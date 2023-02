Hòa Minzy, Quân A.P gặp trở ngại vì biển động

Hòa Minzy và Quân A.P giữ tinh thần lạc quan dù thực hiện nhiệm vụ trong thời tiết xấu BTC

Trong tập 11 chương trình Biển của hy vọng phát sóng trên HTV7, Đức Phúc, Tiên Cookie, Hòa Minzy và Quân A.P tiếp tục tham gia các hoạt động như bắt hải sản, thu hoạch rong biển... ở những bãi đá sát biển thuộc làng chài cổ - cù lao Mái Nhà (Phú Yên). Nếu Đức Phúc và nhạc sĩ Tiên Cookie hào hứng khi thuận lợi bắt được tôm hùm thì Hòa Minzy cùng Quân A.P lại gặp trở ngại trong việc thu hoạch rong biển vì bị những cơn sóng lớn liên tục "tấn công".

Hòa Minzy và Quân A.P liên tục hứng chịu những đợt sóng lớn khi nhặt rong biển trên bãi đá BTC

Theo đó, Hòa Minzy và Quân A.P phải đứng trên những gành đá sát biển để nhặt rong biển và bị sóng tạt vào người ướt sũng. Dù gặp khó khăn nhưng Hòa Minzy và Quân A.P vẫn nỗ lực để thực hiện nhiệm vụ lần này. Ngoài ra, cả hai còn liên tục động viên đối phương để giữ tinh thần vui vẻ, tích cực trong suốt quá trình thu hoạch rong biển.

Đông Nhi đắm chìm vào giai điệu của ca khúc Cho nhau lối đi riêng BTC

Ở một diễn biến khác, khách mời Đông Nhi mang đến cho người xem những giây phút lãng mạn khi cover bài hát Cho nhau lối đi riêng. Được biết, đây là một trong những ca khúc làm nên tên tuổi của Hoàng Thùy Linh ở giai đoạn đầu cô lấn sân sang lĩnh vực ca hát và ít người biết rằng ca khúc là do chính Đông Nhi sáng tác. Bên cạnh đó, ca sĩ Phương Vy cũng gửi đến khán giả một bài hát tiếng Anh mang tên Make You Feel My Love. Đáng chú ý, trước khi các ca sĩ trở lại khu vực bếp để phục vụ những món ăn cho thực khách, Quân A.P gợi nhớ nhiều kỷ niệm khi trình diễn ca khúc Đôi mắt của cố ca sĩ Wanbi Tuấn Anh.