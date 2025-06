Hoàng Đức khó có đối thủ ở hạng nhất, cầu thủ xuất sắc nhất V-League gọi tên ngoại binh chăng?

Cầu thủ xuất sắc nhất V-League 2024-2025 có thể là ngoại binh

Ở V-League 2024-2025, danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất nhiều khả năng tiếp tục thuộc về một ngoại binh. Mùa 2023-2024 gọi tên Rafaelson (khi đó anh chưa nhập tịch và chưa đổi hẳn tên sang Xuân Son).

Mùa này xét trên bình diện chung, không có gương mặt nội binh nào quá nổi bật. Tiến Linh ghi 13 bàn nhưng dấu ấn khá nhạt nhòa. Trong khi đó, ngoại binh Alan Grafite được giới mộ điệu nhận định là ứng viên sáng giá nhất.

Sau khi mùa giải khép lại, tiền đạo người Brazil của CLB Công an Hà Nội dẫn đầu danh sách vua phá lưới V-League, với 14 pha lập công. Theo đó, Lucao của CLB Hải Phòng cũng có 14 bàn thắng. Nhưng xét về hiệu suất ghi bàn, Alan cao hơn, khi ghi 14 bàn sau 18 trận, còn Lucao có 14 bàn sau 25 lần ra sân.

Alan là Vua phá lưới V-League 2024-2025 với 14 pha lập công ẢNH: MINH TÚ

Alan có đóng góp rất lớn trong một mùa giải khá thành công của CLB Công an Hà Nội. Ngoài giúp đội bóng ngành công an cán đích ở vị trí tốp 3 chung cuộc tại sân chơi V-League, chân sút sinh năm 1998 còn tỏa sáng tại đấu trường Cúp C1 Đông Nam Á và Cúp quốc gia. CLB Công an Hà Nội là á quân giải đấu khu vực, đồng thời đăng quang thuyết phục tại Cúp quốc gia - nơi Alan vẫn là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất. Nhiều khả năng, Alan sẽ được vinh danh.

Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất V-League

Ứng cử viên nặng ký cho danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất được dự đoán là màn cạnh tranh của những cái tên như Lê Văn Thuận, Nguyễn Ngọc Mỹ (đều của CLB Thanh Hóa); Phạm Lý Đức (HAGL), Nguyễn Quang Vinh (SLNA). Trong đó, Văn Thuận (CLB Thanh Hóa) cho thấy tiềm năng lớn nhất.

Lê Văn Thuận đã được HLV Velizar Popov sử dụng từ đầu mùa giải. Tuy nhiên, tiền đạo sinh năm 2006 thực sự nổi lên kể từ khi ông Tomislav Steinbruckner tiếp quản đội bóng xứ Thanh. V-League mùa này, chân sút 19 tuổi được trao cơ hội ra sân trong 15 trận. Ở giai đoạn cuối mùa, Văn Thuận càng chơi càng hay, liên tục đóng góp những bàn thắng và kiến tạo.

Cầu thủ xuất sắc nhất giải hạng nhất khó thoát khỏi tay Hoàng Đức

Danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải hạng nhất khó lọt khỏi tay của tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức. Rời Thể Công Viettel để cập bến CLB Ninh Bình từ đầu mùa giải 2024 – 2025, ngôi sao sáng nhất của bóng đá Việt Nam ở thời điểm này vẫn thể hiện được đẳng cấp vốn có.

Hoàng Đức xuất sắc trong vai trò đội trưởng đội vô địch hạng nhất Ninh Bình Ảnh: FBNV

Tiền vệ sinh năm 1998 là "đầu tàu" giúp CLB Ninh Bình vô địch giải hạng nhất, đồng thời giành vé lên chơi ở V-League mùa sau. Hoàng Đức chỉ ghi 3 bàn thắng, nhưng con số này là không đủ để nói lên về tầm quan trọng của tiền vệ 27 tuổi đối với CLB Ninh Bình. Vai trò chính của tiền vệ đội tuyển Việt Nam là kiến thiết lối chơi.

Lễ trao giải V-League Awards 2025 được tổ chức vào chiều 1.7 tại Hà Nội. Những cái tên xuất sắc nhất 2 sân chơi bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam sẽ được vinh danh.