Phạt tối đa 20 triệu nếu không lập hóa đơn điện tử từng lần bán hàng

Cục Thuế (Bộ Tài chính) đã nhận được công văn của Thuế TP.Hà Nội về vấn đề vướng mắc xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn có quy mô lớn.

Làm rõ nội dung này mới đây, Cục Thuế cho biết, khoản 1 điều 90 luật Quản lý thuế 2019 quy định: khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán phải lập hóa đơn điện tử để giao cho người mua theo định dạng chuẩn dữ liệu và phải ghi đầy đủ nội dung theo quy định của pháp luật về thuế, pháp luật về kế toán, không phân biệt giá trị từng lần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

Người nộp thuế khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ có trách nhiệm lập hóa đơn để giao cho người mua không phân biệt giá trị từng lần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ ẢNH: ĐAN THANH

Theo khoản 3 điều 5 Nghị định số 125/2020/NĐ-CP, tổ chức, cá nhân thực hiện nhiều hành vi vi phạm hành chính thì bị xử phạt về từng hành vi vi phạm.

Khoản 5 điều 24 Nghị định số 125/2020/NĐ-CP nêu rõ, phạt tiền từ 10 - 20 triệu đồng đối với hành vi không lập hóa đơn khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ cho người mua theo quy định, trừ hành vi không lập hóa đơn đối với các hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động, trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất.

Căn cứ các quy định nêu trên, Cục Thuế khẳng định, người nộp thuế khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ có trách nhiệm phải lập hóa đơn để giao cho người mua không phân biệt giá trị từng lần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

Người nộp thuế thuộc trường hợp phải lập hóa đơn điện tử giao cho người mua theo từng lần bán hàng, cung cấp dịch vụ mà có hành vi không lập hóa đơn khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ thì bị xem xét, xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại khoản 5 điều 24 Nghị định số 125/2020/NĐ-CP.

Cục Thuế cũng thông tin, đơn này đã nghiên cứu, sửa đổi quy định tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 125/2020/NĐ-CP theo hướng đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật cũng như phù hợp với khả năng thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn của người nộp thuế.

Đầu tháng 8, trong góp ý gửi Bộ Tài chính về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 125/2020/NĐ-CP, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đề nghị không áp dụng chế tài xử lý phạt hành chính với các hộ kinh doanh vi phạm quy định về hình thức hóa đơn trong thời gian đầu, có thể cân nhắc 2 năm. Hộ kinh doanh có trách nhiệm giải quyết các vi phạm và tính số tiền thuế (nếu thiếu) phát sinh từ các vi phạm này.

Theo VCCI, Nghị định số 70/2025/NĐ-CP đã bổ sung quy định yêu cầu hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu từ 1 tỉ đồng/năm trở lên phải sử dụng hóa đơn điện tử từ máy tính tiền có kết nối cơ sở thuế.

Thời gian đầu tuân thủ, các hộ kinh doanh dễ vi phạm một số quy định về hóa đơn, đặc biệt là các lỗi về hình thức như sai chỉ tiêu, lập hóa đơn chưa đúng thời điểm… Tuy nhiên, đây là những lỗi vô ý do hộ kinh doanh chưa quen với cách làm mới chứ không phải do cố tình trốn thuế.

Cạnh đó, góp ý về quy định xử phạt hành chính với trường hợp lập hóa đơn không đúng thời điểm nhưng không dẫn đến chậm thực hiện nghĩa vụ thuế, VCCI đề nghị sửa đổi theo hướng chỉ xử phạt cảnh cáo với mức tiền phạt ở khung nhẹ nhất.