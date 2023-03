Hòa nhạc The century - kể về lịch sử với âm nhạc cổ điển

Buổi diễn sẽ được chia thành 2 phần, phần 1 với âm nhạc của thời kỳ Baroque (thế kỷ thứ 17) và thời kỳ cổ điển (thế kỷ thứ 18); phần 2 với âm nhạc của thời kỳ lãng mạn (thế kỷ thứ 19) và thời kỳ hiện đại (thế kỷ thứ 20), có sự tham gia biểu diễn của các nghệ sĩ: Lê Minh Hiền, Phạm Đình Minh, Nguyễn Ngọc Hồng Hà, Phạm Nguyễn Hoài Thảo, Phạm Vũ An, Cáp Minh Anh, Nguyễn Linh Xuân (violin); Phạm Vũ Thiên Bảo, Hồ Nguyên, Ivan Nekliudov (viola); Phạm Thanh Hoài, Võ Đình Kuân (cello); Đỗ Vĩnh Huân, Mikhail Kuznetsov (contrabass).



Nhóm nghệ sĩ hòa tấu đàn dây biểu diễn dưới sự dẫn dắt của TS Phạm Vũ Thiên Bảo và Th.S Lê Minh Hiền

LA

Chương trình do La - A Different Way of Music, nhóm các nghệ sĩ theo đuổi nhạc cụ cổ điển: Hồ Nguyên, Hồng Hà (violon), Ivan Nekliudov (viola), Đỗ Vĩnh Huân (cello), Trần Thụy San (piano)… thực hiện. Cùng có tình yêu dành cho âm nhạc cổ điển, các nghệ sĩ mong muốn mang đến những đêm nhạc cổ điển trong không gian ấm cúng đủ để âm nhạc thực sự được lắng nghe; và hơn thế nữa, như tên gọi của nhóm - La (nốt để căn chỉnh dây đàn trước khi biểu diễn), các nghệ sĩ hy vọng những chương trình do nhóm thực hiện cũng sẽ được khán giả tìm đến để cùng có những trải nghiệm cảm xúc khác hơn, hay đơn thuần chỉ để tìm cảm giác bình yên, cân bằng…