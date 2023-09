Hoàng Mỹ An tiết lộ lý do về nước hoạt động

Hoàng Mỹ An muốn đem hình ảnh mới mẻ, âm nhạc nhiều màu sắc đến với khán giả NVCC

Hoàng Mỹ An cho biết ca khúc Bức thư cuối gửi anh là món quà cô gửi đến khán giả sau nhiều năm học tập, định cư ở Mỹ. Trong MV, Hoàng Mỹ An xuất hiện với hình ảnh nhẹ nhàng, khoe nhan sắc trong trẻo. Ca sĩ sinh năm 1996 cũng ghi điểm nhờ chất giọng cao, giàu tình cảm. MV do Hoàng Mỹ An và ê kíp lên ý tưởng, ghi hình tại TP.HCM.

Cô kể đoàn phim gặp nhiều khó khăn do thời tiết mưa, nắng thất thường. Ngoài ra, ca sĩ bị nhiễm trùng mắt vì quay những cảnh xịt khói, dưới mưa, ở hồ bơi. Dẫu vậy, Hoàng Mỹ An vẫn cố gắng nhỏ thuốc, uống thuốc để duy trì sức khỏe, tiếp tục làm việc cho kịp tiến độ đề ra.

Hoàng Mỹ An tung MV mới sau khi tham gia chương trình Ca sĩ mặt nạ NVCC

Chia sẻ lý do về nước hoạt động dù ở hải ngoại khá đắt show, Hoàng Mỹ An cho biết: "Tôi đã hoạt động nghệ thuật ở Việt Nam từ khi còn nhỏ. Khoảng thời gian vừa qua ở nước ngoài cũng chính là thời gian tôi theo đuổi con đường học vấn, kết hợp với biểu diễn, rèn luyện tại sân khấu hải ngoại. Sau hành trình đấy, tôi tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm cũng như bài học quý báu. Tôi hy vọng có thể đem những hình ảnh mới mẻ, âm nhạc nhiều màu sắc đến với khán giả tại Việt Nam".

Tương lai, Hoàng Mỹ An muốn hướng đến hình ảnh một nghệ sĩ đa năng. Cô nói đang rất háo hức chuẩn bị cho những dự án dài hơi, kết hợp nhiều dòng nhạc khác nhau nhưng màu sắc chủ đạo là pop dance.

Hoàng Mỹ An cho hay không đặt nặng chuyện sản phẩm phải đạt triệu view hay gây dựng tên tuổi lập tức NVCC

Trước ý kiến về việc không quá nổi bật so với những ca sĩ trẻ hiện tại, giọng ca 27 tuổi thẳng thắn: "Tôi tự tin về khả năng và khao khát mang đến những sản phẩm nghệ thuật chỉn chu, kỹ lưỡng. Việt Nam là một thị trường cực kỳ sôi động, nơi mà các nghệ sĩ thể hiện muôn vàn màu sắc âm nhạc khác nhau. Tôi cũng đã xác định con đường chủ đạo và tư duy âm nhạc hoàn chỉnh để có thể giới thiệu đến khán giả một Hoàng Mỹ An hội nhập quốc tế nhưng luôn mang nét rất riêng của người phụ nữ Việt Nam".

Hoàng Mỹ An từng đoạt Á quân Thử thách cùng bước nhảy 2013 rồi quyết định theo đuổi sự nghiệp ca hát. Tại hải ngoại, Hoàng Mỹ An là ca sĩ được mọi người yêu thích, từng lưu diễn khắp nước Mỹ. Bên cạnh sự nghiệp phát triển, Hoàng Mỹ An còn tốt nghiệp Đại học Nam California (USC, Mỹ) chuyên ngành Công nghiệp âm nhạc.