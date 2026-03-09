Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Hòa Minzy 'bùng nổ' tìm kiếm sau khi công khai chồng sắp cưới là quân nhân
Video Giải trí

Hòa Minzy 'bùng nổ' tìm kiếm sau khi công khai chồng sắp cưới là quân nhân

Hải Duy
Hải Duy
09/03/2026 20:53 GMT+7

Dữ liệu từ Google Trends cho thấy mức độ quan tâm của người dùng mạng xã hội Việt Nam đối với ca sĩ Hòa Minzy đã tăng mạnh trong tuần qua, đặc biệt vào thời điểm nữ ca sĩ công khai chồng sắp cưới.

Theo biểu đồ "Mức độ quan tâm theo thời gian" của Google Trends tại Việt Nam trong 7 ngày qua, từ khóa "Hòa Minzy" duy trì ở mức khá thấp trong giai đoạn đầu tuần. Từ ngày 3 đến ngày 6.3, chỉ số tìm kiếm chỉ dao động quanh mức 0 - 5 điểm, cho thấy sự quan tâm ở ngưỡng bình thường.

Hòa Minzy 'bùng nổ' tìm kiếm sau khi công khai chồng sắp cưới là quân nhân - Ảnh 1.

Lượt tương tác tăng vọt trên các trang mạng xã hội của Hòa Minzy sau khi cô công khai chồng sắp cưới

Ảnh: FBNV

Tuy nhiên, từ tối 7.3, đường biểu đồ bắt đầu tăng nhanh khi thông tin về mối quan hệ tình cảm của nữ ca sĩ lan rộng trên mạng xã hội. Chỉ số tìm kiếm lập tức nhảy vọt lên khoảng 35 - 40 điểm và tiếp tục tăng mạnh trong ngày 8.3. Đến sáng cùng ngày, mức độ quan tâm chạm ngưỡng 100 điểm, trở thành mức cao nhất trên thang đo của Google Trends, đánh dấu thời điểm lượng tìm kiếm về Hòa Minzy đạt đỉnh trong giai đoạn được đo lường. Sau đó, chỉ số có xu hướng giảm dần nhưng vẫn duy trì ở mức khá cao, dao động khoảng 30 - 70 điểm trong phần còn lại của ngày 8.3 và đầu ngày 9.3.

Song song với sự bùng nổ tìm kiếm, các nền tảng mạng xã hội của Hòa Minzy cũng ghi nhận mức tăng trưởng đáng kể về lượng theo dõi và tương tác. Trước đó, nữ ca sĩ sở hữu fanpage với khoảng 3,4 triệu người theo dõi. Sau khi công khai chồng sắp cưới, trang này nhanh chóng cán mốc 3,5 triệu người theo dõi.

Hòa Minzy ‘bùng nổ’ tìm kiếm sau khi công khai chồng sắp cưới là quân nhân

Bài đăng công khai "nửa kia" của nữ ca sĩ gốc Bắc Ninh cũng tạo hiệu ứng lớn khi thu hút hơn 1 triệu lượt yêu thích cùng gần 100.000 lượt bình luận và chia sẻ. Không chỉ vậy, đoạn clip ghi lại khoảnh khắc Hòa Minzy chụp ảnh cùng chồng sắp cưới đạt gần 7 triệu lượt xem, trong khi video con trai cô bày tỏ cảm xúc về người "ba mới" cũng nhanh chóng lan truyền, thu hút hơn 10 triệu lượt xem chỉ sau thời gian ngắn đăng tải. Đáng chú ý, trên nền tảng TikTok, các clip liên quan đến nữ ca sĩ và chồng sắp cưới cũng thu hút gần 20 triệu lượt xem.

