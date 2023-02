Hòa nhạc Beethoven và 'Đường vào sương tuyết'

Buổi hòa nhạc sẽ mang đến 3 kiệt tác được nhiều người yêu mến nhất của thiên tài âm nhạc Beethoven: bản Concerto cho piano số 5, bản Giao hưởng số 5 và khúc mở màn Overture Coriolan. Cùng biểu diễn với Dàn nhạc giao hưởng HBSO là nghệ sĩ piano khách mời Liao Hsin-Chiao (ảnh) đến từ Đài Loan, dưới sự chỉ huy của cựu giám đốc HBSO, nhạc trưởng Trần Vương Thạch.

HBSO

Cũng trong ngày 18.2, chương trình dẫn giải và biểu diễn đệm đàn/thanh nhạc các trích đoạn Winterreise (Đường vào sương tuyết), D.911 của Franz Schubert, thơ: Wilhelm Müller, bằng tiếng Đức và tiếng Việt, sẽ diễn ra lúc 14 giờ tại tầng 11, khách sạn Edenstar Sài Gòn, TP.HCM.

Tổng hợp và đúc kết các tư liệu, sử liệu xoay quanh tác phẩm cùng bề dày kiến thức uyên bác của một nhà nghiên cứu văn hóa Á - Âu Trần Như Vĩnh Lạc (dịch lời thơ, diễn giả, đệm đàn, cùng nghệ sĩ biểu diễn thanh nhạc Thái Hòa Apéro), Đường vào sương tuyết có thể được xem như một "phóng tác" thoại - diễn vừa gần gũi, quen thuộc nhưng không làm "thường hóa" hay mất đi những giá trị cổ điển vốn có cho gần 1/2 trên tổng số 24 tác phẩm trong tập ca khúc này. Chương trình nằm trong dự án From Alpha to Opera - giới thiệu các vở opera nổi tiếng có phần phụ đề tiếng Việt và tiếng Anh, do Saigon Classical tổ chức, với sự hỗ trợ từ Hội đồng nghệ thuật Thụy Sĩ Swiss Arts Council Pro Helvetia, Viện Goethe TP.HCM cùng các đối tác.