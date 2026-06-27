Hòa Minzy hát 'Thị Mầu', đu người trên không trước 20.000 khán giả

Tối 27.6, concert Thanh xuân diễn ra tại Trường đua F1 (Hà Nội), thu hút khoảng 20.000 khán giả. Chương trình nghệ thuật hướng đến Đại hội Đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ 13, do Báo Tiền Phong tổ chức.

Từ sớm, đông đảo khán giả đã đổ bộ về Trường đua F1, bày tỏ niềm hào hứng khi hòa cùng không khí sôi động của concert Thanh xuân. Để đảm bảo khâu tổ chức, hơn 300 nhân sự được bố trí phục vụ sự kiện, trong đó bao gồm lực lượng kỹ thuật, an ninh, điều phối và kiểm soát ra vào.

Khán giả trẻ hào hứng "check in" tại sự kiện concert Thanh xuân. Đây là dịp để cùng hát, cùng cảm nhận giá trị của sự sẻ chia và trách nhiệm đối với Tổ quốc Ảnh: BTC

"Biển người" lấp đầy sân khấu concert Thanh xuân Ảnh: BTC

Dàn sao bùng nổ trong concert 'Thanh xuân'

Đúng 20 giờ, concert Thanh xuân chính thức bắt đầu với màn hòa giọng của Hòa Minzy và Lâm Phúc trong ca khúc Áo xanh gọi tương lai - Việt Nam, kết hợp cùng dàn vũ công tạo nên không khí sôi động, hào hùng. Thông điệp "Đâu cần thanh niên có - Đâu khó có thanh niên" vang lên như một lời nhắc nhở về sự chung tay xây dựng, phát triển đất nước của thế hệ trẻ.

Trong suốt chiều dài lịch sử, mỗi thế hệ thanh niên Việt Nam đều viết nên dấu ấn của riêng mình. Và hôm nay, tinh thần ấy được tiếp tục thắp sáng bởi những người trẻ thời đại mới - bản lĩnh hơn trước thử thách, sáng tạo hơn trước đổi thay, trách nhiệm hơn với cộng đồng và tự tin bước vào tương lai.

Màn kết hợp giữa Lâm Phúc - Hòa Minzy trong tiết mục mở màn của concert Thanh xuân Ảnh: NSX

Tiếp nối hành trình âm nhạc, Lâm Phúc - Muội mang đến liên khúc Lên đàng - Thanh niên làm theo lời Bác. Bản phối mới mẻ, trẻ trung cùng sự hỗ trợ của vũ đạo giúp 2 giọng ca trẻ được cháy hết mình trên sân khấu, trong sự cổ vũ của mọi người Ảnh: BTC

Đông Hùng tiếp tục chương trình với Đường lên phía trước. Sau đó, anh tiếp tục hòa giọng cùng Võ Hạ Trâm trong ca khúc Tự nguyện. Cuộc hội ngộ của bộ đôi ca sĩ sau Viết tiếp câu chuyện hòa bình khiến nhiều người thích thú.

Tiếp tục, loạt ca khúc như Mãi mãi tuổi 20, Bước chân trên dãy Trường Sơn... vang lên như tái hiện thời kỳ anh hùng của đất nước, nơi thế hệ trẻ không ngại lên đường để góp sức vì hòa bình dân tộc.

Đông Hùng trình diễn thăng hoa trên sân khấu Ảnh: BTC

Nếu thanh xuân của thế hệ cha anh là những bước chân ra chiến trường vì độc lập tự do, thì thanh xuân hôm nay được viết tiếp bằng trí tuệ, sự nhiệt huyết, tinh thần cống hiến của tuổi trẻ Việt Nam. Đó là diện mạo của một thế hệ thanh niên năng động, trách nhiệm, tự tin làm chủ tương lai và góp phần đưa đất nước vững bước vào kỷ nguyên mới.

Trên sân khấu, Võ Hạ Trâm khiến khán giả "nổi da gà" khi thể hiện Kiêu hãnh Việt Nam đầy hào hùng. Hình ảnh đất nước và con người qua lời hát khơi gợi niềm tự hào đối với mỗi người Ảnh: BTC

Hành trình âm nhạc được tiếp nối với loạt ca khúc như Việt Nam tử tế, Điều tử tế bay xa, À lôi, Quê tôi... qua giọng hát của Khánh Chi, Ali Thục Phương, Double 2T, Minh Ngọc trong sự cổ vũ của mọi người Ảnh: BTC

Chia sẻ trên sân khấu, Double 2T bày tỏ niềm hạnh phúc khi được góp mặt trong concert Thanh xuân. Với anh, đây là một chương trình đặc biệt ý nghĩa với những trải nghiệm âm nhạc đáng nhớ Ảnh: BTC

Sự kết hợp giữa âm nhạc truyền thống - hiện đại xuất hiện trên sân khấu với ca khúc Thị Mầu của Hòa Minzy. Trong tiết mục này, khoảnh khắc nữ ca sĩ bay người giữa không trung khiến khán giả bất ngờ. "Hy vọng sự chuẩn bị này mang đến cho mọi người phần trình diễn đã mắt, đã tai", cô nói sau khi hoàn thành tiết mục Ảnh: BTC

Thanh xuân không chỉ là công trình, những cống hiến mà còn được viết tiếp bằng đam mê, tài năng, nhiệt huyết của tuổi trẻ. Và âm nhạc là minh chứng điển hình cho những cống hiến dành cho đất nước thông qua những ca khúc về tình yêu quê hương đất nước, tình yêu con người, cuộc sống...

Buitruonglinh mang Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời lên sân khấu concert Thanh xuân. Ngoài ra, nam ca sĩ còn thể hiện những bản hit của mình để dành tặng khán giả Ảnh: BTC

Hà Myo mang đến Son - Giai điệu Việt Nam mình. Trong đó, ca khúc Son được cô viết lời mới dành riêng cho concert Ảnh: BTC