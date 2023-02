Trung tâm Top Việt Nam, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) vừa công bố Top 20 tour du lịch độc đáo mang lại trải nghiệm thú vị tại Việt Nam, trong đó có tour Hòa âm theo nhịp điệu trái đất với chén hát và lời dạy của Thiền sư Thích Nhất Hạnh.

Đến với Hearth of the Earth Spa tại phố cổ Hội An (Quảng Nam), du khách sẽ bất ngờ nếu được trải nghiệm các bài trị liệu đều được lồng ghép với liệu pháp âm thanh từ những chén hát pha lê diệu kỳ đã được điều chỉnh ở tần số 432Hz - âm hưởng của tự nhiên, cùng với những phương pháp hít thở đơn giản để hòa hợp cơ thể và tâm trí theo nhịp điệu của trái đất.

Vào nghi thức hằng đêm "Goodnight Kiss to the Earth" (Chúc Mẹ Trái đất ngủ ngon) của tour Hòa âm theo nhịp điệu trái đất với chén hát và lời dạy của Thiền sư Thích Nhất Hạnh, những chén hát sẽ vang lên, mời gọi nhân viên, lữ khách viết ra những ước nguyện và thông điệp. Mọi người sẽ thắp lên những ngọn nến hy vọng rồi thả điều ước của mình lơ đãng trôi trên hồ. Âm thanh mang sức mạnh chữa lành.

Mọi liệu pháp đều được kết hợp cùng âm thanh mang sức mạnh chữa lành của chén hát, trong đó có cả trải nghiệm Earth Song mang dấu ấn riêng của khu nghỉ dưỡng phố Hội.

Tận hưởng sự thư giãn tuyệt đối trong làn hương trầm Hội An, thanh tẩy cơ thể với các loại thảo mộc vườn nhà, mát-xa sâu kết hợp với âm thoa, và không gian tràn ngập những giai điệu mang âm hưởng của trái đất sẽ là một trải nghiệm tuyệt vời cho bất cứ ai.

Mọi liệu pháp tại đây đều lấy cảm hứng từ những lời dạy quý báu của Thiền sư Thích Nhất Hạnh, giúp chúng ta nhận ra chân lý rằng con người không tách biệt, mà là một với trái đất. Thầy nhắc nhở chúng ta phải sống chậm lại để được hiện hữu ngay trong hiện tại.

Từ đó, mọi liệu pháp massage, giãn cơ và trị liệu đá nóng được thiết kế theo một trong ba phương châm về đức hạnh của thầy: Kiến tạo sự cân bằng để nuôi dưỡng thân thể; Khai mở trí sáng tạo để hóa giải những rào cản ở tầng vật chất và đón nhận mọi cơ hội mới; Buông bỏ việc phán xét để khơi dậy lòng trắc ẩn và sự bình yên nơi tâm hồn.

Bắt nguồn từ việc tận dụng và phát huy được các tiềm năng sẵn có, nhiều ý tưởng du lịch độc đáo ra đời giúp cho du khách có được một hành trình trải nghiệm nhiều thú vị, Trung tâm Top Việt Nam, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) bình chọn Top 20 tour du lịch độc đáo mang lại trải nghiệm thú vị tại Việt Nam, trong đó đặc biệt là tour Hòa âm theo nhịp điệu trái đất với chén hát và lời dạy của Thiền sư Thích Nhất Hạnh, nhằm quảng bá các sản phẩm du lịch hấp dẫn đến với du khách trong và ngoài nước, từ đó kích cầu du lịch, đồng thời tôn vinh những giá trị độc đáo của đất nước và con người Việt Nam.