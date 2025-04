Hoàn thành cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng tháng 7.2026

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành kết luận của Thủ tướng Phạm Minh Chính về tình hình triển khai dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng.

Đây là dự án quan trọng trong mục tiêu tiến tới hoàn thành 600 km cao tốc tại đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2021 - 2026, làm tiền đề để tiếp tục đầu tư xây dựng khoảng 600 km đường cao tốc ở khu vực này trong giai đoạn 2026 - 2030.

Hướng tuyến cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng đi qua 4 tỉnh ẢNH: VGP

Tuy nhiên, việc triển khai các dự án tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long và cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng còn chậm chạp. Thông báo nêu rõ, dù các bên đã nỗ lực để từng bước giải quyết khó khăn về vật liệu san lấp nhưng việc giải quyết chưa quyết liệt, chưa triệt để, ảnh hưởng đến tiến độ các dự án.

Đặc biệt là đối với các dự án thành phần 2, 3, 4 thuộc dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng đang chậm tiến độ, cần phải nghiêm túc rút kinh nghiệm để quyết tâm đẩy nhanh tiến độ các dự án trong thời gian tới.

Để thúc đẩy dự án hoàn thành tháng 7.2026, Thủ tướng yêu cầu Cần Thơ và Sóc Trăng giải quyết dứt điểm toàn bộ mặt bằng để bàn giao cho dự án thuộc phạm vi quản lý trước ngày 15.4. Đồng thời, có phương án nguồn vật liệu san lấp để hỗ trợ cung ứng vật liệu.

Lãnh đạo Bộ Xây dựng làm việc ngay với các nhà thầu, đơn vị tư vấn về giải pháp thi công, xử lý lún để nâng cao năng suất lao động, rút ngắn thời gian hoàn thành dự án, phấn đấu hoàn thành dự án trong tháng 7.2026.

Thủ tướng đề nghị Bộ Quốc phòng chỉ đạo Quân khu 9, Bộ Công an chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương huy động nhân lực, máy móc thiết bị hỗ trợ tối đa cho các địa phương, ban quản lý dự án, nhà thầu thi công để thúc đẩy tiến độ triển khai các dự án.

Dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng có chiều dài 188,2 km, đi qua địa phận 4 tỉnh, thành phố, quy mô đầu tư phân kỳ 4 làn xe. Tiến độ dự án cơ bản hoàn thành toàn tuyến năm 2026 và đưa vào khai thác đồng bộ toàn dự án năm 2027.

Dự án được chia thành 4 dự án thành phần vận hành độc lập, trong đó dự án thành phần 1 do tỉnh An Giang làm cơ quan chủ quản, chiều dài khoảng 57 km. Dự án thành phần 2 do TP.Cần Thơ làm cơ quan chủ quản, chiều dài khoảng 37,4 km. Dự án thành phần 3 do tỉnh Hậu Giang làm cơ quan chủ quản, chiều dài khoảng 6,7 km. Dự án thành phần 4 do tỉnh Sóc Trăng làm cơ quan chủ quản, chiều dài khoảng 58,4 km.