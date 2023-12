Hoàn toàn lép vế, M.U vẫn may mắn cầm hòa Liverpool, HLV Ten Hag tươi như hoa

Trong lần làm khách gần nhất đến sân Anfield, M.U đã trải qua trận đấu “kinh hoàng” khi đã để thua trắng 0-7. Trước trận cầu này, hơn 1 nửa đội hình của “Quỷ đỏ” phải vắng mặt vì những lý do khác nhau. Đáng chú ý nhất là nhạc trưởng Bruno Fernandes phải làm khán giả bất đắc dĩ vì nhận đủ 5 thẻ vàng. Trên đường di chuyển đến sân Anfield, các cầu thủ của M.U cũng trải qua cơn kinh hoàng khác khi xe buýt của đội bị 1 cái chai thủy tinh ném vào khiến kính tầng trên bị hư hại nặng.

Trong khi đó, bất chấp việc vừa nhận thất bại 1-2 (15.12) ở Europa League trước Union Saint Gilloise, Liverpool vẫn đang được đánh giá rất cao khi có phong độ tốt cực tốt tại Ngoại hạng Anh. The Kop đang xếp đầu bảng và mục tiêu của họ không có gì ngoài 3 điểm để tiếp tục đua tranh chức vô địch với Arsenal và Man City. HLV Jurgen Klopp cũng tung ra sân đội hình cực mạnh và không giấu giếm ý định tấn công phủ đầu đội khách.

Tình thế giữa HLV Jurgen Klopp (phải) và HLV Erik ten Hag hoàn toàn trái ngược nhau REUTERS

Trong hiệp 1, Liverpool khiến M.U phải vất vả chống đỡ bằng liên tiếp các tình huống tấn công. Theo thống kê của trang Sofascore, đội chủ sân Anfield kiểm soát bóng gấp đôi M.U và hầu như bóng chỉ lăn bên phần sân của đội khách. Liverpool dứt điểm 18 lần và chỉ phải nhận 2 dứt điểm cầu may phía đối thủ. Tỷ lệ bàn thắng kỳ vọng của The Kop cũng vượt trội hoàn toàn so với các học trò của HLV Erik ten Hag. Dù vậy, mọi thống kê cũng hoàn toàn vô nghĩa khi Liverpool bế tắc ở những tình huống 1/3 cuối sân của M.U. Salah, Nunez, Diaz lần lượt dứt điểm nhưng bóng không một lần đi vào lưới của Onana.

Mọi thứ trong hiệp 2 không có nhiều thay đổi khi Liverpool vẫn chơi hoàn toàn chủ động. Điều khác biệt đến từ việc các chân sút của "Lữ đoàn đỏ" bắt đầu nắn nót hơn ở những cú sút. M.U cũng cho thấy những nỗ lực với những tình huống phản công nguy hiểm. Nhưng mãi đến phút 70, Rasmus Hojlund mới giúp “Quỷ đỏ” có pha dứt điểm trúng đích đầu tiên.

Onana - thủ thành vừa thừa nhận đang không hạnh phúc tại M.U tiếp tục thi đấu xuất thần với liên tiếp các tình huống cản phá. Dù M.U phải chơi thiếu người ở phút 90+4 khi Diogo Dalot nhận thẻ vàng thứ 2 nhưng người gác đền sinh năm 19996 đã giúp M.U đã khép lại chuyến làm khách hú vía trên sân Anfield với tỷ số 0-0. Kết thúc trận đấu, thủ thành người Cameroon cũng được bình chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận.

Thủ thành Onana (áo xanh) giúp M.U giữ lại 1 điểm trước Liverpool REUTERS

Tiếng còi mãn cuộc vang lên, HLV Erik ten Hag thở phào nhẹ nhõm và nhanh chóng tìm HLV Jurgen Klopp để bắt tay. Nhà cầm quân người Hà Lan tươi như hoa vì phần nào trút được những áp lực sau chuỗi kết quả không tốt của M.U. Tuy nhiên, ông và "Quỷ đỏ" còn rất nhiều việc phải làm khi trong tháng 12 họ còn phải đụng độ với West Ham, Aston Villa và Nottingham Forest.

Trận hòa 0-0 khiến Liverpool không thể đòi lại ngôi đầu từ tay của Arsenal. Lữ đoàn đỏ đang có 38 điểm, kém 1 điểm so với “Pháo thủ”. Đồng thời, họ cũng bị đội xếp sau là Aston Villa bắt kịp về điểm số. Trong khi đó, trận hòa may mắn giúp M.U có 28 điểm, vươn lên đứng thứ 7.