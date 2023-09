Hóa ra thành phần này trong kem chống nắng giúp ngừa tia UV gây lão hóa da

Tia UV gây sạm da khác với tia UV gây lão hóa như thế nào?

Nghiên cứu đã chỉ ra rằng, 85% tia cực tím chiếu tới bề mặt là tia UVA, trong đó có đến 30% tia UVA có bước sóng rất dài (bước sóng 380-400nm) có thể xâm nhập vào hạ bì gây tổn thương nghiêm trọng đến làn da của bạn. Khi cấu trúc nền có biểu hiện hư tổn, những biểu hiện lão hóa sớm sẽ dần bắt đầu xuất hiện.

Trong khi đó, tia UVB lại tác động trực tiếp lên lớp thượng bì, kích thích tế bào sắc tố tăng sản sinh Melanin gây đen sạm, đỏ da và thương tổn trên da.

Thành phần nào trong kem chống nắng hạn chế tia UV gây hại da?

Hai ô xít kim loại phổ biến nhất trong kem chống nắng hiện nay là titanium dioxide và ô xít kẽm. Hai thành phần này có khả năng hạn chế tia UV hấp thụ vào da gần như lý tưởng cùng độ an toàn cao.

Titanium Dioxide và Zinc Oxide cũng rất lành tính và không hề gây kích ứng da. Không chỉ có khả năng chống nắng, hai thành phần này còn không chứa dầu hay làm tắc nghẽn lỗ chân lông, đặc biệt không gây mụn cho da. Ngoài ra, Zinc Oxide còn nổi trội bởi đặc tính kháng khuẩn hiệu quả, đẩy nhanh quá trình làm lành vết thương trên da trong thời gian ngắn.



Top 5 kem chống nắng được ưa chuộng trong năm 2023

Kem Chống Nắng Vật Lý Rejuvaskin Mineral Facial Dưỡng Ẩm, Phục Hồi Da SPF 32

Kem chống nắng vật lý Rejuvaskin Mineral Facial có thể ngăn được tác hại của tia UV, ánh sáng xanh của thiết bị điện tử, ngừa nguy cơ cháy nắng, nám, sạm da. Không chỉ là hàng rào bảo vệ da, sản phẩm còn được bổ sung các thành phần cấp ẩm nuôi dưỡng làn da khoẻ mạnh và rạng rỡ. Rejuvaskin Mineral Facial có kết cấu mềm mại, dễ tán phù hợp cho mọi làn da, để lại lớp finish mỏng, mịn có độ che phủ cho làn da thêm phần rạng rỡ và có sức sống hơn.

Kem chống nắng Rejuvaskin & Kem chống nắng Paula’s Choice Super-Light Daily Wrinkle Defense

Kem chống nắng ngừa tăng sắc tố, đốm nâu Heliocare 360°

Heliocare 360° là kem chống nắng phù hợp cho da tăng sắc tố, nám, đốm nâu, với thành phần chính gồm Vitamin E, Pigment Control System giúp dưỡng da chống lão hóa, vừa giúp làm sáng đều màu da. Sản phẩm còn chứa thành phần Niacinamide và Ellagic Acid, giúp ngăn ngừa và kiểm soát tình trạng tăng sắc tố và đốm nâu gây ra bởi bức xạ mặt trời. Chỉ cần một bước sử dụng kem chống nắng làn da bạn trở nên rạng rỡ và tự nhiên hơn.

Kem dưỡng chống nắng Paula’s Choice Resist Super-Light Daily Wrinkle Defense SPF 30

Nếu bạn sở hữu da dầu, có mụn và muốn tìm kiếm một sản phẩm bảo vệ da ngăn ngừa tác hại tia UV một cách tốt nhất mà vẫn đảm bảo duy trì độ ẩm cần thiết thì Resist Super-Light Daily Wrinkle Defense SPF 30 là sự lựa chọn hoàn hảo. Với chỉ số chống nắng SPF 30 kèm nhãn Broad Spectrum, sản phẩm có khả năng bảo vệ da toàn diện trước tác hại của ánh nắng mặt trời, tăng cường khả năng miễn dịch cho da. Sản phẩm có kết cấu dạng cream lỏng, dễ tán mà không cần lo sẽ để lại vệt hay bết dính, đặc biệt không gây cảm giác nặng mặt, không làm bít tắc lỗ chân lông.

Kem chống nắng MartiDerm Pigment Zero DSP SPF50+ Cream

Pigment Zero DSP SPF50+ Cream là dòng kem điều trị ban ngày dành cho những làn da gặp vấn đề về sắc tố với bộ đôi tác động - trị nám và chống nắng. Đây hiện đang là dòng sản phẩm được nhiều người quan tâm khi mang đến 3 lợi ích cho người sử dụng, bao gồm mờ nám an toàn; bảo vệ tích cự;, ngăn ngừa nám lan rộng. Đồng thời, sản phẩm còn hỗ trợ che phủ các khuyết điểm trên da như vết thâm, lỗ chân lông to, nốt mụn, làm đều màu da và tạo hiệu ứng da mịn màng, tự nhiên.

Kem chống nắng Pigment Zero DSP & Kem chống nắng Obagi Clinical Vitamin C

Kem chống nắng dưỡng trắng da Obagi Clinical Vitamin C Suncare Broad Spectrum SPF 30 Sunscreen

Kem chống nắng Obagi Clinical Vitamin C với khả năng bảo vệ phổ rộng giúp ngăn chặn tác hại từ tia UVA/UVB. Đồng thời Vitamin C giúp chống ô xy hóa, chống lão hóa, trung hòa các gốc tự do, dưỡng sáng da, giúp làn da khỏe mạnh và đều màu. Kem chống nắng SPF 30 Obagi Clinical Vitamin C Suncare đã được kiểm nghiệm không gây mụn, an toàn với làn da nhạy cảm. Công thức điều chế với kết cấu mềm mại như lụa khi thoa trên da, kháng nước, do đó có thể đóng vai trò như kem lót dưới lớp trang điểm.

Lời kết

Kem chống nắng ngừa tia UV chống lão hóa ra đời như "vị cứu tinh" giúp làn da ngày một cải thiện và đẩy lùi vấn đề khó nhằn này. Hãy chọn kem chống nắng phù hợp với làn da để ngày một rạng rỡ, tươi tắn hơn nhé.