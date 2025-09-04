Hỏa tốc 'siết' quản lý thuế hộ kinh doanh dựa trên dòng tiền

Liên quan triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, theo Cục Thuế (Bộ Tài chính), căn cứ dữ liệu kê khai trên Tờ khai 01/CNKD của hộ kinh doanh cho thấy, một số thuế tỉnh, thành phố có tỷ lệ hộ kinh doanh còn phải rà soát trên tổng số hộ có thể thuộc diện phải sử dụng cao hơn trung bình (26%).

Cụ thể gồm: Lạng Sơn (57%), Quảng Ngãi (50%), Vĩnh Long (47%), Gia Lai (41%), Hưng Yên (40%), Lâm Đồng (40%), Tây Ninh (40%), Huế (39%), Ninh Bình (38%), Đà Nẵng (34%), An Giang (33%), Phú Thọ (33%), Đồng Nai (32%), Khánh Hòa (30%), Hải Phòng (29%), Cần Thơ (29%).

Đến ngày 30.6, có hơn 110.000 hộ kinh doanh đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền ẢNH: ĐAN THANH

Để đảm bảo triển khai đối với 100% doanh nghiệp, hộ kinh doanh thuộc diện sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, trong công văn hỏa tốc mới đây, Cục Thuế đề nghị thuế tỉnh, thành phố làm việc với UBND xã, phường, cơ quan thống kê, cơ quan nhà nước trên địa bàn... để rà soát, lập danh sách hộ kinh doanh đang hoạt động kinh doanh.

Bao gồm: các hộ kinh doanh nộp thuế phương pháp kê khai; hộ kinh doanh khoán có doanh thu chưa đến ngưỡng 1 tỉ đồng/năm nhưng có sử dụng máy tính tiền; hộ kinh doanh khoán có doanh thu từ 1 tỉ đồng/năm trở lên; hộ kinh doanh có doanh thu sát mức 1 tỉ đồng/năm, có tiềm năng doanh thu vượt trên 1 tỉ đồng/năm.

Cạnh đó, có phương án khảo sát thực tế để xác định hộ kinh doanh có hoạt động bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ trực tiếp đến người tiêu dùng hay không, từ đó xác định hộ kinh doanh thuộc diện sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền theo quy định, đảm bảo triển khai không bỏ sót hộ kinh doanh thuộc diện sử dụng nhưng chưa đăng ký sử dụng.

Lập danh sách các hộ kinh doanh thuộc diện bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền và các hộ kinh doanh có quy mô lớn, có tiềm năng chuyển đổi lên doanh nghiệp để đưa vào danh sách tập trung hỗ trợ trong tháng cao điểm.

Thường xuyên giám sát việc sử dụng hóa đơn điện tử từ máy tính tiền

Cục Thuế cho biết, một số thuế tỉnh, thành phố có tỷ lệ số lượng hộ kinh doanh đã sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền trên số lượng hộ kinh doanh đã đăng ký thấp hơn mức trung bình (69,5%).

Cụ thể gồm: Lạng Sơn (46%), Phú Thọ (55%), Tây Ninh (56%), Hưng Yên (58%), Quảng Ngãi (61%), Đắk Lắk (62%), Đồng Nai (63%), Vĩnh Long (63%), Ninh Bình (65%), Cà Mau (66%), Thái Nguyên (66%), Bắc Ninh (66%), Huế (67%), An Giang (67%), Hải Phòng (68%), Lào Cai (69%), TP.HCM (69%).

Cục Thuế yêu cầu thuế tỉnh, thành phố so sánh, đánh giá doanh thu trên hóa đơn và doanh thu đang kê khai của người nộp thuế ẢNH: ĐAN THANH

Cục Thuế đề nghị thuế tỉnh, thành phố thường xuyên phân tích số liệu hộ kinh doanh đã sử dụng, đã đăng ký để có kế hoạch kiểm tra, giám sát việc sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền trên địa bàn quản lý. Trường hợp đã được cơ quan thuế tuyên truyền, hướng dẫn nhưng vẫn cố tình vi phạm thì xử lý kịp thời.

Cạnh đó, so sánh, phân tích, đánh giá doanh thu trên hóa đơn và doanh thu đang kê khai của người nộp thuế, đặc biệt là các doanh nghiệp, hộ kinh doanh có hoạt động bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ trực tiếp đến người tiêu dùng như dịch vụ, ăn uống...

Trường hợp phát hiện rủi ro, bất thường về việc không lập đầy đủ hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền (như việc tổng doanh thu trên hóa đơn cao, thấp bất thường so với doanh thu khoán, kê khai, bất thường về thời điểm lập hóa đơn...) thì thông báo người nộp thuế giải trình, bổ sung thông tin tài liệu và tiến hành kiểm tra theo quy định; xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về thuế, hóa đơn.

Một trong những yêu cầu đáng chú ý của Cục Thuế với các thuế tỉnh, thành phố là chú trọng công tác quản lý thuế dựa trên dòng tiền của người nộp thuế thông qua trao đổi thông tin với các cơ quan, tổ chức có liên quan; đồng thời đảm bảo việc bảo vệ dữ liệu của người nộp thuế theo quy định pháp luật.