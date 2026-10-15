Hoàn Mỹ Đà Nẵng mở rộng quy mô sau 24 năm phát triển

Là thành viên thuộc Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ - hệ thống y tế tư nhân hàng đầu Việt Nam với 14 bệnh viện, 2 phòng khám, Hoàn Mỹ Đà Nẵng không ngừng đầu tư chuyên môn, công nghệ và dịch vụ, hướng đến mô hình chăm sóc sức khỏe toàn diện, lấy người bệnh làm trung tâm với chi phí hợp lý.

Nâng cấp không gian, mở ra giai đoạn phát triển mới

Hoàn Mỹ Đà Nẵng nâng cấp toàn diện khu khám theo tiêu chuẩn Singapore, gồm khu khám đa khoa, khám sức khỏe doanh nghiệp và Hoàn Mỹ Gold dành cho khách hàng cao cấp, quốc tế.

Không gian mới chú trọng sự riêng tư, tiện nghi với khu vực chờ, cà phê, nhà hàng. Bệnh viện đồng thời liên kết hơn 50 công ty bảo hiểm, hỗ trợ bảo lãnh viện phí, khám sức khỏe phục vụ cấp giấy phép lao động và vận chuyển y tế quốc tế.

Diện mạo Hoàn Mỹ Đà Nẵng sau cải tạo

Nền tảng chuyên môn sâu được xây dựng qua 24 năm

Từ năm 2004, Hoàn Mỹ Đà Nẵng đã triển khai tim mạch can thiệp, đến năm 2016 đưa phẫu thuật tim ít xâm lấn vào phẫu thuật thường quy. Hiện nay, bệnh viện thực hiện gần 300 ca phẫu thuật tim mỗi năm, điều trị bệnh tim bẩm sinh và tim mắc phải ở mọi lứa tuổi.

Bệnh viện đồng thời triển khai các phương pháp điều trị ít xâm lấn trong lĩnh vực thần kinh - cột sống, cơ xương khớp và tiêu hóa, giúp người bệnh tiếp cận các kỹ thuật chuyên sâu ngay tại địa phương.

Phẫu thuật ít xâm lấn điều trị bệnh lý tim bẩm sinh ở trẻ 9 tháng tuổi

Song song với điều trị, bệnh viện đầu tư công nghệ hỗ trợ tầm soát và phát hiện sớm ung thư, nổi bật với nhũ ảnh 3D Fujifilm tích hợp AI phát hiện sớm bất thường tuyến vú, nội soi tiêu hóa nhuộm màu và phóng đại giúp nhận diện tổn thương siêu nhỏ, CT 256 lát cắt, MRI 1,5 Tesla và siêu âm đàn hồi mô,... Kết hợp đội ngũ bác sĩ đa chuyên khoa, bệnh viện hướng đến quy trình chăm sóc liền mạch từ tầm soát, chẩn đoán đến điều trị.

Phát triển bệnh viện đa trung tâm chuyên sâu

Trong giai đoạn 2026 - 2030, Hoàn Mỹ Đà Nẵng định hướng phát triển nhiều trung tâm chuyên sâu, gồm Trung tâm Hỗ trợ sinh sản - IVF (dự kiến hoạt động năm 2027), Trung tâm Nội soi chuyên sâu với các kỹ thuật ERCP, ESD phục vụ chẩn đoán và can thiệp bệnh lý tiêu hóa, Trung tâm Đột quỵ, Trung tâm Phục hồi chức năng và Chấn thương chỉnh hình - Y học thể thao.

Các dự án này mở rộng năng lực chẩn đoán, điều trị chuyên sâu, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng đa dạng của người dân.

Trung tâm Hỗ trợ sinh sản - IVF

BS.CKII Trương Nguyễn Thoại Nhân, Giám đốc Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng, chia sẻ: "Trong giai đoạn mới, chúng tôi tiếp tục đầu tư công nghệ, chiêu mộ đội ngũ bác sĩ tài năng và các trung tâm chuyên sâu, đồng thời duy trì chất lượng dịch vụ. An toàn và sự hài lòng của người bệnh luôn là trọng tâm, hướng đến chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người dân địa phương và du khách".

Từ mở rộng quy mô đến chuẩn hóa chất lượng quốc tế

Cùng với đầu tư cơ sở vật chất và chuyên môn, Hoàn Mỹ Đà Nẵng chú trọng chuẩn hóa quy trình chăm sóc, đảm bảo chất lượng và an toàn người bệnh. Tháng 1.2025, bệnh viện được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế ACHSI (Úc). Hệ thống quản lý chất lượng xét nghiệm cũng được công nhận đạt chuẩn ISO 15189:2012 trong nhiều năm liền.

Sau 24 năm phát triển, Hoàn Mỹ Đà Nẵng tiếp tục đổi mới từ không gian, công nghệ đến năng lực điều trị và quản lý chất lượng. Đây là nền tảng để bệnh viện nâng cao trải nghiệm người bệnh, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe chất lượng cao và góp phần phát triển Đà Nẵng thành điểm đến y tế của khu vực.