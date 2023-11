Hoài An: Tôi đóng phim toàn bù lỗ

Diễn viên Hoài An được biết đến qua các vai diễn trong phim: Người đẹp Tây Đô, Đất phương Nam, Hải Nguyệt, Ngã rẽ cuộc đời…, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả qua các vai diễn có số phận bi kịch, đau thương ĐPCC

Mới đây, diễn viên Hoài An tái xuất khán giả với phim Nắng ban mai, dự án đầu tiên nằm trong chuỗi web series Không thể thiếu nhau do Thủy Mộc Media sản xuất. Chính thức chiếu trên nền tảng YouTube vào ngày 11.11, tập 1 của series Nắng ban mai nhận được nhiều phản hồi tích cực về nội dung xúc động, đầu tư chỉn chu cùng màn kết hợp của dàn diễn viên quen thuộc với khán giả như Hoài An, Tăng Huỳnh Như, Đỗ Phú Quí, Lê Trang, Hoàng Mèo...

Nội dung phim xoay quanh câu chuyện cuộc đời đầy biến cố của Linh (Tăng Huỳnh Như), từ hoàn cảnh nghèo khó trở thành cô gái tài giỏi và đầy tham vọng. Trên con đường thành công, Linh cũng gặp những đối thủ mưu mô, quyết kéo cô xuống, khiến cô phải lựa chọn giữa chiêu trò và tình thân, lòng bao dung. Trong đó Hoài An thủ vai bà Trúc, chồng mất sớm, là mẹ đơn thân một mình nuôi con khôn lớn. Với bà, Khuê là lẽ sống, là thế giới của mình. Linh là bạn từ bé của Khuê. Thương cho hoàn cảnh của Linh, lâu dần, bà Trúc cũng xem Linh như con gái của mình. Số phận tiếp tục trêu ngươi khi không may Khuê gặp bạo bệnh...

Diễn viên Hoài An tiếp tục có dự án lấy nước mắt khán giả

Diễn viên Hoài An cho biết: "Trong bộ phim này tôi có nhiều phân đoạn khá nặng tâm lý. Bởi nhân vật bà Trúc thể hiện càng về sau thì bị rơi vào trạng thái hoảng, trầm cảm vì nỗi đau mất con. Nỗi đau dày vò cho đến khi bà ấy tìm lại được tia hy vọng sống, chấp nhận sự thật đối diện với nỗi đau mất mát bằng cách đem yêu thương đến với mọi người. Những phân đoạn như thế này chính là những thử thách mà diễn viên luôn muốn trải nghiệm. Và phải nói là tất cả các diễn viên rất là thăng hoa khi phối hợp với nhau để đem đến cao trào thật sự kịch tính cuốn hút khán giả".

Nắng ban mai nằm trong chuỗi dự án phim chiếu mạng. Sự tham gia của các diễn viên nổi đình đám trên truyền hình khiến khán giả không khỏi thắc mắc. Khi được hỏi về quan điểm "nghệ sĩ hết thời mới chuyển sang đóng phim chiếu mạng, YouTube", sao phim Ngã rẽ cuộc đời thẳng thắn chia sẻ: "Đã "hết thời" thì ai cần sự có mặt của mình đâu mà mời phim mạng này, mạng kia. Ngược lại, khi nhà sản xuất thấy được "tiềm năng" của nghệ sĩ đó, có thể khai thác được trên các nền tảng khác thì họ mới bỏ tiền ra mời chứ. Cho nên ý kiến này chắc chỉ là phiến diện của thiểu số".

Cô cũng cho rằng mình không phân biệt phim chiếu rạp hay chiếu trên nền tảng nào, bởi khi đã nhận phim đều phải hết mình và làm tròn vai. Đặc biệt đây là vai diễn nhiều nước mắt, Hoài An phải khóc suốt 3 ngày khi quay phim.

Hoài An từng chia sẻ kinh doanh lúc nào cũng nhiều tiền hơn đóng phim bởi cát-sê bây giờ không hơn gì thời cô mới vô nghề nhiều năm về trước, làm sao xoay xở

Hoài An tâm sự những năm gần đây cô ít nhận phim, đặc biệt là sau khi ba mất, bởi muốn ở gần bên để chăm sóc mẹ. "Tôi mới vừa từ chối một bộ phim ghi hình một tháng rưỡi ở Bảo Lộc. Cũng tiếc lắm nhưng tính tôi cầu toàn, nhận gì cũng muốn làm tốt nhất. Mẹ tôi đang bệnh, có chuyện gì sợ làm phiền đoàn, tôi không dám nhận". Nhiều năm nay để vững kinh tế, Hoài An chăm chỉ livestream bán hàng online. Cô khẳng định nghề tay trái giúp mình ổn định cuộc sống, đến với nghệ thuật hoàn toàn bằng đam mê chứ không để mưu sinh như xưa.

Nữ diễn viên bộc bạch: "Năm nay tôi có ít dự án, số lượng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mà đóng phim không phải là kinh tế chính. Tôi thấy mình toàn bù lỗ, chưa thấy phim nào lời. Tính tôi chỉn chu, không tiếc tiền sắm đồ cho nhân vật, rồi còn mua đồ ăn cho đoàn phim nữa. Nhưng mình vẫn đam mê lắm. Có những lúc mình bị tụt mood, muốn làm việc khác mưu sinh, nhưng máu nghề vẫn hừng hực, có vai hay và phù hợp là sẵn sàng". Bên cạnh đó, Hoài An tiết lộ rất muốn thử sức đa dạng vai, nhưng các đạo diễn thường nhắm cô vào một khuôn mẫu sẵn, thấy vai bất hạnh là đóng đinh cho Hoài An, có muốn thỏa chí cũng không được.