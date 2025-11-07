‘Hoa Sen’ nở giữa đời thường

Đó là luật sư Lê Nguyễn Lê Vi, người sáng lập hệ thống Trường Hoa Sen và Trung tâm Y khoa Hoa Sen, một hành trình nối dài của y đức và lòng nhân ái vượt qua khuôn khổ nghề nghiệp.

Phòng chụp CT-SCAN, một trong những trang thiết bị hiện đại phục vụ khám chữa bệnh cho người dân ẢNH: T.N

Với hơn 15 năm kinh nghiệm trong ngành luật, dấu ấn của luật sư Lê Vi không nằm ở số vụ thắng kiện, mà ở cách ông tái định nghĩa nghề luật sư: "Mỗi vụ án, tôi không tìm thắng thua, tôi tìm sự yêu thương và tha thứ, để bình an đến với tất cả mọi người", luật sư Lê Vi cho hay.

Từ triết lý "cho là nhận", ông đã dấn thân vào hành trình phụng sự cộng đồng, mà trọng tâm là giáo dục và y tế, những lĩnh vực cốt lõi kiến tạo nên một xã hội tử tế.

Chuyên khoa Da liễu của Trung tâm Y khoa Hoa Sen ẢNH: T.N

Trường Hoa Sen - Nơi tình thương được gieo bằng trái tim

Hệ thống Trường Hoa Sen do luật sư Lê Vi sáng lập tại Phan Rang - Khánh Hòa đã trở thành biểu tượng của môi trường giáo dục nhân ái, nơi kiến thức và đạo đức song hành. Hàng ngàn học sinh đã trưởng thành từ mái trường này, trong đó có nhiều em mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt được nuôi dưỡng, chăm lo học tập miễn phí và được đối xử bình đẳng như mọi học sinh khác. "Tình thương không chỉ được gieo bằng kiến thức, mà bằng cả trái tim", luật sư Lê Vi nhấn mạnh và cho biết chất lượng đào tạo tại đây đã được khẳng định một cách ấn tượng. Suốt 5 năm liền, học sinh Trường Hoa Sen đạt tỷ lệ tốt nghiệp THPT 100% và đỗ đại học 100%. Đây là minh chứng rõ ràng nhất cho sự kết hợp thành công giữa tri thức và môi trường giáo dục nhân bản, nhằm giúp các em trở thành những công dân tử tế và biết phụng sự xã hội.

Phòng xét nghiệm tại Trung tâm Y khoa Hoa Sen ẢNH: T.N

Bên cạnh đó, hơn 13 năm qua, quán cơm Nụ Cười do luật sư Lê Vi sáng lập vẫn âm thầm mở cửa mỗi ngày, chia sẻ từng phần cơm ấm nóng đến người lao động nghèo. Từ nơi nhỏ bé ấy, đã có những sổ tiết kiệm, những căn nhà tình thương được hình thành, thắp lên niềm tin và hy vọng cho biết bao phận đời khốn khó.

Trung tâm Y khoa Hoa Sen: Khi y đức là phương thuốc tiên tiến bậc nhất

Với tâm huyết mang dịch vụ y tế chất lượng cao về phục vụ bà con quê hương, luật sư Lê Vi đã thành lập Trung tâm Y khoa Hoa Sen, một công trình được ấp ủ bằng lòng trắc ẩn. "Tôi điều hành trung tâm này, nhưng tôi xem mình là bệnh nhân và là người nhà của người bệnh, bởi tôi biết người bệnh đau khổ đến mức nào", luật sư Lê Vi tâm sự.

