Thế giới

Hoang mang vì khu phố bỗng biến thành phim trường Harry Potter

Bảo Hoàng
01/09/2025 10:54 GMT+7

Bộ phim Harry Potter bản truyền hình mới do Đài HBO đầu tư sản xuất đã chọn khu phố Springfield Gardens ở phía đông thủ đô London (Anh) làm phim trường, song người dân địa phương không nắm rõ thông tin này.

Người dân tại khu phố Springfield Gardens ở vùng ngoại ô Upminster tại London lo ngại bị biến thành “cuộc đổ bộ của các phù thủy” khi nơi ở của họ âm thầm trở thành phim trường cho loạt phim truyền hình “Harry Potter” mới, được chuyển thể từ bộ tiểu thuyết nổi tiếng cùng tên của nhà văn J. K. Rowling.

Theo The Telegraph ngày 31.8, phố Springfield Gardens được chọn làm bối cảnh đường Privet Drive trong phim, nơi nhân vật chính là cậu bé phù thủy Harry Potter lớn lên. Trong truyện, Privet Drive được mô tả là con phố bình dị của tầng lớp trung lưu.

Hoang mang vì khu phố bỗng biến thành phim trường Harry Potter- Ảnh 1.

Khu phố Springfield Gardens được dùng làm phim trường quay Harry Potter

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH THE TELEGRAPH

Tuy nhiên, người dân địa phương nói rằng họ không được tham khảo ý kiến, trước khi đoàn làm phim bắt đầu bấm máy tại nơi này vào tháng 6.

Bà Katie Perry, 42 tuổi, cho biết đã có những lá thư thông báo nơi này sẽ được dùng để quay phim, nhưng không được báo trước rằng đây chính là phiên bản làm lại của tác phẩm nổi tiếng Harry Potter. Bà lo ngại sẽ có nhiều người đến khu phố chụp ảnh, ảnh hưởng đến cuộc sống và sự yên tĩnh vốn có.

"Chúng tôi chỉ thấy một số máy ảnh bên ngoài, họ không bao giờ nói dùng nó để làm gi. Đây là thương hiệu phim lớn, vì vậy chúng tôi rất sốc khi không ai thông báo. Giờ thì chúng tôi xuất hiện trên trang Facebook nào đó liên quan Harry Potter với biển số xe của mình trong ảnh”, bà Perry nói.

“Chúng tôi mới biết tin vào hôm 22.8. Lũ trẻ trong nhà rất phấn khích. Chúng bảo tôi rằng nên bán đồ lưu niệm Harry Potter bên ngoài. Khu phố sẽ tràn ngập ‘phù thủy’. Tôi hy vọng điều này sẽ làm tăng giá nhà. Hiện chúng tôi không được chi phí hỗ trợ nào”, bà nêu thêm.

Chồng của bà Perry là ông Wayne Perry lại lo lắng cho sự an toàn của gia đình khi dần có nhiều người biết đến và xuất hiện quanh nhà. “Giờ đây, nhà có hai con nhỏ nhưng mỗi tối đều có người bên ngoài trông thật kỳ lạ”, ông nói.

Tại phố Springfield Gardens cũng có những người hâm mộ bộ truyện Harry Potter. Bà Sue Baldwin, 63 tuổi, chia sẻ niềm vui khi biết nơi ở của mình được quay bộ phim mà bà đã trông đợi.

“Họ đã gửi thư, nói rằng nơi đây sẽ được quay phim và nhắn nếu chúng tôi không muốn thì hãy báo lại họ. Đến gần đây chúng tôi mới biết được họ quay phim gì. Tôi phát cuồng về Harry Potter và thích đến công viên giải trí Disneyland để xem mọi thứ liên quan đến Harry Potter”, bà Baldwin nói.

Hoang mang vì khu phố bỗng biến thành phim trường Harry Potter- Ảnh 2.

Diễn viên Dominic McLaughlin sẽ thủ vai nhân vật chính Harry Potter lúc nhỏ, trong bộ phim bản làm lại do Đài HBO sản xuất

ẢNH: AP

Đài HBO, đơn vị sản xuất phim truyền hình Harry Potter mới, chưa bình luận về những ý kiến của cư dân phố Springfield Gardens nêu trên.

Loạt phim mới được kỳ vọng mang đến nhiều trải nghiệm điện ảnh về tác phẩm Harry Potter. Trước đó, 8 phần phim Harry Potter ra mắt từ năm 2001 - 2011 đã trở thành những bộ phim nổi tiếng toàn cầu.

10,8 tỉ đồng cho ấn bản đầu tiên của truyện Harry Potter

Ấn bản đầu tiên của quyển “Harry Potter và Hòn đá phù thủy” đã được bán với giá 471.000 USD (hơn 10,8 tỉ đồng) trong phiên đấu giá tại Mỹ ngày 9.12, theo Hãng tin Reuters hôm 10.12

