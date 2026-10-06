Hoài Lâm cưới vợ kém 9 tuổi, Đàm Vĩnh Hưng đến chúc mừng

Sáng 6.10, Hoài Lâm tổ chức đám cưới với Ngọc Trinh tại quê nhà Vĩnh Long. Trong ngày trọng đại, cặp đôi diện áo dài đỏ, thực hiện các nghi thức truyền thống. Hôn lễ được trang trí với hai tông màu đỏ, trắng cùng hoa tươi, lồng đèn và hình ảnh cưới của cô dâu, chú rể.

Hoài Lâm và Ngọc Trinh diện áo dài đỏ trong ngày trọng đại Ảnh: NVCC

Đàm Vĩnh Hưng gửi lời chúc đến Hoài Lâm

Tiệc cưới có sự góp mặt của người thân, bạn bè và một số đồng nghiệp của Hoài Lâm. Đáng chú ý, Đàm Vĩnh Hưng từ TP.HCM về Vĩnh Long dự ngày vui của đàn em. Tại tiệc cưới, nam ca sĩ thể hiện Lâu đài tình ái và song ca cùng Hoài Lâm ca khúc Chờ đông.

Chia sẻ khoảnh khắc tại đám cưới, Đàm Vĩnh Hưng viết: “Hưng đến dự ngày vui, trọng đại của vợ chồng Hoài Lâm - Ngọc Trinh”. Nam ca sĩ gửi lời chúc: “Chúc hai con trăm năm hạnh phúc, luôn yêu thương và đồng hành cùng nhau trên chặng đường phía trước”.

Sự xuất hiện của Đàm Vĩnh Hưng mang ý nghĩa đặc biệt với Hoài Lâm. Khi Hoài Lâm còn ở tuổi thiếu niên, Hoài Linh nhận anh làm con nuôi và gửi sang công ty của Đàm Vĩnh Hưng để học hát.

Gia đình, bạn bè, đồng nghiệp đến chúc phúc cho Hoài Lâm và Ngọc Trinh Ảnh: NVCC

Không thể trực tiếp có mặt tại lễ cưới vì lịch trình công việc, nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường cũng gửi lời chúc đến Hoài Lâm trên trang cá nhân. Anh cho biết dù “đã rất rất rất cố gắng sắp xếp” nhưng vẫn không thể đến chung vui cùng đàn em.

Nguyễn Minh Cường gọi Hoài Lâm là “em trai” và nhắc lại mối quan hệ của cả hai. “Đối với Cường, Hoài Lâm luôn là đứa em trai hiền lành, ngoan ngoãn, lễ phép như cái lần đầu anh em mình gặp nhau cách đây 10 năm”, Nguyễn Minh Cường bộc bạch. Nhạc sĩ chúc đàn em luôn hạnh phúc, mỹ mãn với những điều đang có.

Hoài Lâm sinh năm 1995, được biết đến rộng rãi sau khi giành quán quân Gương mặt thân quen năm 2014. Anh ghi dấu với các ca khúc Hoa nở không màu, Buồn làm chi em ơi và Như những phút ban đầu. Ngọc Trinh sinh năm 2004, cùng quê Vĩnh Long và hiện kinh doanh online.