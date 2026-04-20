Hòa Phát nộp ngân sách 6.000 tỉ đồng trong 4 tháng đầu năm

Tính từ thời điểm Hòa Phát niêm yết trên thị trường chứng khoán năm 2007 đến tháng 4.2026, Hòa Phát đã đóng góp tổng cộng 107.000 tỉ đồng vào ngân sách nhà nước. Năm 2025, Hòa Phát nằm trong Top 4 doanh nghiệp tư nhân nộp thuế nhiều nhất (theo bảng xếp hạng PRIVATE 100 của CafeF). Trong danh sách 1.000 doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) lớn nhất năm 2025 - V.1000, Hòa Phát có 9 đơn vị thành viên trong danh sách này. Đây là thành tích đáng tự hào của doanh nghiệp sản xuất công nghiệp nặng.

Tập đoàn Hòa Phát hiện là nhà sản xuất thép lớn nhất Đông Nam Á với công suất 16 triệu tấn từ cuối năm 2026. Trong đó, 60% là các loại thép công nghệ cao, phục vụ các ngành công nghiệp cơ khí chế tạo, sản xuất ô tô, đóng tàu, dầu khí, đồ gia dụng, kết cấu thép, năng lượng. Hiện tại, Hòa Phát là doanh nghiệp Việt Nam duy nhất đầu tư sản xuất được thép cuộn cán nóng HRC.

Quý 1/2026, Tập đoàn Hòa Phát sản xuất 3,3 triệu tấn thép thô (phôi thép), tăng 25% so với quý 1/2025 và tăng 8% so với quý cuối năm 2025. Sản lượng bán hàng các sản phẩm thép xây dựng, thép cuộn chất lượng cao, thép cuộn cán nóng và phôi thép đạt 3 triệu tấn, tăng 26% so với cùng kỳ năm trước.

Quý 1/2026, Tập đoàn Hòa Phát sản xuất 3,3 triệu tấn thép thô (phôi thép), tăng 25% so với quý 1/2025

Trong đó, thép xây dựng, thép cuộn chất lượng cao ghi nhận 1,4 triệu tấn, tăng 20% so với cùng kỳ 2025 và tăng 8% so với quý cuối năm trước. Thép Hòa Phát duy trì thị phần số 1 Việt Nam với 36% và có mặt tại hơn 45 quốc gia, vùng lãnh thổ khắp năm châu lục trên thế giới. Đối với thép cuộn cán nóng (HRC), sản lượng bán hàng đạt hơn 1,4 triệu tấn, tăng 48% so với quý đầu năm 2025.

Song song với việc đóng góp cho ngân sách nhà nước, Hòa Phát được ghi nhận trong nhiều bảng xếp hạng uy tín, tiêu biểu như: Top 2 Doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam, Top 10 Doanh nghiệp xuất sắc của Việt Nam, Top 50 Doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả nhất, Top 100 Công ty lớn nhất khu vực Đông Nam Á của Fortune, Top 10 Doanh nghiệp tạo giá trị hàng đầu Việt Nam 2025 - Ngành Vật liệu xây dựng, Top 50 Công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam...

Gắn hoạt động của mình với lợi ích xã hội, Tập đoàn Hòa Phát triển khai nhiều chương trình hỗ trợ thiết thực, tập trung vào 4 nhóm chính: y tế, giáo dục, giao thông và cộng đồng. Hòa Phát đã triển khai nhiều hoạt động thiện nguyện, nổi bật là xây dựng 1.500 căn nhà cho hộ nghèo tại nhiều địa phương và tài trợ hơn 40 tỉ đồng xây mới trường học tại Bình Đông (Quảng Ngãi). Tập đoàn cũng trao tặng máy lọc nước cho các trường học, cơ sở y tế, hỗ trợ phẫu thuật tim cho trẻ em, chăm lo cho trẻ mồ côi…