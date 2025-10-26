Hoàng Mập ủng hộ Đặng Thu Thảo trở lại phim ảnh sau biến cố hôn nhân

Sau biến cố đời tư, Đặng Thu Thảo dần trở lại với các hoạt động nghệ thuật khi tham gia các chương trình truyền hình, ngồi ghế nóng một số cuộc thi nhan sắc. Ngoài ra, người đẹp 9X cũng tái xuất phim ảnh với vai diễn trong Trà ma nữ, do Hoàng Mập sản xuất.

Đặng Thu Thảo tái xuất phim ảnh trong dự án Trà ma nữ Ảnh: NSX

Trà ma nữ kể về cuộc đời Bạch Hồng, sống một mình trong ngôi nhà cổ sau khi cha mẹ bị sát hại. Trong một lần bị rơi xuống thung lũng, cô tình cờ phát hiện ra một đường hầm bí mật dẫn đến một căn nhà cổ quái - nơi một cô gái bí ẩn đã qua đời nhiều năm trước. Bạch Hồng học được bí kíp, từng bước thực hiện kế hoạch báo thù. Từ đây, nhiều sự thật bắt đầu được phơi bày.

Hoàng Mập nói về sự trở lại của Đặng Thu Thảo

Trong phim, Hoa hậu Đại dương 2014 vào vai Mỹ Dung, người phụ nữ có vẻ ngoài xinh đẹp nhưng bên trong nổi loạn. Sự trở lại của cô ở lĩnh vực phim ảnh khiến khán giả bất ngờ. Chia sẻ về quyết định mời người đẹp 9X tham gia phim, Hoàng Mập cho biết kể cả khi đàn em lập gia đình và có quãng thời gian vắng bóng vì biến cố đời tư, cả hai vẫn giữ liên lạc với nhau. Mỗi lần thực hiện một dự án mới, nam nghệ sĩ đều ngỏ lời mời người em thân thiết tham gia khi có vai diễn phù hợp. “Những phim trước vì lịch trình bận rộn nên em ấy vắng mặt. Nhưng lần này, khi tôi ngỏ ý, Thảo quyết định trở lại phim trường”, anh chia sẻ.

Người đẹp 9X được Hoàng Mập đánh giá chăm chỉ, nhạy bén khi đóng phim Ảnh: NSX

Với Hoàng Mập, Đặng Thu Thảo là một cô gái thông minh, chăm chỉ, hội tụ đủ tiềm lực để theo nghề diễn. Trước đó, cả hai có dịp cộng tác trong các dự án như Hợp đồng bắt ma, Cuộc chiến nhân tình, Người thương kẻ nhớ… “Với vai diễn lần này, tôi nghĩ đến Thảo vì đó là cô con gái bề ngoài xinh đẹp nhưng bên trong có máu nổi loạn. Có những phân đoạn khó nhưng Thảo không làm tôi thất vọng”, phía Hoàng Mập bày tỏ.

Nam nghệ sĩ chia sẻ thêm trước đó, sau khi Đặng Thu Thảo lập gia đình, chuyển hướng sang kinh doanh, anh vẫn thường sắp xếp ghé thăm đàn em. Lúc người đẹp 9X gặp biến cố, Hoàng Mập động viên rằng “còn thở là còn gỡ”, “mưa xong rồi sẽ nắng”. Với nam nghệ sĩ, đàn em là một cô gái mạnh mẽ, dám vực dậy sau những thăng trầm thay vì đắm chìm trong bi lụy. “Thảo có tố chất làm diễn viên vì nhạy bén, chăm chỉ. Sau quãng thời gian trở lại phim trường, tôi nhìn thấy sự trưởng thành trong cách diễn của Thảo”, anh nói.

Phim Trà ma nữ được phát sóng từ 3.11 trên kênh SCTV14 Ảnh: ĐPCC

Hoàng Mập chia sẻ từ 10 năm trước, anh đã tin tưởng và trao vai diễn cho Đặng Thu Thảo. Trước sự trở lại của đàn em, nam nghệ sĩ mong các đạo diễn, nhà sản xuất cho Hoa hậu Đại dương Việt Nam thêm nhiều cơ hội để thể hiện mình. “Khi là hoa hậu, người mẫu sang đóng phim phải chịu khó học hỏi, nghiên cứu nhiều hơn. Tôi tin Thảo làm tốt vai trò của mình trong lĩnh vực này”, Hoàng Mập bày tỏ.

Thời gian qua, Hoàng Mập vừa sản xuất phim, vừa hoàn thành chương trình thạc sĩ. Nam nghệ sĩ bày tỏ: “Thời gian do tôi quyết định. Tháng nào ra Hà Nội học tôi sẽ chủ động không nhận show cũng không quay phim. Tôi không áp lực với điều đó, vì việc học không phải để tôi lên lương hay điều gì to tát lắm mà phục vụ cho bản thân, giúp mình thư giãn hơn. Vì mỗi chuyến đi học như vậy, tôi sắp xếp để có thể tận dụng đi khám phá ở nhiều nơi”.