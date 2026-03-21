Giải trí Đời nghệ sĩ

'Hoàng hậu Ki' Ha Ji Won trẻ trung ngỡ ngàng ở tuổi U.50

An Hạ
21/03/2026 07:27 GMT+7

Trong loạt ảnh mới, Ha Ji Won khiến công chúng không khỏi ngỡ ngàng bởi nhan sắc trẻ trung, rạng rỡ như thời đỉnh cao. Không chỉ gây chú ý khi tái xuất màn ảnh với dự án mới, nữ diễn viên còn khiến truyền thông Hàn Quốc chú ý khi quyết định trở lại giảng đường, trở thành sinh viên ở tuổi 47.

Nhan sắc “lão hóa ngược” gây sốt

Thời gian gần đây, loạt hình ảnh của Ha Ji Won tại lễ nhập học nhanh chóng lan truyền trên các cổng thông tin, tờ báo lớn như Chosun Ilbo hay Maeil Business Newspaper. Nhiều bài báo nhận xét cô “gần như không thay đổi so với 10 năm trước”, thậm chí có thể hòa vào nhóm sinh viên trẻ mà không tạo cảm giác chênh lệch tuổi tác.

Theo các tờ báo Hàn, làn da căng mịn, thần thái tươi tắn cùng vóc dáng săn chắc chính là những yếu tố giúp nữ diễn viên duy trì phong độ. Một bài viết trên Chosun Ilbo nhấn mạnh rằng bí quyết của cô nằm ở lối sống kỷ luật, chăm tập luyện và chế độ ăn uống lành mạnh kéo dài nhiều năm. Không chạy theo những phương pháp làm đẹp quá phức tạp, Ha Ji Won nhiều lần chia sẻ trên truyền thông rằng cô ưu tiên duy trì thói quen sống khoa học.

Ở tuổi mà nhiều người bắt đầu chững lại, “Hoàng hậu Ki” Ha Ji Won vẫn khiến công chúng phải "ngỡ ngàng" theo đúng nghĩa đen

Theo Maeil Business Newspaper, nữ diễn viên chú trọng tập thể dục đều đặn, đặc biệt là các bộ môn giúp giữ cơ thể dẻo dai như yoga và cardio. Ngoài ra, cô cũng duy trì chế độ ăn thanh đạm, hạn chế đồ dầu mỡ và luôn giữ tinh thần tích cực. Một nguồn tin khác từ Soompi cho biết Ha Ji Won đặc biệt coi trọng việc chăm sóc da từ bên trong: uống đủ nước, ngủ đủ giấc và tránh stress, những yếu tố được xem là “chìa khóa vàng” giúp cô giữ được vẻ ngoài trẻ trung suốt nhiều năm.

Ha Ji Won chăm chỉ hoạt động nghệ thuật

Không chỉ gây chú ý bởi ngoại hình, Ha Ji Won còn đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ với dự án phim truyền hình Climax (tựa Việt: Cực hạn). Nhân vật chính của phim là Bang Tae Seob (Ju Ji Hoon), một công tố viên nghèo khó nhưng đầy tham vọng. Vợ anh là Choo Sang Ah (Ha Ji Won), từng là minh tinh nổi tiếng nhưng sự nghiệp tụt dốc sau bê bối trốn thuế. Cả hai bước chân vào cuộc chơi sinh tồn với mục tiêu và toan tính riêng. Họ vừa là đồng minh nhưng cũng vừa là đối thủ.

Dù thị trường phim Hàn ngày càng trẻ hóa, Ha Ji Won vẫn giữ được vị thế riêng nhờ diễn xuất chắc tay và khả năng lựa chọn kịch bản phù hợp. Khán giả Việt có thể xem Climax trên FPT Play, chiếu song song cùng Hàn Quốc

Sự góp mặt của cô bên cạnh Ju Ji Hoon càng khiến dự án trở thành tâm điểm truyền thông. Giới chuyên môn nhận định đây sẽ là vai diễn đánh dấu bước chuyển mình của Ha Ji Won khi quay lại dòng phim "nặng ký", sau thời gian tập trung cho các dự án nhẹ nhàng hơn. Không chỉ dừng lại ở Climax, nữ diễn viên còn được tiết lộ đang cân nhắc tham gia dự án phim mới mang tên Affair Hunter, cho thấy cô vẫn là cái tên được săn đón trong làng phim Hàn dù đã bước sang tuổi U.50.

Hình ảnh trẻ trung của Ha Ji Won trên giảng đường

Một trong những điểm khiến công chúng bất ngờ nhất chính là việc Ha Ji Won chính thức trở thành sinh viên đại học trong năm 2026. Theo OSEN, ngày 17.3, kênh YouTube của nữ diễn viên đăng tải video ghi lại khoảnh khắc cô tham dự lễ nhập học. Trong video, Ha Ji Won hào hứng chia sẻ: “Mọi người ơi, tôi đã làm được rồi. Tôi là thành viên của khóa 26”.

Xuất hiện với bó hoa trên tay, Ha Ji Won không giấu được sự phấn khích, vừa bày tỏ sự hồi hộp khi lần đầu trải nghiệm không khí đại học như một sinh viên thực thụ. Những chia sẻ hài hước về việc “không ai chú ý đến mình” tại buổi lễ đã khiến người xem thích thú.

Không chỉ dừng lại ở việc tham dự lễ nhập học, nữ diễn viên còn chủ động giao lưu, chụp ảnh kỷ niệm và tự giới thiệu bản thân trong giảng đường với tư cách tân sinh viên. Đáng chú ý, hành trình “làm sinh viên” của Ha Ji Won sẽ được ghi lại trong một chương trình thực tế, dự kiến phát sóng từ ngày 19.3. Đây được xem là bước đi mới mẻ, cho thấy tinh thần không ngại thử thách và luôn làm mới bản thân của “Hoàng hậu Ki”.

Ở tuổi U.50, Ha Ji Won 'khác lạ' khi diện trang phục táo bạo

Được biết đến là nữ diễn viên thanh lịch bậc nhất showbiz Hàn, thế nhưng hình ảnh mới đây của Ha Ji Won đã khiến người hâm mộ không khỏi ngỡ ngàng vì vẻ đẹp trẻ trung, quyến rũ.

