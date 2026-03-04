'Hoàng đế cuối cùng' gây sốt trở lại, fan khuyên 'ai cũng nên xem'

Hoàng đế cuối cùng hiện đang được phát trực tuyến trên Prime Video và nhận được đánh giá tích cực 86% trên chuyên trang Rotten Tomatoes và 88% trên Popcornmeter từ giới phê bình và khán giả.

Tượng đài điện ảnh vẫn vẹn nguyên sức hút

Hoàng đế cuối cùng ra mắt năm 1987, do đạo diễn Bernardo Bertolucci thực hiện. Đây là bộ phim điện ảnh đầu tiên được chính phủ Trung Quốc cho phép quay trực tiếp bên trong Tử Cấm Thành.

Hoàng đế cuối cùng không chỉ đơn thuần là một bộ phim tiểu sử mà còn là một bài ca bi tráng về sự chuyển giao thời đại tại Trung Quốc Ảnh: scmp

Bộ phim kể về cuộc đời của Ái Tân Giác La Phổ Nghi, vị hoàng đế cuối cùng của triều đại nhà Thanh và cũng là vị vua cuối cùng của chế độ phong kiến Trung Quốc. Kịch bản theo chân nhân vật lịch sử này từ khi lên ngôi lúc mới 3 tuổi vào năm 1908 cho đến những năm tháng bị giam giữ dưới chính quyền mới.

Phổ Nghi bị trục xuất khỏi Tử Cấm Thành vào năm 1924 là một bước ngoặt nghiệt ngã, chấm dứt hoàn toàn đặc quyền cuối cùng của triều đại nhà Thanh. Lý do không chỉ nằm ở biến động chính trị mà còn ở sự thay đổi trong thái độ của xã hội Trung Quốc lúc bấy giờ. Với khao khát khôi phục lại vinh quang của dòng họ Ái Tân Giác La, Phổ Nghi đã đi cầu cứu quân Nhật Bản để trở thành Hoàng đế của Mãn Châu Quốc. Tuy nhiên, thực chất ông chỉ là một con rối không có quyền lực thực sự trong tay.

Sau khi Nhật Bản đầu hàng, Phổ Nghi bị Liên Xô bắt và sau đó giao lại cho Trung Quốc. Sau những năm tháng làm tù nhân chiến tranh, ông được ân xá và trả tự do. Ông sống như một thường dân làm vườn bình thường tại Bắc Kinh trong 8 năm cuối cùng của cuộc đời.

Diễn biến tâm lý của Phổ Nghi trong phim đã tái hiện sống động một giai đoạn lịch sử đầy biến động của Trung Quốc Ảnh: scmp

Diễn viên người Mỹ gốc Hoa Tôn Long đảm nhận vai Phổ Nghi khi trưởng thành, trong khi nhân vật ở các giai đoạn nhỏ tuổi hơn được thể hiện bởi 3 diễn viên khác. Dàn diễn viên còn có sự góp mặt của những tài tử từng đoạt nhiều giải thưởng như Peter O'Toole và Cary-Hiroyuki Tagawa, người đã qua đời vào tháng 12.2025.

Phim gây ấn tượng mạnh nhờ bối cảnh hoành tráng và phần phục trang được đầu tư công phu Ảnh: scmp

Trên Rotten Tomatoes, một khán giả chấm phim 5 sao và nhận xét: "Đây là bộ phim hay nhất tôi từng xem". Người này cho rằng tác phẩm sở hữu vẻ đẹp ngoạn mục, đồng thời phản bác những ý kiến chỉ trích phần cốt truyện, nhấn mạnh rằng đây là một bản tường thuật lịch sử về sự biến đổi sâu sắc của nền văn hóa hơn 1 tỉ dân.

Một người xem khác chia sẻ: "Tôi thực sự yêu thích bộ phim. Đây là một trong những tác phẩm yêu thích nhất của tôi và tôi khuyên mọi người nên xem thử".

Khán giả thứ ba nhận định đây là một bộ phim lịch sử ấn tượng, nổi bật với phục trang, quay phim và thiết kế bối cảnh xuất sắc, đồng thời khẳng định đây là tác phẩm tuyệt vời nhất.

Hoàng đế cuối cùng đã làm nên lịch sử khi chiến thắng toàn bộ 9 đề cử tại Oscar lần thứ 60 diễn ra năm 1988 Ảnh: scmp

Hoàng đế cuối cùng là một trong số ít những bộ phim hiếm hoi trong lịch sử Oscar thắng 100%, nhận 9 đề cử và chiến thắng trọn vẹn cả 9 giải, trong đó có những hạng mục quan trọng như Phim hay nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất và Kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất. Tác phẩm cũng giành 3 giải BAFTA, 4 Quả cầu vàng và 1 giải Grammy cho phần nhạc phim.

Dù nam chính Tôn Long đã thể hiện một Phổ Nghi cực kỳ xuất sắc và đầy chiều sâu, nhưng năm đó anh không nhận được đề cử Oscar nào (dù được đề cử Quả cầu vàng). Nhiều nhà phê bình cho rằng giải thưởng Oscar năm đó muốn tôn vinh tầm vóc vĩ đại của tác phẩm và tay nghề bậc thầy của đạo diễn hơn là tập trung vào cá nhân một diễn viên nào đó.