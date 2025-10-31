Hoàn thành nghĩa vụ tài chính Khu đô thị phía nam cây xăng dầu Việt Hưng

Việc hoàn thành nghĩa vụ tài chính với nhà nước đặt nền móng phát triển vững chắc, đồng thời khẳng định tiềm lực, uy tín của chủ đầu tư và cam kết đồng hành cùng địa phương trên hành trình kiến tạo khu đô thị hiện đại, năng động tại phường Tam Quan (Gia Lai).

Sự kết hợp đất nền, shophouse và tiện ích hiện đại biến nơi đây trở thành điểm đến lý tưởng kiến tạo môi trường sống văn minh, năng động

Vị trí tâm điểm, phát triển cộng đồng thịnh vượng

Sau khi được phê duyệt đấu nối, thi công và thẩm duyệt thiết kế cơ sở, dự án tiếp tục đề xuất cấp phép mở bán nhà ở hình thành trong tương lai, chính thức cho phép ký hợp đồng mua bán với khách hàng.

Grand Việt Hưng sở hữu gần 10 ha đắc địa mặt tiền quốc lộ 1A cũ và đường tránh quốc lộ 1A mới. Với lợi thế nằm giữa 2 trục giao thông huyết mạch, cách biển Tam Quan chỉ 1 km và tiếp giáp sông Nõm, dự án như viên ngọc quý giữa dòng chảy hiện đại, nơi tận hưởng không gian sống xanh mát, hòa quyện giữa thiên nhiên và tiện ích đô thị.

Grand Việt Hưng được quy hoạch trở thành trung tâm thương mại dịch vụ hiện đại bậc nhất Tam Quan. Các dãy shophouse mặt tiền quốc lộ 1A hình thành không gian kinh doanh sầm uất, đáp ứng nhu cầu giao thương, dịch vụ và du lịch biển đang ngày càng phát triển.

Nhà đầu tư shophouse không chỉ sở hữu không gian sống tiện nghi, mà còn sở hữu tài sản sinh lời bền vững, vừa kinh doanh, tạo dòng tiền ổn định. Đây cũng là cơ hội vàng cho các doanh nhân trẻ hiện thực hóa ước mơ khởi nghiệp ngay trong lòng đô thị năng động.

Khu đô thị phía nam cây xăng dầu Việt Hưng

Grand Việt Hưng được định hướng phát triển khu đô thị kiểu mẫu với hệ thống hạ tầng đồng bộ, đường nội khu rộng rãi, cây xanh, công viên, khu thể thao văn hóa...

Dự án không chỉ nâng tầm diện mạo đô thị Tam Quan mà còn tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương, phù hợp với định hướng phát triển đô thị bền vững của Gia Lai.

Gia Lai phát triển mạnh kinh tế biển - động lực cho Grand Việt Hưng cất cánh

Cùng với phát triển đô thị, Gia Lai định hướng phát triển kinh tế biển, trọng điểm là mở rộng cảng cá Tam Quan 95 ha để tiếp nhận thêm 2.500 tàu cá di dời từ cảng Quy Nhơn và Đề Gi, cùng với khu tái định cư 30 ha.

Hạ tầng phát triển mạnh mẽ mở ra cơ hội lớn cho các dự án đô thị, đặc biệt là Grand Việt Hưng, khi Tam Quan đang dần trở thành trung tâm kinh tế, dịch vụ, du lịch mới của miền Trung.

Do đó, Grand Việt Hưng không chỉ là nơi an cư lý tưởng, mà còn điển hình cho làn sóng đầu tư mới tại Gia Lai, nơi hội tụ đầy đủ yếu tố vị trí chiến lược, quy hoạch hiện đại, tiềm năng sinh lời và giá trị sống cao cấp.

Với tầm nhìn dài hạn và sự đồng hành của các nhà đầu tư uy tín như Tasmania Bình Định và MBLand, Grand Việt Hưng hứa hẹn trở thành điểm sáng của thị trường bất động sản miền Trung, Tây nguyên, góp phần đưa Tam Quan vươn mình trở thành đô thị biển hiện đại, năng động và thịnh vượng.