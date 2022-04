‘Hoàng Dược Sư’ Tăng Giang qua đời

Truyền thông xứ Cảng thơm tiết lộ Tăng Giang trở về Hồng Kông vào hôm 25.4 sau chuyến đi đến Singapore. Ông thực hiện cách ly phòng chống Covid-19 tại một khách sạn ở khu Tiêm Sa Chủy. Quá trình xét nghiệm nhanh vào hôm 26.4, nghệ sĩ gạo cội nhận kết quả dương tính. Sang đến ngày 27.4, nhân viên của Sở Y tế đến phòng của ông kiểm tra như thường lệ nhưng không ai trả lời. Lúc nhân viên khách sạn mở cửa đi vào, sao phim Anh hùng xạ điêu bất tỉnh từ trước, ông được xác định đã trút hơi thở cuối cùng. Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra nguyên nhân cái chết của nam diễn viên kỳ cựu.

Sự ra đi đột ngột của Tăng Giang khiến công chúng Hồng Kông không khỏi ngỡ ngàng. Trên mạng xã hội, nhiều khán giả yêu mến ông đã đăng tải những dòng trạng thái tưởng nhớ. Nhiều hình ảnh của cố nghệ sĩ trên phim cũng như video quảng cáo "kinh điển" cũng được chia sẻ lại.





Tăng Giang sinh năm 1934, ông là tên tuổi gạo cội trong làng phim ảnh Hồng Kông, từng hợp tác với TVB, ATV và nhiều hãng phim danh tiếng khác. Nghệ sĩ bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ thập niên 1950 và đã tham gia hơn 100 tác phẩm từ điện ảnh cho đến truyền hình. Một trong những vai diễn gắn liền với tên tuổi của ông là Hoàng Dược Sư trong Anh hùng xạ điêu và Thần điêu đại hiệp phát sóng năm 1983. Cố nghệ sĩ cũng được yêu thích trên màn ảnh nhỏ qua các bộ phim: Bích huyết kiếm (1985), Đại gia tộc, Đại thời đại, Hành động liêm chính…

Tăng Giang còn ghi dấu ấn với các tác phẩm điện ảnh Hoa ngữ cho đến Hollywood như: Bản sắc anh hùng, Lưu kim tuế nguyệt, Điệp huyết song hùng, Câu chuyện cảnh sát 3, Giờ cao điểm 2, The Replacement Killers, Anna And The King, Hồi ức của một Geisha… Ngôi sao gạo cội từng được tôn vinh ở hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất tại Giải thưởng Điện ảnh Hồng Kông (Kim Tượng) 2015 với phim Thiết thính phong vân 3.

Tăng Giang trải qua hai lần đổ vỡ hôn nhân và có một con trai, một con gái với hai người vợ đầu. Năm 1994, ông kết hôn lần ba với nữ diễn viên gốc Đài Loan tên Tiêu Giao. Dù đã ngoài 80, nghệ sĩ vẫn còn minh mẫn, nhanh nhẹn ông đều đặn tham gia các dự án điện ảnh, truyền hình với vai trò phụ. Hiện một số dự án có sự tham gia của cố nghệ sĩ vẫn chưa được phát hành, trong đó có Nguyên sinh tội, Chuyện tình Hồng Kông.