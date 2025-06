Hỏa tốc hướng dẫn dùng tài khoản định danh điện tử trong giao dịch thuế

Từ ngày 1.7, số định danh cá nhân cấp theo luật Căn cước sẽ sử dụng thay cho mã số thuế của cá nhân là người Việt Nam.

Đồng thời, số định danh cá nhân của người đại diện hộ gia đình, đại diện hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh cũng được sử dụng thay cho mã số thuế của hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đó.

Nhiều quy định mới liên quan tới giao dịch thuế điện tử có hiệu lực từ ngày 1.7 ẢNH: CỤC THUẾ

Từ ngày 1.7, người nộp thuế là doanh nghiệp, tổ chức phải thực hiện đăng nhập và sử dụng dịch vụ thuế điện tử thông qua tài khoản định danh điện tử do Bộ Công an cấp theo quy định tại Nghị định 69/2024/NĐ-CP.

Trong công văn hỏa tốc gửi các chi cục thuế ngày 26.6, Cục Thuế (Bộ Tài chính) cho biết, trường hợp đến ngày 1.7, người nộp thuế đang làm thủ tục cấp tài khoản định danh điện tử nhưng chưa được Bộ Công an cấp, hoặc cá nhân là người nước ngoài, tổ chức có đại diện pháp luật là người nước ngoài chưa được cấp tài khoản định danh điện tử do phụ thuộc vào tiến độ triển khai của Bộ Công an, người nộp thuế tiếp tục thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước thông qua tài khoản thuế điện tử nếu đáp ứng quy định của luật Quản lý thuế, luật Giao dịch điện tử.

Việc này được áp dụng đến khi người nộp thuế được cấp tài khoản định danh điện tử theo lộ trình triển khai của Bộ Công an.

Ông Nguyễn Đức Huy, Phó trưởng ban Nghiệp vụ (Cục Thuế), lưu ý để tránh ảnh hưởng đến hoạt động kê khai nộp thuế bằng hình thức điện tử, người nộp thuế cần nhanh chóng thực hiện thủ tục cấp tài khoản định danh điện tử tổ chức theo quy định tại điều 12 Nghị định 69/2024/NĐ-CP và các hướng dẫn của Bộ Công an.

Để tránh bị từ chối cấp tài khoản định danh điện tử tổ chức do dữ liệu không khớp với dữ liệu tại cơ quan thuế, hoặc dữ liệu tại cơ quan đăng ký kinh doanh, người nộp thuế cần kê khai thông tin cấp tài khoản định danh điện tử tổ chức thống nhất với thông tin đã đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hợp tác xã, đăng ký tổ hợp tác (đối với trường hợp đăng ký thuế theo cơ chế một cửa liên thông với đăng ký kinh doanh); thông tin đăng ký thuế (đối với trường hợp đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế).

Các thông tin cần khớp đúng bao gồm: tên, mã số thuế, ngày tháng năm thành lập, địa chỉ trụ sở chính của tổ chức; họ và tên, số định danh cá nhân của người đại diện theo pháp luật hoặc người đứng đầu tổ chức.

Người nộp thuế cần chủ động tra cứu thông tin trên hoặc liên hệ với cơ quan thuế để kiểm tra thông tin đang lưu trữ tại cơ sở dữ liệu của ngành thuế.

Thời gian tới, Cục Thuế đề nghị các chi cục thuế đẩy nhanh tiến độ rà soát, chuẩn hóa thông tin đăng ký thuế của cá nhân, phục vụ chuyển đổi mã số thuế đã cấp sang sử dụng số định danh cá nhân thay cho mã số thuế từ ngày 1.7.

Tiếp tục rà soát, chuẩn hóa thông tin của các mã số thuế đã được cập nhật sang trạng thái 10 "Mã số thuế chờ cập nhật thông tin số định danh cá nhân" sau ngày 1.7.

Cạnh đó, đẩy nhanh tiến độ rà soát, chuẩn hóa thông tin người đứng đầu/doanh nghiệp đăng ký thuế, phục vụ xác thực với Bộ Công an để cấp định danh tổ chức.