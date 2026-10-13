Hoàn Mỹ ra mắt Hoàn Mỹ Preventive & Wellness 365

Từ đó, Hoàn Mỹ phát triển Hoàn Mỹ Preventive & Wellness 365 - giúp mỗi khách hàng không chỉ hiểu rõ hơn các chỉ số sức khỏe của bản thân, mà còn xác định điều cần ưu tiên, biết nên bắt đầu từ đâu và chủ động xây dựng cách chăm sóc phù hợp với chính mình.

Điểm khác biệt là hành trình được chuyển từ "biết các chỉ số" sang "hiểu, ưu tiên và hành động", với sự đồng hành hàng tháng hoặc 3 tháng 6 tháng tùy nhu cầu. Mục tiêu không chỉ là duy trì sức khỏe, mà còn chủ động nâng cao thể trạng và lối sống để mỗi người có thêm năng lượng và nền tảng tốt hơn cho công việc, cuộc sống và gia đình.

Bác sĩ Huỳnh Lê Hạnh Đan (trái) và bà Nguyễn Thị Ngọc Hạnh, Group Chief Commercial Officer của Hoàn Mỹ (giữa), chia sẻ tại sự kiện ra mắt Hoàn Mỹ Preventive & Wellness 365

Để tìm hiểu chương trình và lựa chọn lộ trình phù hợp với nhu cầu, thể trạng và mục tiêu cá nhân, khách hàng có thể liên hệ hotline miễn phí 1800 6381 hoặc truy cập website Hoàn Mỹ để đặt lịch tư vấn.

