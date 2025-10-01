Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe Khỏe đẹp mỗi ngày
Sức khỏe Khỏe đẹp mỗi ngày

Hoàn Mỹ Cửu Long: Cứu trái tim bé gái 14 tuổi bằng phương pháp ít xâm lấn

Thanh Vy
Thanh Vy
01/10/2025 09:00 GMT+7

Các bác sĩ Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long vừa thực hiện ca can thiệp bít dù qua da thành công cho bệnh nhi 14 tuổi mắc thông liên nhĩ. Đây là bước tiến quan trọng trong điều trị tim bẩm sinh, giúp giảm rủi ro, hạn chế biến chứng và rút ngắn thời gian hồi phục.

Tìm đến Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long tư vấn, gia đình bệnh nhi T. T. K. T. (14 tuổi, TP.Cần Thơ) vẫn đang đứng trước nhiều suy nghĩ về hành trình tìm cơ hội điều trị tốt nhất cho con gái mình.

Hoàn Mỹ Cửu Long: Cứu trái tim bé gái 14 tuổi bằng phương pháp ít xâm lấn- Ảnh 1.

Sức khỏe bệnh nhi ổn định, hồi phục nhanh và được xuất viện tái khám ngoại trú sau 24 giờ.

Ảnh: BVCC

Theo gia đình chia sẻ, trước đó gia đình đã đi khám tại một số các cơ sở y tế, tuy nhiên với tình trạng con gái được chẩn đoán mắc bệnh tim bẩm sinh cần can thiệp sớm, phương pháp các cơ sở y tế đề xuất cho gia đình là mổ hở. Với phương pháp mổ hở này, bệnh nhi sẽ phải đối mặt với vết sẹo trên ngực có thể theo em suốt cuộc đời và thời gian phục hồi sau mổ lâu hơn.

Tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long, bệnh nhi được bác sĩ chỉ định thực hiện siêu âm tim Doppler, các bác sĩ xác định bệnh nhi bị thông liên nhĩ với kích thước lỗ thông có thể xử trí bằng phương pháp can thiệp bít dù qua da, đây là một thủ thuật ít xâm lấn giúp đóng lại lỗ thông liên nhĩ mà không cần mở ngực.

Với kỹ thuật can thiệp bít dù hiện đại, nhiều bệnh nhi có thể tránh được ca mổ lớn, đảm bảo tính thẩm mỹ và chất lượng sống lâu dài. Đây là phương pháp an toàn, ít xâm lấn, phù hợp với nhiều người bệnh, đặc biệt là trẻ em và thanh thiếu niên.

Ê-kíp Khoa Nội Tim mạch - Can thiệp nội mạch đã tiến hành thủ thuật bít hoàn toàn lỗ thông liên nhĩ cho bé T. trong khoảng 45 phút. Như vậy, bé không cần phải thực hiện phẫu thuật tim hở. Sau thủ thuật, sức khỏe bệnh nhi ổn định, hồi phục nhanh và đã được cho ra viện tái khám ngoại trú sau 24 giờ.

ThS.BS. Quách Tấn Đạt - Phó Trưởng khoa Nội Tim mạch, Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long cho biết: "Điều đáng mừng là không phải trường hợp thông liên nhĩ nào cũng cần phẫu thuật mở tim. Với sự thành công của ca bệnh này, đã mở ra cơ hội tiếp cận phương pháp ít xâm lấn cho trẻ em và thanh thiếu niên mắc dị tật tim bẩm sinh tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Đồng thời, cũng là chứng minh những tiến bộ trong điều trị tim bẩm sinh tại khu vực này".

Theo Bộ Y tế, mỗi năm tại Việt Nam có khoảng 10.000 - 12.000 trẻ sơ sinh mắc bệnh tim bẩm sinh, trong đó thông liên nhĩ là một trong những dạng phổ biến. Việc điều trị các dị tật này có một "thời điểm vàng" - đó là giai đoạn bệnh chưa gây tăng áp lực động mạch phổi nặng, chưa làm đảo chiều dòng máu chảy qua tim, và chưa khiến tim bị suy yếu.

Nếu phát hiện sớm và can thiệp trong giai đoạn này, quá trình điều trị sẽ đơn giản hơn, ít rủi ro, tỷ lệ hồi phục cao và hạn chế tối đa biến chứng về sau. Ngược lại, nếu phát hiện muộn, bệnh có thể tiến triển nặng, gây áp lực lớn cho tim và phổi, khiến việc điều trị phức tạp hơn, hiệu quả giảm và nguy cơ biến chứng tăng.

