Hòa Minzy hát 'Thị Mầu', đu người trên không trước 20.000 khán giả

Tối 27.6, concert Thanh xuân diễn ra tại Trường đua F1 (Hà Nội), thu hút khoảng 20.000 khán giả. Chương trình nghệ thuật hướng đến Đại hội Đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ 13, do Báo Tiền Phong tổ chức.
Từ sớm, đông đảo khán giả đã đổ bộ về Trường đua F1, bày tỏ niềm hào hứng khi hòa cùng không khí sôi động của concert Thanh xuân. Để đảm bảo khâu tổ chức, hơn 300 nhân sự được bố trí phục vụ sự kiện, trong đó bao gồm lực lượng kỹ thuật, an ninh, điều phối và kiểm soát ra vào.
Khán giả trẻ hào hứng "check in" tại sự kiện concert Thanh xuân. Đây là dịp để cùng hát, cùng cảm nhận giá trị của sự sẻ chia và trách nhiệm đối với Tổ quốc
Ảnh: BTC
Dàn sao bùng nổ trong concert 'Thanh xuân'
Đúng 20 giờ, concert Thanh xuân chính thức bắt đầu với màn hòa giọng của Hòa Minzy và Lâm Phúc trong ca khúc Áo xanh gọi tương lai - Việt Nam, kết hợp cùng dàn vũ công tạo nên không khí sôi động, hào hùng. Thông điệp "Đâu cần thanh niên có - Đâu khó có thanh niên" vang lên như một lời nhắc nhở về sự chung tay xây dựng, phát triển đất nước của thế hệ trẻ.
Trong suốt chiều dài lịch sử, mỗi thế hệ thanh niên Việt Nam đều viết nên dấu ấn của riêng mình. Và hôm nay, tinh thần ấy được tiếp tục thắp sáng bởi những người trẻ thời đại mới - bản lĩnh hơn trước thử thách, sáng tạo hơn trước đổi thay, trách nhiệm hơn với cộng đồng và tự tin bước vào tương lai.
Đông Hùng tiếp tục chương trình với Đường lên phía trước. Sau đó, anh tiếp tục hòa giọng cùng Võ Hạ Trâm trong ca khúc Tự nguyện. Cuộc hội ngộ của bộ đôi ca sĩ sau Viết tiếp câu chuyện hòa bình khiến nhiều người thích thú.
Tiếp tục, loạt ca khúc như Mãi mãi tuổi 20, Bước chân trên dãy Trường Sơn... vang lên như tái hiện thời kỳ anh hùng của đất nước, nơi thế hệ trẻ không ngại lên đường để góp sức vì hòa bình dân tộc.
Nếu thanh xuân của thế hệ cha anh là những bước chân ra chiến trường vì độc lập tự do, thì thanh xuân hôm nay được viết tiếp bằng trí tuệ, sự nhiệt huyết, tinh thần cống hiến của tuổi trẻ Việt Nam. Đó là diện mạo của một thế hệ thanh niên năng động, trách nhiệm, tự tin làm chủ tương lai và góp phần đưa đất nước vững bước vào kỷ nguyên mới.
Thanh xuân không chỉ là công trình, những cống hiến mà còn được viết tiếp bằng đam mê, tài năng, nhiệt huyết của tuổi trẻ. Và âm nhạc là minh chứng điển hình cho những cống hiến dành cho đất nước thông qua những ca khúc về tình yêu quê hương đất nước, tình yêu con người, cuộc sống...
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