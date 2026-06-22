Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, Học viện An ninh nhân dân phải vươn lên định vị vị thế trong các trường ở khu vực và trên thế giới về nghiên cứu học thuật, đào tạo nhân lực thực thi pháp luật, gia tăng đóng góp trong hợp tác quốc tế về an ninh, góp phần củng cố tin cậy chính trị giữa Việt Nam với các đối tác và vành đai an ninh từ xa.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi lễ ẢNH: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị, xác lập định vị phát triển mới của học viện từ trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học hàng đầu của lực lượng CAND hiện nay sang trung tâm đào tạo, nghiên cứu hàng đầu quốc gia, ngang tầm quốc tế vào năm 2045 và quyết tâm hiện thực hóa.

Đồng thời, đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương pháp, nội dung GD-ĐT, kết hợp chặt chẽ giữa truyền thống và hiện đại, xây dựng nguồn nhân lực an ninh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu, tăng cường đóng góp trong triển khai đối ngoại ở tầm cao mới, góp phần thực hiện thắng lợi chủ trương của Đảng, Nhà nước về chủ động kiến tạo hòa bình - ổn định - phát triển, tự cường, nâng cao năng lực ngoại giao phòng ngừa, hòa giải và trung gian trong khu vực.

Học viện cần chủ động phát hiện, tham mưu các sáng kiến an ninh, cấu trúc an ninh - đối thoại, tham gia kiến tạo các chuẩn mực trách nhiệm đối với công nghệ mới và công nghiệp an ninh.

Học viện cần đi đầu dẫn dắt việc xây dựng, hoàn thiện học thuyết bảo vệ an ninh quốc gia của Việt Nam; tiếp tục là lực lượng xung kích bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Cần phát huy cao độ tinh thần độc lập, tự chủ, khát vọng học thuật, tạo đột phá trong nghiên cứu khoa học nhằm nâng tầm, phát triển, hoàn thiện lý luận, nghệ thuật bảo vệ an ninh quốc gia, tạo nền tảng hoàn thiện học thuyết bảo vệ an ninh quốc gia Việt Nam vào năm 2035.

Đồng thời, chú trọng nghiên cứu, luận giải những vấn đề an ninh mới, bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên số.

Học viện cần chăm lo xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục có bản lĩnh, trí tuệ, tầm nhìn và năng lực hội nhập; thật sự là những tấm gương mẫu mực, truyền cảm hứng cho các thế hệ học viên; tiên phong trong nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận, trở thành những chuyên gia hàng đầu về lĩnh vực bảo vệ an ninh quốc gia.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý, Bộ Công an, Bộ GD-ĐT, các bộ, ngành chức năng cần có cơ chế, chính sách và đầu tư nguồn lực cho Học viện An ninh nhân dân.

Cần có các chính sách đặc thù nhằm phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục ngang tầm nhiệm vụ trong kỷ nguyên mới.

Song song đó, tạo môi trường thuận lợi thu hút các chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành trên các lĩnh vực nhằm tăng cường nguồn lực tri thức cho học viện.