Hoảng hốt khi tiền điện tăng hơn 30 lần

Do nhiễm chập?

Trong tháng 6 và tháng 7, nhiều hộ gia đình ở tỉnh Thanh Hóa hoảng hốt với mức tiêu thụ điện, tiền điện tăng chóng mặt, có gia đình tăng 8 lần, cá biệt có gia đình tăng đến hơn 30 lần so với mức tiêu thụ điện bình thường.

Phiếu thông báo tiền điện tháng 6 đối với gia đình ông Lê Xuân Hùng ẢNH: PHÚC NGƯ

Ông Lê Xuân Hùng (69 tuổi, ngụ phố 1 Quang Trung, xã Ngọc Lặc) nhận được phiếu thu tiền điện tháng 6.2025 (thời gian từ 20.5 – 20.6) với tổng số tiền 5.839.000 đồng. Trong khi đó, gia đình ông Hùng từ trước đến nay sử dụng dao động từ 250 - 300.000 đồng/tháng. Nếu so với mức tiền điện mỗi tháng là 300.000 đồng/tháng thì tiền điện tháng 6 của gia đình ông Hùng tăng gần 20 lần.

"Tôi không tưởng tượng được 1 tháng mà dùng hết hơn 5,8 triệu tiền điện, trong khi từ trước đến nay gia đình tôi chưa dùng quá số tiền điện 300.000 đồng/tháng. Sau khi nhận được phiếu thu tiền điện tháng 6, tôi đã làm đơn gửi Điện lực Ngọc Lặc thì họ trả lời điện bán cho Hợp tác xã dịch vụ điện năng phố 1 Quang Trung rồi bán lại cho người dân, nên họ không có trách nhiệm. Khi tôi đến hợp tác xã hỏi thì họ bảo chỉ chịu trách nhiệm đến công tơ điện và không phải lỗi do họ nên gia đình tôi buộc phải nộp tiền điện theo thông báo", ông Hùng nói.

Ông Hùng cho biết, ở nhà chỉ có ông và vợ ông, các con cháu đều có nhà riêng và ở xa. Trong tháng 6 không tăng thêm thiết bị, chỉ mở điều hòa nhiều hơn do các cháu về chơi dịp hè và trời nắng nóng.

Do số tiền điện quá lớn và cao bất thường nên ông Hùng chưa nộp tiền nhằm tìm hiểu rõ nguyên nhân. Tuy nhiên, đến ngày 15.7, Hợp tác xã dịch vụ điện năng phố 1 Quang Trung ra thông báo ngừng bán điện với hộ gia đình ông Hùng (ngừng bán điện sau 2 ngày ra thông báo) do chậm đóng tiền điện.

Lo lắng nếu không có điện sử dụng sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống, ông Hùng đành "bấm bụng" nộp tiền theo hình thức trả dần hàng tháng, mỗi tháng 1 triệu đồng cho đến khi hết số tiền hơn 5,8 triệu đồng.

Bình thường mỗi tháng vợ chồng ông Lê Xuân Hùng (trong thông báo ghi là Lê Văn Hùng) không sử dụng quá 300.000 đồng tiền điện, nhưng tháng 6 vừa qua hết hơn 9,8 triệu đồng

ẢNH: PHÚC NGƯ

Trao đổi với phóng viên Thanh Niên, ông Lê Đình Minh, Phó giám đốc Hợp tác xã dịch vụ điện phố 1 Quang Trung, cho biết thực tế tổng số tiền điện theo chỉ số công tơ của gia đình ông Hùng không phải hơn 5.839.000 đồng mà là 9.839.000 đồng, tương đương với số điện sử dụng là 2.680 số.

Tuy nhiên, do thấy số tiền tăng cao bất thường nên Hội đồng quản trị của hợp tác xã đã họp và chỉ tính giá tiền điện 1 giá, ở bậc 100 kW, tương đương 2.179 đồng/số điện chứ không tính theo giá bậc thang (với số điện năng sử dụng là 2.680 số nhân theo bậc thang thì tổng số tiền là 9.839.000 đồng).

"Khi chốt công tơ nhà ông Hùng, thấy số điện cao bất thường nên báo gia đình và tiến hành kiểm tra thì xác định nguyên nhân do điện bị nhiễm chập trong hệ thống đường dây. Trên địa bàn chúng tôi quản lý cũng có khoảng 6 - 7 trường hợp như thế. Bây giờ công tơ điện đang còn đó, nếu gia đình ông Hùng băn khoăn thì chúng tôi sẵn sàng cùng gia đình đưa công tơ đi kiểm định ở cơ quan có chuyên môn", ông Minh cho hay.

Cũng theo ông Minh, do số tiền điện của gia đình ông Hùng quá lớn nên sau đó Hội đồng quản trị hợp tác xã đã họp, thống nhất giảm cho gia đình ông Hùng 4 triệu đồng và chỉ thông báo thu 5.839.000 đồng (9.839.000 đồng - 4.000.000 đồng = 5.839.000 đồng).

Như vậy, nếu tính theo số tiền cao nhất của những tháng liền kề thì tiền điện tháng 6 của gia đình ông Hùng tăng hơn 30 lần.

Dây cáp viễn thông gây rò rỉ điện

Không chỉ trường hợp gia đình ông Hùng mà còn nhiều gia đình khác trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có tiền điện tăng cao bất thường.

Thông tin từ Điện lực Thanh Hóa cho biết, trong tháng 7, đình ông Dương Văn Tâm (ngụ tổ dân phố Liên Vinh, P.Hải Bình, Thanh Hóa) nhận được hóa đơn tiền điện là 9,8 triệu đồng, cao gấp hơn 8 lần mức tiêu thụ thông thường, trong khi thiết bị điện sử dụng cho sinh hoạt trong gia đình không thay đổi so với trước.

Vị trí dây cáp viễn thông gây rò rỉ điện của gia đình ông Tâm ẢNH: ĐIỆN LỰC THANH HÓA

Sau khi kiểm tra, Đội quản lý Điện lực khu vực Nghi Sơn kiểm tra và xác định nguyên nhân do nhân viên của nhà mạng viễn thông đã treo dây tín hiệu lên cột điện không đúng quy cách kỹ thuật, buộc vào dây điện từ sau công tơ.

Đồng thời, do thời tiết nắng nóng, mưa giông kéo dài dẫn đến dây mạng cọ xát làm mài mòn, bong lớp cách điện gây rò điện khiến tiền điện gia đình ông Tâm tăng cao bất thường.

Ngay khi xác định được nguyên nhân, Đội quản lý Điện lực khu vực Nghi Sơn đã hỗ trợ hộ gia đình sửa chữa, khắc phục điểm rò rỉ trong hệ thống dây dẫn sau công tơ.

Đơn vị quản lý, sử dụng cáp viễn thông cũng đã nhận trách nhiệm và đền bù khoản tiền phát sinh do rò rỉ điện cho gia đình ông Tâm với số tiền 8,6 triệu đồng trong tổng số 9,8 triệu đồng.