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    Hoàn Mỹ ra mắt Hoàn Mỹ Preventive & Wellness 365

    Thông tin dịch vụ
    Thông tin dịch vụ

    Trong cuộc sống hiện đại, nhiều người trong chúng ta đôi khi vì quá bận rộn mà chỉ bắt đầu quan tâm sức khỏe khi cơ thể xuất hiện những dấu hiệu bất thường. Nhưng khỏe không chỉ là không có bệnh; một lần kiểm tra sức khỏe có thể cung cấp nhiều chỉ số, nhưng điều quan trọng hơn là hiểu những con số đó có ý nghĩa gì và cần làm gì tiếp theo.

    Từ đó, Hoàn Mỹ phát triển Hoàn Mỹ Preventive & Wellness 365 - giúp mỗi khách hàng không chỉ hiểu rõ hơn các chỉ số sức khỏe của bản thân, mà còn xác định điều cần ưu tiên, biết nên bắt đầu từ đâu và chủ động xây dựng cách chăm sóc phù hợp với chính mình.

    Điểm khác biệt là hành trình được chuyển từ "biết các chỉ số" sang "hiểu, ưu tiên và hành động", với sự đồng hành hàng tháng hoặc 3 tháng 6 tháng tùy nhu cầu. Mục tiêu không chỉ là duy trì sức khỏe, mà còn chủ động nâng cao thể trạng và lối sống để mỗi người có thêm năng lượng và nền tảng tốt hơn cho công việc, cuộc sống và gia đình.

    Hoàn Mỹ ra mắt Hoàn Mỹ Preventive & Wellness 365 - Ảnh 1.

    Bác sĩ Huỳnh Lê Hạnh Đan (trái) và bà Nguyễn Thị Ngọc Hạnh, Group Chief Commercial Officer của Hoàn Mỹ (giữa), chia sẻ tại sự kiện ra mắt Hoàn Mỹ Preventive & Wellness 365

    Để tìm hiểu chương trình và lựa chọn lộ trình phù hợp với nhu cầu, thể trạng và mục tiêu cá nhân, khách hàng có thể liên hệ hotline miễn phí 1800 6381 hoặc truy cập website Hoàn Mỹ để đặt lịch tư vấn.

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