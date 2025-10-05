Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa

Hòa nhạc kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt - Đức

Lạc Xuân
Lạc Xuân
05/10/2025 06:22 GMT+7

Tối 4.10, tại Nhà hát TP.HCM đã diễn ra buổi hòa nhạc đặc biệt của dàn nhạc thính phòng bang Hessen (CHLB Đức), nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Đức (1975-2025).

Hòa nhạc kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt - Đức- Ảnh 1.

Các nghệ sĩ bang Hessen mang đến cho khán giả Việt Nam những giai điệu cổ điển châu Âu đầy tinh tế và cảm xúc

Ảnh: L.X

Chương trình biểu diễn của Dàn nhạc thính phòng bang Hesen (CHLB Đức) do Bộ VH-TT-DL, Bộ Ngoại giao, UBND TP.HCM, văn phòng đại diện bang Hessen tại Việt Nam, Nhà hát TP.HCM và Nhà hát Lớn Hà Nội phối hợp tổ chức.

Cầu nối văn hóa kỷ niệm 50 năm quan hệ  ngoại giao Việt - Đức 

Phát biểu tại chương trình, ông Kambiz Ghawami, đại diện bang Hessen, cho biết bang Hessen và Việt Nam có nhiều điểm tương đồng. Hessen là bang lâu đời nhất trong 16 bang của Đức. Ngày 2.9 vừa qua, Việt Nam kỷ niệm 80 năm thành lập đất nước. Bang Hessen cũng sẽ tổ chức kỷ niệm 80 năm thành lập vào năm 2026 và rất mong được chào đón các nghệ sĩ từ Việt Nam sang biểu diễn vào dịp này.

TS Kambiz Ghawami nhấn mạnh, buổi hòa nhạc tại TP.HCM này là một phần đóng góp của bang Hessen vào chuỗi sự kiện kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao giữa Đức và Việt Nam. Đồng thời, ông gửi lời cảm ơn Chính phủ, Bộ VH-TT-DL, Bộ Ngoại giao Việt Nam, UBND TP.HCM và các cơ quan, doanh nghiệp hai bên đã đồng hành để sự kiện diễn ra thành công.

Hòa nhạc kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt - Đức- Ảnh 2.

Các nghệ sĩ dàn nhạc giao hưởng Đài Phát thanh Frankfurt trình diễn tại Nhà hát TP.HCM

Ảnh: L.X

Trong đêm diễn, các nghệ sĩ của dàn nhạc giao hưởng Đài phát thanh Frankfurt đã mang đến những tác phẩm kinh điển của ba nhà soạn nhạc Louis Spohr, Ludwig van Beethoven và Felix Mendelssohn. Những tác phẩm này mang đậm tinh thần cổ điển châu Âu, phản ánh chiều sâu của truyền thống âm nhạc Đức và châu Âu nói chung.

Trong đó, Louis Spohr được mở đầu với Tứ tấu đôi số 4 cung sol thứ, Op.136, thể hiện sự đối thoại âm nhạc phong phú giữa các nhóm nhạc cụ, đại diện cho truyền thống sáng tạo tại Hessen. Tiếp đó, Ludwig van Beethoven được biểu diễn Lục tấu cung mi giáng trưởng, Op. 81b là sự kết hợp tinh tế giữa kèn cor và tứ tấu dây, tạo nên âm thanh vừa mạnh mẽ, vừa tinh tế. Tiết mục cuối cùng là Bát tấu cung mi giáng trưởng, Op.20 của Felix Mendelssohn Bartholdy, tác phẩm ông sáng tác ở tuổi 16, hội tụ sức trẻ và kỹ thuật sáng tác bậc thầy.

Hòa nhạc kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt - Đức- Ảnh 3.

Chương trình là món quà tinh thần dành cho khán giả yêu nhạc hàn lâm

Ảnh: L.X

Dàn nhạc giao hưởng Đài Phát thanh Frankfurt được thành lập năm 1929, là một trong những dàn nhạc phát thanh đầu tiên của Đức. Với gần một thế kỷ hình thành và phát triển, dàn nhạc đã khẳng định được vị thế của mình trên bản đồ âm nhạc tại châu Âu và thế giới, nổi bật nhờ các nhạc cụ hơi xuất sắc, dàn dây mạnh mẽ và phong cách biểu diễn giàu năng lượng. Dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Alain Altinoglu, dàn nhạc giao hưởng Đài Phát thanh Frankfurt thường xuyên biểu diễn tại các trung tâm âm nhạc lớn ở châu Âu và châu Á, đồng thời phát hành nhiều sản phẩm kỹ thuật số, CD được giới mộ điệu toàn cầu đón nhận.

Trong không gian sang trọng của Nhà hát TP.HCM, sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa các nghệ sĩ đã mang đến cho khán giả một bữa tiệc âm nhạc châu Âu giàu cảm xúc, vừa cổ điển, vừa tươi mới. Buổi hòa nhạc khép lại trong những tràng pháo tay vang dội, để lại dư âm sâu lắng trong lòng người yêu nhạc, đồng thời khẳng định âm nhạc tiếp tục là nhịp cầu nối bền chặt giữa văn hóa Việt Nam và Đức.

Tin liên quan

Hơn 100 nghệ sĩ tham gia hòa nhạc đặc biệt 'Bài ca chiến thắng'

Hơn 100 nghệ sĩ tham gia hòa nhạc đặc biệt 'Bài ca chiến thắng'

Buổi hòa nhạc đặc biệt 'Bài ca chiến thắng' quy tụ hơn 100 nghệ sĩ biểu diễn, với sự chỉ huy của nhạc trưởng Lê Phi Phi.

Khám phá thêm chủ đề

Hòa nhạc ngoại giao Việt Nam - Đức Bang Hessen Nhà hát TP.HCM
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận