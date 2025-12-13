Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế

Hỏa tốc thông báo tạm ngừng hệ thống thông quan điện tử

Đan Thanh
13/12/2025 09:19 GMT+7

Hệ thống thông quan điện tử phiên bản 6 (hệ thống Ecus6) sẽ tạm ngừng hoạt động từ 20 giờ đến 23 giờ 59 ngày 14.12.

Cục Hải quan (Bộ Tài chính) vừa có công văn hỏa tốc gửi các chi cục hải quan khu vực thông báo kế hoạch chuyển đổi Hệ thống thông quan điện tử phiên bản 6 (hệ thống Ecus6) sang mô hình điện toán đám mây.

Hỏa tốc thông báo tạm ngừng hệ thống thông quan điện tử - Ảnh 1.

Hệ thống Ecus6 sẽ tạm ngừng hoạt động từ 20 giờ đến 23 giờ 59 ngày 14.12

ẢNH: HQ

Cụ thể, Cục Hải quan sẽ chuyển đổi hệ thống Ecus6 từ môi trường đang vận hành sang môi trường điện toán đám mây trong ngày 14.12.

Để thực hiện chuyển đổi, đơn vị này đề nghị các chi cục hải quan khu vực thông báo đến cán bộ công chức, doanh nghiệp, đại lý hải quan trên địa bàn quản lý về thời gian tạm ngừng hoạt động của hệ thống Ecus6 là từ 20 giờ đến 23 giờ 59 ngày 14.12.

Sau thời gian chuyển đổi, cán bộ hải quan thực hiện truy cập hệ thống mới thay cho địa chỉ hiện tại. Đối với doanh nghiệp, địa chỉ kết nối không thay đổi sau khi thực hiện chuyển đổi hệ thống.

Cục Hải quan yêu cầu các đơn vị chủ động bố trí, sắp xếp thời gian thực hiện thủ tục hải quan phù hợp, hạn chế tối đa mức độ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp thực hiện thủ tục hải quan, thông quan hàng hóa.

Sau khi hệ thống vận hành trở lại, theo dõi và phản ánh kịp thời các bất thường (nếu có) về Ban Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan (Cục Hải quan) để phối hợp xử lý.

