lê Minh Quốc - thành viên Ban giám khảo.

"Nhiều hộ dân kiến thức chuyên sâu về an toàn điện còn hạn chế. Để đảm bảo an toàn, khi sửa chữa những thiết bị điện đơn giản như thay bóng đèn chúng ta nên cắt nguồn điện. Còn khi cần sửa thiết bị lớn, phức tạp hơn như động cơ bơm nước, thay đường dây, người dân nên nhờ sự hỗ trợ của thợ điện có tay nghề, những người chuyên môn để đảm bảo an toàn, không tự ý sửa chữa. Công ty, doanh nghiệp cũng nên tổ chức những buổi tập huấn, trang bị kiến thức về điện cho người lao động. An toàn điện là lĩnh vực rất khó, dễ gây cháy nổ, chết người nên phải trang bị kiến thức cho bản thân, bởi với điện - không có cơ hội rút kinh nghiệm cho lần sau", TS Nguyễn Công Tráng - thành viên Ban giám khảo.