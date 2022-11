Hoàng Thanh Nga mang giày 20cm đọ dáng hoa hậu cao nhất Việt Nam

Hoàng Thanh Nga, nữ doanh nhân đến từ TP.HCM được Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cấp phép tham gia Mrs Universe 2022 tại Bulgaria từ 30.1 - 5.2.2023. Đến tham dự buổi công bố có sự góp mặt của Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022 Mai Phương và Hoa hậu Liên lục địa 2022 Bảo Ngọc, Hoa hậu Quý bà Hòa bình Quốc tế 2022 Phan Kim Oanh, Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam Đào Ái Nhi, MC Anh Quân, MC Vũ Mạnh Cường...

Hoàng Thanh Nga tốt nghiệp loại Giỏi chuyên ngành Ngoại thương của Trường đại học Kinh tế TP.HCM. Với kinh nghiệm 7 năm làm việc cho một tập đoàn bán lẻ lớn của Mỹ, cô chuyển sang kinh doanh ngành đá mỹ nghệ, vật liệu xây dựng và trang trí nội thất trước khi đi theo ngành trang sức - đá quý. Có mặt tại sự kiện, Hoa hậu Liên lục địa 2022 Bảo Ngọc chia sẻ: "Bảo Ngọc may mắn đội vương miện do chị Nga chế tác khi đăng quang Á hậu Miss World Vietnam 2022. Chiếc vương miện may mắn này đã giúp cho Ngọc có những thành công tiếp theo. Nay Ngọc xin đại diện cho Phương Nhi (Á hậu 2 Miss World Vietnam 2022) và Mai Phương gửi lời chúc chị thật nhiều sức khỏe, mạnh mẽ trên con đường chinh phục vương miện. Chị đã có một hành trình rực rỡ vừa qua, nay chúc chị có thêm chiếc vương miện của riêng mình để thêm rực rỡ".





Vinh dự nhận danh hiệu Hoa hậu Quý bà Hoàn vũ Việt Nam, Hoàng Thanh Nga chia sẻ: “Tham dự đấu trường sắc đẹp quốc tế lần này là cách để tôi khích lệ chị em phụ nữ cũng dám dấn thân, dám nghĩ dám làm điều mình ấp ủ. Là đại diện cho phụ nữ Việt Nam đến với cuộc thi nhan sắc và tài năng, tôi mong muốn mình sẽ lan tỏa được cái đẹp, sự nhân hậu đến với mọi người, mang một hình ảnh Việt Nam thật đẹp ra quốc tế”.

Được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2007 đến nay, cuộc thi Mrs Universe đã trở thành một trong những đấu trường sắc đẹp lớn nhất hành tinh dành cho phụ nữ đã lập gia đình, thu hút được sự tham gia của rất nhiều thí sinh đến từ khắp nơi trên thế giới. Đây là lần đầu tiên Việt Nam có đại diện tranh tài.