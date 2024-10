Hòa U.17 Yemen sau màn 'đá ma', U.17 Việt Nam tiến sát vòng chung kết châu Á

Trước thềm trận hạ màn bảng I vòng loại U.17 châu Á 2025 với U.17 Yemen, U.17 Việt Nam bất ngờ đón tin vui.

Do U.17 Myanmar đánh bại U.17 Kyrgyzstan với tỷ số 2-1, nên đội trẻ Kyrgyzstan bị đẩy xuống cuối bảng. Bởi vậy mà nếu đứng nhì bảng và phải so sánh điểm số với các đội nhì khác, U.17 Việt Nam sẽ chỉ bị trừ 1 điểm (do đã hòa 0-0 với U.17 Kyrgyzstan). Đây là lợi thế cực lớn, so với việc bị trừ 3 điểm nếu U.17 Myanmar đứng cuối bảng.

Thái Hòa (số 6) mắc sai sót ở bàn thua đầu tiên ẢNH: MINH TÚ

Song, U.17 Việt Nam vẫn quyết định chơi tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Tuy nhiên, khi còn chưa áp đặt thế trận, U.17 Việt Nam đã trả giá với sai lầm của Nguyễn Thái Hòa. Phút 12, tiền vệ mang áo số 6 cầm bóng ở giữa sân và cố gắng thoát bóng dù đã bị đối thủ vây ráp. Thái Hòa để mất bóng, và ngay lập tức Abdullah Saeed chọc khe để Karem Abdulatef băng xuống dứt điểm gọn gàng trong thế đối mặt, mở tỷ số cho U.17 Yemen.

Lối chơi dựa vào khả năng chuyển đổi trạng thái từ phòng ngự sang tấn công cực nhanh của U.17 Yemen đã khiến chủ nhà U.17 Việt Nam vất vả chống đỡ. Không cầm bóng nhiều, nhưng mỗi khi giành quyền kiểm soát, đội trẻ Tây Á lại luân chuyển bóng rất nhanh, mở toang đường đến khung thành của Hoa Xuân Tín.

Highlight U.17 Việt Nam 1-1 U.17 Yemen | Vòng loại U.17 châu Á 2025

Dù vậy, khi áp lực tâm lý cùng mặt sân sũng nước ở Phú Thọ đang cản bước lối chơi của thầy trò HLV Roland, thủ quân Lê Huy Việt Anh đã lên tiếng đúng lúc. Phút 30, Đậu Hồng Phong đá phạt từ cánh phải, tạo ra tình huống lộn xộn trước khung thành U.17 Yemen. Việt Anh nhanh chân chớp thời cơ sút bóng về góc gần, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Việt Anh ghi bàn gỡ hòa cho U.17 Việt Nam ẢNH: MINH TÚ

U.17 Việt Nam sau đó còn tránh được bàn thua cuối hiệp 1 bởi lỗi nhận định của trọng tài, khi Abdulatef thoát xuống khôn ngoan để đối mặt thủ môn Xuân Tín và bị thổi phạt việt vị. Nhưng pha quay chậm cho thấy, trung phong của U.17 Yemen vẫn đứng trên hậu vệ U.17 Việt Nam nửa bước chân.

Sau giờ nghỉ, U.17 Việt Nam ưu tiên đá chắc chắn hơn, tránh những pha mất bóng nguy hiểm như trong hiệp 1. U.17 Yemen càng có cớ chơi cẩn trọng, bởi 1 điểm là đủ để đội bóng này có mặt ở vòng chung kết.

Có lẽ với tính toán 1 điểm là đủ để đi tiếp với ngôi nhì xuất sắc nhất, U.17 Việt Nam cũng không còn đẩy cao nhịp độ. Trận đấu trở nên tẻ nhạt và thiếu hấp dẫn trong hiệp 2, khi bóng chỉ được chuyền qua chuyền lại giữa sân.

Các học trò ông Roland cầm bóng nhiều hơn, song không đẩy cao đội hình. Tính toán của U.17 Việt Nam rất rõ ràng: tránh mọi rủi ro, cố gắng giữ lấy 1 điểm và chờ đợi kết quả thuận lợi từ các bảng khác để đi tiếp với suất nhì xuất sắc nhất.

Màn "đá ma" của U.17 Việt Nam và U.17 Yemen khép lại với tỷ số 1-1. Đội bóng Tây Á đoạt vé đến vòng chung kết U.17 châu Á 2025. Còn với U.17 Việt Nam, ngôi nhì bảng với 5 điểm (đồng nghĩa còn 4 điểm khi trừ kết quả với đội cuối bảng) giúp thầy trò HLV Roland nhiều khả năng cũng có suất vượt qua vòng loại.