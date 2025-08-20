Hòa Phát bàn giao 1.000 container cho hãng tàu top 3 thế giới

CMA CGM hiện tăng cường hoạt động tại Đông Nam Á nhằm đáp ứng lưu lượng hàng hóa ngày càng lớn trong khu vực. Việc đặt hàng container trực tiếp từ Hòa Phát giúp hãng chủ động nguồn thiết bị tại Việt Nam, đồng thời rút ngắn thời gian luân chuyển và tối ưu chi phí trong chuỗi khai thác.

Lô vỏ container do Hòa Phát bàn giao được sản xuất theo tiêu chuẩn kỹ thuật quốc tế, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu khắt khe mà các hãng tàu lớn nhất thế giới đặt ra. Toàn bộ quy trình sản xuất được kiểm soát nghiêm ngặt từ khâu nguyên liệu đầu vào, gia công, sơn phủ đến nghiệm thu. Đội ngũ kỹ thuật của CMA CGM phối hợp cùng các đơn vị giám sát độc lập và tổ chức giám định chuyên ngành đã trực tiếp theo dõi từng công đoạn tại nhà máy.

Phát biểu tại sự kiện, bà Amelie Humphreys, Tổng giám đốc CMA CGM Việt Nam chia sẻ: "Sự hợp tác với Hòa Phát là bước tiến quan trọng giúp CMA CGM củng cố năng lực chuỗi cung ứng tại Châu Á. Việc đặt hàng trực tiếp từ nhà sản xuất nội địa gần thị trường xuất khẩu giúp chúng tôi nâng cao hiệu quả vận hành, rút ngắn thời gian quay vòng và tăng tính linh hoạt của mạng lưới logistics khu vực".

Bà Amelie Humphreys, Tổng Giám đốc CMA CGM Việt Nam phát biểu tại sự kiện

Ông Vũ Đức Sính, Giám đốc Công ty CP Sản xuất Container Hòa Phát cho biết: "Chúng tôi đánh giá cao sự hợp tác từ phía CMA CGM, một trong những hãng tàu container lớn nhất toàn cầu. Hòa Phát cam kết duy trì chất lượng vỏ container ở mức cao nhất, đảm bảo đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật và tiến độ khai thác thực tế từ đối tác quốc tế".

Ông Vũ Đức Sính, Giám đốc Công ty CP Sản xuất Container Hòa Phát phát biểu tại sự kiện

Vỏ container được sản xuất từ thép cuộn cán nóng mác SPA-H, loại thép có khả năng kháng thời tiết, chuyên dụng trong ngành container. Nguồn nguyên liệu này được cung cấp trực tiếp từ Khu liên hợp gang thép Hòa Phát Dung Quất, giúp Hòa Phát chủ động kiểm soát chất lượng và duy trì ổn định tiến độ sản xuất.

Nhà máy container của Hòa Phát đang vận hành giai đoạn một với công suất 200.000 TEU mỗi năm, tập trung sản xuất vỏ container khô tiêu chuẩn 20 và 40 feet. Sau khi hoàn thiện toàn bộ dự án, công suất thiết kế sẽ đạt 500.000 TEU mỗi năm. Với quy mô hiện tại, Hòa Phát là một trong những nhà sản xuất container lớn nhất Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

Lô vỏ container do Hòa Phát bàn giao cho CMA CGM được sản xuất theo tiêu chuẩn kỹ thuật quốc tế, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu khắt khe mà các hãng tàu lớn nhất thế giới đặt ra

Bên cạnh CMA CGM, Hòa Phát đã và đang cung cấp vỏ container cho nhiều hãng tàu và doanh nghiệp logistics lớn. Các đơn hàng được triển khai đều đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, được kiểm định chặt chẽ và phục vụ tốt cho hoạt động khai thác thực tế.