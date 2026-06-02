Hòa Phát khởi công khu công nghiệp hỗ trợ 2.823 tỉ đồng

KCN Số 02 - Hưng Yên sở hữu vị trí chiến lược ngay nút giao Yên Mỹ, điểm kết nối trực tiếp giữa cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và cao tốc Hưng Yên - Thái Bình. Từ đây vào trung tâm Hà Nội 20 km, đến sân bay quốc tế Nội Bài 65 km, sân bay quốc tế Gia Bình 25 km và cảng Đình Vũ, Hải Phòng 87 km.

Lễ khởi công có sự tham dự của ông Phạm Quang Ngọc, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hưng Yên; ông Nguyễn Mạnh Quyền, Chủ tịch UBND tỉnh; cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương các xã Yên Mỹ, Việt Tiến và Xuân Trúc ẢNH: HP

KCN hoạt động theo mô hình khu công nghiệp hỗ trợ, tập trung thu hút các nhà sản xuất trong lĩnh vực điện tử viễn thông, cơ khí chính xác, tự động hóa, bán dẫn và các ngành công nghiệp có giá trị gia tăng cao, hướng tới trở thành điểm kết nối giữa các nhà sản xuất công nghiệp hỗ trợ với các tập đoàn công nghệ trong và ngoài nước.

Hạ tầng kỹ thuật được đầu tư đồng bộ ngay từ giai đoạn đầu, gồm trạm biến áp 110/22kV công suất 2x63 MVA đặt trong KCN, hệ thống cấp nước sạch đấu nối đến hàng rào từng nhà máy với công suất 20.000 m³/ngày đêm và nhà máy xử lý nước thải tập trung công suất 7.000 m³/ngày đêm, có thể nâng công suất theo nhu cầu thực tế. Không gian cây xanh và mặt nước chiếm gần 14,2% tổng diện tích.

Gắn liền với hệ thống khu công nghiệp, Hòa Phát đang triển khai dự án khu nhà ở công nhân, nhà ở xã hội tại xã Yên Mỹ với gần 9.000 căn hộ, cách KCN này khoảng 5 km, nhằm đáp ứng nhu cầu an cư cho công nhân và người lao động làm việc tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đây là một phần trong chiến lược phát triển hạ tầng khu công nghiệp gắn với nhà ở xã hội mà Hòa Phát triển khai tại các vùng kinh tế trọng điểm, đồng thời hưởng ứng chủ trương của Chính phủ về phát triển nhà ở xã hội cho người lao động.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Nguyễn Mạnh Quyền, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên nhận định: "Trong quý 1/2026, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh Hưng Yên đạt 10,43%, nằm trong top 4 cả nước. Các dự án khu công nghiệp là trọng tâm để tỉnh duy trì đà tăng trưởng hai con số. Tỉnh Hưng Yên ghi nhận và biểu dương nỗ lực của chính quyền, nhân dân các xã Yên Mỹ, Việt Tiến, Xuân Trúc cùng các hộ dân đã ủng hộ công tác giải phóng mặt bằng. Chúng tôi đề nghị chủ đầu tư tập trung nguồn lực, đẩy nhanh hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, sớm thu hút nhà đầu tư thứ cấp vào sản xuất kinh doanh, đóng góp thiết thực vào sự phát triển kinh tế của địa phương."

Hòa Phát xác định KCN Số 02 - Hưng Yên là mắt xích quan trọng trong chiến lược xây dựng hệ sinh thái công nghiệp hiện đại tại Hưng Yên ẢNH: HP

Ông Hoàng Quang Việt, Thành viên HĐQT Tập đoàn Hòa Phát, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị Hòa Phát cho biết: Trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu đang tái cấu trúc mạnh mẽ, Việt Nam đang nổi lên là một trong những trung tâm sản xuất mới của châu Á, thu hút dòng vốn đầu tư lớn trong các lĩnh vực điện tử, bán dẫn, cơ khí chính xác và công nghiệp hỗ trợ. Tỉnh Hưng Yên với vị trí chiến lược trong vùng Thủ đô, hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện và môi trường đầu tư thông thoáng, đang trở thành một trong những điểm đến công nghiệp hấp dẫn nhất khu vực phía Bắc.

"Hòa Phát xác định KCN Số 02 - Hưng Yên là mắt xích quan trọng trong chiến lược xây dựng hệ sinh thái công nghiệp hiện đại tại Hưng Yên, hướng tới đưa tỉnh trở thành trung tâm công nghiệp hỗ trợ và sản xuất công nghệ cao của Vùng Thủ đô. Chúng tôi sẵn sàng tiếp nhận nhà đầu tư từ tháng 9", ông Việt khẳng định.

Tính đến thời điểm khởi công KCN Số 02 - Hưng Yên, tổng quỹ đất khu công nghiệp của Hòa Phát trên toàn quốc đạt hơn 2.260 ha, phân bổ tại Hưng Yên, Ninh Bình, Bắc Ninh và Hải Phòng. Các KCN đang vận hành gồm Phố Nối A, Yên Mỹ II tại Hưng Yên và Hòa Mạc tại Ninh Bình đều đạt tỷ lệ lấp đầy khoảng 95% diện tích đã đầu tư hạ tầng kỹ thuật, là điểm đến của hàng trăm nhà sản xuất trong và ngoài nước, trong đó có các tập đoàn đến từ Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc và châu Âu.