Trung tâm Y khoa Hoa Sen đầu tư xe cấp cứu hiện đại, phục vụ chuyển bệnh nhân lên tuyến trên và miễn phí hoàn toàn cho người nghèo ẢNH: T.N

Chính sự đồng cảm sâu sắc này đã thúc đẩy ông đầu tư hàng chục tỉ đồng vào trung tâm, trang bị thiết bị y tế hiện đại hàng đầu. Đặc biệt, Trung tâm Y khoa Hoa Sen là một trong những đơn vị tiên phong ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong chẩn đoán hình ảnh và tầm soát sớm các bệnh lý nguy hiểm như ung thư, tim mạch. Hệ thống này giúp bác sĩ phát hiện sớm nguy cơ bệnh, can thiệp kịp thời, giảm tỷ lệ biến chứng và tử vong, đồng thời giúp người dân Phan Rang - Khánh Hòa và các vùng lân cận không phải đi xa lên tuyến trên, tiết kiệm chi phí và thời gian.

Không gian khám chữa bệnh tại Hoa Sen được thiết kế sang trọng, gần gũi và thoáng mát. Khi người bệnh đến với Trung tâm Y khoa Hoa Sen có cảm thấy như đang ở chính ngôi nhà mình.

Ngoài ra, Trung tâm Y khoa Hoa Sen còn đầu tư xe cấp cứu hiện đại, phục vụ chuyển bệnh nhân lên tuyến trên và miễn phí hoàn toàn cho người nghèo. "Cứu người là mệnh lệnh của lương tâm, không thể vì thiếu tiền mà chậm trễ", luật sư Lê Vi quả quyết.

Ba chị em trẻ mồ côi được luật sư cho ăn học miễn phí và vận động mua căn nhà chung cư cho ba trẻ ẢNH: T.N

Cầu nối nhân ái của y học tuyến trên

Hiện tại, Trung tâm Y khoa Hoa Sen đang nỗ lực đàm phán và phối hợp với các bệnh viện tuyến Trung ương, tuyến tỉnh để công nhận kết quả xét nghiệm, chẩn đoán tại Hoa Sen. Sự liên thông này sẽ là một bước đột phá, giúp người dân được thụ hưởng dịch vụ y tế chất lượng cao, chuẩn xác và tin cậy. Hoa Sen đang từng bước trở thành cầu nối nhân ái giữa người dân và hệ thống y tế, góp phần giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên.

Để đảm bảo chất lượng chuyên môn, Trung tâm Y khoa Hoa Sen đã mời gọi nhiều bác sĩ chuyên khoa giỏi, có tâm để phục vụ bệnh nhân. Trong đó, có những chuyên gia hàng đầu như PGS-TS-BS Nguyễn Thúy Oanh, chuyên gia nội soi tiêu hóa Việt Nam; TS-BS Lê Thị Duyên Trang, người phụ trách chuyên khoa Da liễu của Trung tâm Y khoa Hoa Sen…

Quán cơm Nụ Cười do luật sư Lê Vi sáng lập vẫn âm thầm mở cửa mỗi ngày, chia sẻ từng phần cơm ấm nóng đến người lao động nghèo ẢNH: T.N

TS-BS Lê Thị Duyên Trang, chia sẻ: "Chúng tôi về đây không chỉ vì cơ hội nghề nghiệp, mà vì cảm nhận được tấm lòng của một người luôn đặt chữ y đức lên hàng đầu và xem trung tâm là ngôi nhà chung của những người yêu nghề, yêu người".

Tại Trung tâm Y khoa Hoa Sen, người nghèo, tu sĩ và chức sắc tôn giáo luôn được quan tâm, hỗ trợ và cam kết không ai bị từ chối chữa bệnh vì lý do không có tiền. Đó chính là tinh thần mà Trung tâm Y khoa Hoa Sen hướng đến: Lấy y đức làm gốc - Lấy phục vụ làm vinh dự - Lấy yêu thương làm phương thuốc chữa lành, để từng bước xây dựng Trung tâm Y khoa Hoa Sen thành biểu tượng nhân ái của vùng đất Phan Rang - Khánh Hòa, nơi người bệnh được chăm sóc bằng công nghệ tiên tiến và tình người nồng hậu.

