Hòa Phát đưa vào khai thác tàu The Momentum 110.000 DWT

Tàu do Công ty CP Vận tải biển Hòa Phát, đơn vị thành viên thuộc Tập đoàn, khai thác và vận hành. So với loại tàu Kamsarmax tải trọng khoảng 80.000 DWT mà Hòa Phát đang khai thác, tàu Minicape cho phép tăng gần 40% khối lượng hàng chuyên chở mỗi chuyến. Việc nâng cấp đội tàu mang lại hiệu quả vận hành cao hơn, đặc biệt với các tuyến vận chuyển quốc tế dài ngày và nhu cầu nhập khẩu khối lượng lớn nguyên liệu như quặng sắt, than từ các thị trường như Úc, châu Mỹ, nội Á.

Tàu The Momentum của Hòa Phát

Tàu The Momentum được thiết kế phù hợp cho vận hành trên các tuyến biển quốc tế và có thể cập cảng tại các khu vực nước sâu như Dung Quất. Đây là một trong những điểm trung chuyển chính, tiếp nhận phần lớn nguyên liệu thô như quặng, than cho các nhà máy luyện thép của Hòa Phát.

Việc chuyển đổi sang tàu tải trọng lớn nằm trong chiến lược phát triển chuỗi cung ứng nguyên liệu theo hướng chủ động hơn, giảm phụ thuộc vào các dịch vụ vận tải thuê ngoài. Trong bối cảnh chi phí logistics quốc tế biến động liên tục, việc sở hữu tàu phù hợp với tuyến đường vận chuyển dài ngày trở thành một yếu tố quan trọng để đảm bảo hoạt động sản xuất ổn định.

Ông Doãn Quang Thịnh, Giám đốc Công ty CP Vận tải biển Hòa Phát, cho biết việc đầu tư tàu Momentum là bước đi đã được tính toán dựa trên nhu cầu vận hành thực tế của Tập đoàn trong giai đoạn tới. Theo ông, ngoài việc tăng năng lực vận chuyển, đội tàu do công ty sở hữu còn giúp tối ưu hóa hiệu quả hoạt động tại cảng, nhất là khi khối lượng hàng hóa qua lại tại khu liên hợp Dung Quất ngày càng lớn.

"Chúng tôi đang phát triển đội tàu theo hướng đa dạng kích cỡ. Các tàu lớn sẽ phục vụ nhập khẩu nguyên liệu trọng yếu từ thị trường quốc tế, trong khi đội tàu có tải trọng nhỏ hơn sẽ đảm nhiệm vận chuyển sản phẩm đầu ra trên các tuyến nội địa. Mục tiêu là chủ động về năng lực vận tải cho cả nguyên liệu và thành phẩm", ông Thịnh nói.

Theo kế hoạch dài hạn, đội tàu của Hòa Phát sẽ được phát triển lên khoảng 15 đến 20 tàu biển, trong đó chủ yếu tập trung các dòng tàu cỡ lớn, vận chuyển khối lượng nhiều, vừa phục vụ nhu cầu nội bộ, vừa cung ứng dịch vụ cho các đối tác trong và ngoài nước.