Hoàn Mỹ Sài Gòn nâng tầm trải nghiệm người bệnh với cơ sở vật chất đẳng cấp

Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn thực hiện nâng cấp toàn diện nhằm nâng cao chất lượng phục vụ và điều trị cho người bệnh

Nâng cao trải nghiệm người bệnh

Thấu hiểu tâm lý quá trình hồi phục của người bệnh ảnh hưởng phần nào từ môi trường y tế, BV HMSG đã đầu tư cải tạo và xây mới nhiều khu vực theo tiêu chuẩn quốc tế. Từ sảnh chính, phòng khám đến các phòng bệnh nội trú đều được thiết kế khang trang, rộng rãi cùng với nội thất tiện nghi, màu sắc trang nhã, tạo cảm giác thư thái, giảm bớt căng thẳng cho người bệnh và người nhà.

Cô C. (ngụ TP.HCM) – người bệnh điều trị tại bệnh viện, chia sẻ: "Tôi ấn tượng với sự thay đổi hiện tại của bệnh viện. Phòng sạch sẽ, thoáng, tiện nghi như khách sạn, giúp tôi thoải mái và hồi phục nhanh hơn". Quy trình thăm khám cũng được tối ưu hóa, giảm thiểu thời gian chờ đợi, mang lại cho người bệnh sự thuận tiện.

MRI 3.0 Tesla – Chẩn đoán giúp chính xác

Tiếp tục khẳng định vị thế trong việc ứng dụng trang thiết bị hiện đại, BV HMSG đầu tư Hệ thống máy MRI 3.0 Tesla, tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) tái tạo ảnh học sâu, tăng cường độ rõ nét, loại bỏ nhiễu và phát hiện tổn thương cực nhỏ ở vị trí phức tạp mà các công nghệ cũ có thể bỏ sót. Đây là bước tiến vượt bậc giúp phát hiện sớm và chẩn đoán chính xác các bệnh lý thần kinh, cột sống, cơ xương khớp, tim mạch, bụng chậu cũng như tầm soát ung thư ngay từ giai đoạn đầu, khi chưa có biểu hiện lâm sàng rõ ràng.

Hệ thống máy MRI 3.0 Tesla, tích hợp trí tuệ nhân tạo có thể phát hiện những tổn thương nhỏ ở những vị trí phức tạp

DSA 2 bình diện – Chính xác trong can thiệp mạch máu phức tạp

Một trong những điểm nổi bật khác tại BV HMSG chính là hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA) 2 bình diện. Đây là hệ thống can thiệp mạch hiện đại cho phép khảo sát và can thiệp các bệnh lý mạch máu não, tim, bệnh lý tim bẩm sinh, bệnh rối loạn nhịp,… với độ chính xác cao và an toàn. Với khả năng chụp đồng thời ở hai góc độ khác nhau, DSA 2 bình diện cung cấp hình ảnh 3D trực quan về cấu trúc mạch máu, giúp bác sĩ can thiệp thực hiện các thủ thuật phức tạp như đặt stent động mạch vành, nong mạch, nút mạch điều trị phình mạch não, can thiệp đột quỵ,… một cách chính xác, nhanh chóng giảm thiểu thời gian thủ thuật, giảm lượng thuốc cản quang và tia X nâng cao an toàn cho người bệnh.

Hệ thống DSA 2 bình diện hiện đại giúp khảo sát và can thiệp các bệnh lý tim, mạch máu não với độ chính xác cao và an toàn

Cam kết vì sức khỏe cộng đồng

Bác sĩ Tạ Anh Tuấn, Giám đốc BV Hoàn Mỹ Sài Gòn, khẳng định: "Đáp lại sự tin yêu của người bệnh, việc BV đầu tư vào cơ sở vật chất hiện đại cùng các máy hiện đại như MRI 3.0T và DSA 2 bình diện thể hiện cam kết mạnh mẽ trong việc không ngừng nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Chúng tôi tin rằng, sự kết hợp giữa trang thiết bị, đội ngũ y bác sĩ chuyên môn cao, môi trường y tế thân thiện sẽ mang đến sự an tâm và hài lòng cho mỗi người dân khi lựa chọn BV Hoàn Mỹ Sài Gòn là nơi chăm sóc sức khỏe".

Sau hơn hai thập kỷ đồng hành chăm sóc sức khỏe cộng đồng, Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn, thành viên Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ - hệ thống y tế tư nhân lớn bậc nhất Việt Nam, đã trở thành biểu tượng của sự tận tâm và chất lượng trong lĩnh vực y tế. Bệnh viện duy trì vị trí trong Top 10 bệnh viện có chất lượng tốt nhất, theo đánh giá 83 tiêu chí của Bộ Y tế trong nhiều năm liên tiếp, khẳng định uy tín và sự tin cậy trong lòng người dân. Liên hệ: 028 3990 2468 60-60A Phan Xích Long, phường Cầu Kiệu, TP.HCM