Hoan nghênh các tập đoàn lớn của Thái Lan đầu tư vào Việt Nam

Đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao VN tại sân bay, về phía Thái Lan có Phó thủ tướng Pakorn Nilprapunt cùng một số quan chức Chính phủ; Đại sứ Thái Lan tại VN Urawadee Sriphiromya.

Về phía VN có Đại sứ VN tại Thái Lan Phạm Việt Hùng và Phu nhân; cùng đông đảo cán bộ, nhân viên Đại sứ quán VN tại Thái Lan.

Tại sân bay, có Đội tiêu binh đứng hai bên thảm đỏ, cùng lúc 21 loạt đại bác vang lên chào mừng. Đây là nghi thức đặc biệt, thể hiện sự coi trọng của Thái Lan đối với chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn cấp cao của VN.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Thapana Sirivadhanabhakdi, Chủ tịch điều hành Tập đoàn TCC ẢNH: TTXVN

Dự kiến trong chuyến thăm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ có các cuộc hội đàm; hội kiến Nhà vua và Hoàng hậu Thái Lan, Thủ tướng và các nhà lãnh đạo cấp cao của Thái Lan để trao đổi sâu rộng về các định hướng lớn nhằm triển khai hiệu quả khuôn khổ hợp tác mới.

Trong dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước sẽ tham dự Diễn đàn Doanh nghiệp VN - Thái Lan; chứng kiến lễ ký kết trao đổi một số văn kiện hợp tác giữa hai nước…

Tại Thủ đô Bangkok, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp ông Thapana Sirivadhanabhakdi, Chủ tịch điều hành Tập đoàn TCC, Tổng giám đốc Tập đoàn ThaiBev (Thái Lan).

Phát biểu tại cuộc tiếp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước hoan nghênh các tập đoàn lớn của Thái Lan mở rộng đầu tư, kinh doanh tại VN, nhất là trong các lĩnh vực phù hợp với nhu cầu phát triển của VN và có khả năng tạo thêm giá trị cho quan hệ hợp tác song phương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh VN coi trọng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Thái Lan, trong đó hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và kết nối doanh nghiệp là trụ cột quan trọng, góp phần thúc đẩy tăng trưởng bền vững và tăng cường liên kết giữa hai nền kinh tế.

Ghi nhận quá trình đầu tư, kinh doanh của Tập đoàn TCC tại VN trong những năm qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khuyến khích Tập đoàn tiếp tục đầu tư, phát triển hoạt động kinh doanh tại VN theo hướng nâng cao năng lực quản trị, thúc đẩy ứng dụng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, bảo vệ môi trường và đóng góp tích cực cho cộng đồng địa phương.

Tại cuộc tiếp, bày tỏ cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã dành thời gian tiếp, ông Thapana Sirivadhanabhakdi cho biết TCC hoạt động trong các lĩnh vực chính gồm: thực phẩm và đồ uống; công nghiệp và thương mại; tài chính và bảo hiểm; bất động sản; nông nghiệp và công nghiệp nông nghiệp. Tập đoàn có thị trường hoạt động tại VN, Singapore, Malaysia, Myanmar và một số thị trường khác.

Về hoạt động đầu tư kinh doanh tại VN, Chủ tịch điều hành Tập đoàn TCC mong muốn VN tiếp tục tạo điều kiện cho hoạt động đầu tư, kinh doanh của Tập đoàn tại VN và nhấn mạnh trong thời gian tới Tập đoàn TCC đang nghiên cứu khởi động thêm một số hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực logistics, tái chế và một số lĩnh vực khác.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết VN đang tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; ưu tiên thu hút các dự án có chất lượng, có hàm lượng khoa học, công nghệ cao, quản trị hiện đại, liên kết tốt với doanh nghiệp trong nước; đồng thời đề nghị Tập đoàn TCC hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa của VN tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng, đóng góp tích cực vào sự kết nối nền kinh tế hai nước cũng như các nước ASEAN.