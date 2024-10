Hoang mang trước thông tin hàng ngàn clip nữ sinh bị quay lén trong nhà vệ sinh

Học sinh cung cấp hình ảnh liên quan đến việc phát tán clip, hình ảnh nữ sinh bị quay lén trong nhà vệ sinh ẢNH: HỌC SINH CUNG CẤP

Vào chiều tối nay, 25.10, học sinh V.T đã thay mặt nhóm học sinh Trường THPT Tân Túc (huyện Bình Chánh, TP.HCM) đã phản ánh trực tiếp với phóng viên Báo Thanh Niên việc các clip nữ sinh bị quay lén trong nhà vệ sinh.

V.T cho biết, cách đây khoảng 3 ngày, nhóm học sinh của Trường THPT Tân Túc vô tình phát hiện một tài khoản có tên H.Q của một học sinh cùng trường rao bán hàng ngàn clip và hình ảnh nhạy cảm trên một diễn đàn mạng xã hội.

Cụ thể, những đoạn clip và hình ảnh được cho là quay lén trong nhà vệ sinh nữ của Trường THPT Tân Túc ghi lại hình ảnh nhạy cảm nữ sinh rõ đồng phục và bảng tên. Đặc biệt theo phản ánh của học sinh V.T, những hình ảnh và clip này đã được rao bán trên diễn đàn này từ trước đó, vào năm 2023.

Ngay khi phát hiện ra sự việc nói trên, nhóm học sinh Trường THPT Tân Túc đã báo cáo sự việc với Ban giám hiệu nhà trường. Tuy nhiên, theo như lời học sinh trên chia sẻ với phóng viên Thanh Niên thì "nhà trường đã nắm sự việc và công an có vào trường làm việc nhưng nhà trường thông báo bạn học sinh H.Q, được cho là chủ tài khoản rao bán hình ảnh nói trên, vô tội. Hiện học sinh chúng em, nhất là các bạn nữ rất hoang mang, lo sợ, không biết mình có bị quay lén hay không?".

Đồng thời học sinh nói trên cũng cung cấp cho phóng viên Báo Thanh Niên những minh chứng phản ánh việc tài khoản rao bán và việc lan truyền những hình ảnh quay lén trên mạng xã hội.

Còn học sinh khác thì gửi thư đến tòa soạn có nội dung: "Khoảng 13.000 video và 15.000 tấm ảnh được phát tán và buôn bán trên những web đen, camera được đặt ở các vòi xịt toàn bộ nhà vệ sinh trong trường. Tất cả các học sinh trong trường đều biết và có bằng chứng về người làm nhưng khi nhà trường làm việc thì có bảo là thủ phạm vô tội.

Con thật sự thấy rất bất công vì đa số các bạn nữ của trường đều bị quay phải. Trong số các nạn nhân lại có bạn của con, trong độ tuổi ăn học và trưởng thành thì việc bị quay lén như vậy là một cú sốc rất lớn, con mong các cô chú sẽ làm giúp đỡ chúng con lấy lại công bằng".

Tối 25.10, phóng viên Báo Thanh Niên đã liên hệ với ông Nguyễn Thanh Tòng, Hiệu trưởng Trường THPT Tân Túc. Ông Tòng thông tin: "Nhà trường đã nắm sự việc, đã có báo cáo với Sở GD-ĐT và cơ quan công an. Nhà trường đang phối hợp với cơ quan công an để điều tra. Sự việc đang được cơ quan công an quan tâm và xử lý. Khi có kết quả làm việc của cơ quan công an, nhà trường sẽ thông tin chính xác".

Sự việc nói trên không chỉ gây hoang mang với học sinh của trường này mà theo ghi nhận của phóng viên Báo Thanh Niên, vào chiều tối nay, học sinh một số trường khác cũng nắm thông tin và lo ngại khi sử dụng nhà vệ sinh trong trường.

Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về việc thực hiện quay lén và phát tán hình ảnh nhạy cảm trong nhà vệ sinh Trường THPT Tân Túc.