Hòa nhạc kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt - Đức

Các nghệ sĩ bang Hessen mang đến cho khán giả Việt Nam những giai điệu cổ điển châu Âu đầy tinh tế và cảm xúc

Ảnh: L.X

Chương trình biểu diễn của Dàn nhạc thính phòng bang Hesen (CHLB Đức) do Bộ VH-TT-DL, Bộ Ngoại giao, UBND TP.HCM, văn phòng đại diện bang Hessen tại Việt Nam, Nhà hát TP.HCM và Nhà hát Lớn Hà Nội phối hợp tổ chức.

Cầu nối văn hóa kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt - Đức

Phát biểu tại chương trình, ông Kambiz Ghawami, đại diện bang Hessen, cho biết bang Hessen và Việt Nam có nhiều điểm tương đồng. Hessen là bang lâu đời nhất trong 16 bang của Đức. Ngày 2.9 vừa qua, Việt Nam kỷ niệm 80 năm thành lập đất nước. Bang Hessen cũng sẽ tổ chức kỷ niệm 80 năm thành lập vào năm 2026 và rất mong được chào đón các nghệ sĩ từ Việt Nam sang biểu diễn vào dịp này.

TS Kambiz Ghawami nhấn mạnh, buổi hòa nhạc tại TP.HCM này là một phần đóng góp của bang Hessen vào chuỗi sự kiện kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao giữa Đức và Việt Nam. Đồng thời, ông gửi lời cảm ơn Chính phủ, Bộ VH-TT-DL, Bộ Ngoại giao Việt Nam, UBND TP.HCM và các cơ quan, doanh nghiệp hai bên đã đồng hành để sự kiện diễn ra thành công.

Các nghệ sĩ dàn nhạc giao hưởng Đài Phát thanh Frankfurt trình diễn tại Nhà hát TP.HCM Ảnh: L.X

Trong đêm diễn, các nghệ sĩ của dàn nhạc giao hưởng Đài phát thanh Frankfurt đã mang đến những tác phẩm kinh điển của ba nhà soạn nhạc Louis Spohr, Ludwig van Beethoven và Felix Mendelssohn. Những tác phẩm này mang đậm tinh thần cổ điển châu Âu, phản ánh chiều sâu của truyền thống âm nhạc Đức và châu Âu nói chung.

Trong đó, Louis Spohr được mở đầu với Tứ tấu đôi số 4 cung sol thứ, Op.136, thể hiện sự đối thoại âm nhạc phong phú giữa các nhóm nhạc cụ, đại diện cho truyền thống sáng tạo tại Hessen. Tiếp đó, Ludwig van Beethoven được biểu diễn Lục tấu cung mi giáng trưởng, Op. 81b là sự kết hợp tinh tế giữa kèn cor và tứ tấu dây, tạo nên âm thanh vừa mạnh mẽ, vừa tinh tế. Tiết mục cuối cùng là Bát tấu cung mi giáng trưởng, Op.20 của Felix Mendelssohn Bartholdy, tác phẩm ông sáng tác ở tuổi 16, hội tụ sức trẻ và kỹ thuật sáng tác bậc thầy.

Chương trình là món quà tinh thần dành cho khán giả yêu nhạc hàn lâm Ảnh: L.X

Dàn nhạc giao hưởng Đài Phát thanh Frankfurt được thành lập năm 1929, là một trong những dàn nhạc phát thanh đầu tiên của Đức. Với gần một thế kỷ hình thành và phát triển, dàn nhạc đã khẳng định được vị thế của mình trên bản đồ âm nhạc tại châu Âu và thế giới, nổi bật nhờ các nhạc cụ hơi xuất sắc, dàn dây mạnh mẽ và phong cách biểu diễn giàu năng lượng. Dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Alain Altinoglu, dàn nhạc giao hưởng Đài Phát thanh Frankfurt thường xuyên biểu diễn tại các trung tâm âm nhạc lớn ở châu Âu và châu Á, đồng thời phát hành nhiều sản phẩm kỹ thuật số, CD được giới mộ điệu toàn cầu đón nhận.

Trong không gian sang trọng của Nhà hát TP.HCM, sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa các nghệ sĩ đã mang đến cho khán giả một bữa tiệc âm nhạc châu Âu giàu cảm xúc, vừa cổ điển, vừa tươi mới. Buổi hòa nhạc khép lại trong những tràng pháo tay vang dội, để lại dư âm sâu lắng trong lòng người yêu nhạc, đồng thời khẳng định âm nhạc tiếp tục là nhịp cầu nối bền chặt giữa văn hóa Việt Nam và Đức.