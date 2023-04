Hoàng gia Anh 'vui mừng' khi Meghan Markle không dự lễ đăng quang

"Tôi nghĩ mọi người đều vui mừng khi Meghan Markle không đến", cựu phóng viên BBC Tom Bower nói với Page Six trong cuộc phỏng vấn mới nhất.

"Họ đảm bảo rằng cô ấy sẽ không đến khi phải cúi chào ba lần, rằng cô ấy sẽ không được chú ý, sẽ không đóng bất kỳ vai trò nào trong toàn bộ sự kiện quan trọng này. Nếu Meghan đến, cô sẽ được xếp vào hàng thứ 54 ở phía sau cột", Tom Bower - tác giả cuốn Revenge: Meghan, Harry and the War Between the Windsors nói đùa.

Vợ chồng Hoàng tử Harry PAGE SIX

Sau nhiều tuần đồn đoán, hồi đầu tháng 4, Cung điện Buckingham đã thông báo rằng Hoàng tử Harry sẽ tham dự lễ đăng quang của cha mình.

"Cung điện Buckingham vui mừng xác nhận rằng Công tước xứ Sussex sẽ tham dự lễ đăng quang tại Tu viện Westminster vào ngày 6.5. Nữ công tước xứ Sussex sẽ ở lại California cùng với Hoàng tử Archie và Công chúa Lilibet", một phát ngôn viên của cung điện nói với Page Six vào ngày 12.4.

Sự kiện lịch sử rơi vào đúng ngày sinh nhật lần thứ 4 của Archie.

Vua Charles và Vương hậu Camilla PAGE SIX

Page Six đưa tin Meghan Markle cảm thấy việc cô tham gia lễ đăng quang là "không trung thực" vì từng phát biểu trong bộ phim truyền hình nguyên nhân cô và Harry rời hoàng gia vào năm 2020.

"Họ phải đưa ra một quyết định có cảm giác chân thật và xác thực, đặc biệt là sau tất cả những gì đã được nói ra và tất cả những điều đã xảy ra. Họ quan tâm đến gia đình, vì vậy Meghan sẽ ở lại California và Harry hỗ trợ bố của anh ấy", một người trong cuộc quen thuộc với gia đình nói với Page Six.

Meghan Markle (41 tuổi) trước đây từng cáo buộc thể chế hoàng gia khiến cô có ý định tự tử.

"Tôi không muốn sống nữa", cô nói với Oprah Winfrey trong một cuộc phỏng vấn năm 2021.

"Tôi thường thức dậy vào ban đêm, và tôi chỉ nghĩ, 'không hiểu làm thế nào mà tất cả những thứ này lại được tung ra'", Meghan nói thêm, đề cập đến hàng loạt lời chỉ trích.

Meghan Markle cho biết mẹ và bạn bè của cô ấy nói với cô ấy rằng họ không bảo vệ cô đâu.

Sarah Ferguson, vợ cũ của Hoàng tử Andrew. PAGE SIX

Một cựu thành viên khác của hoàng gia sẽ không tham dự là Sarah Ferguson, vợ cũ của Hoàng tử Andrew.

Tiểu thuyết gia chia sẻ rằng cô không cảm thấy khó chịu khi không lọt vào danh sách khách mời toàn sao.

"Bạn có thể tham gia sự kiện nhưng không được ngồi trên hàng rào, không được quậy phá", Nữ công tước xứ York, người đã ly dị Hoàng tử Andrew vào năm 1996, cho biết trên chương trình "Chào buổi sáng nước Anh" hôm 20.4.

Đây sẽ là lần đầu tiên chồng Meghan Markle - Hoàng tử Harry (38 tuổi) gặp lại gia đình kể từ khi cuốn hồi ký gây tranh cãi của anh Spare được phát hành vào tháng 1.2023.