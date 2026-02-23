'Hoàng thượng' Trần Kiến Bân bị chê quá già ở tuổi U.60

Hôm 21.2, tại một khu thương mại, nam diễn viên Trần Kiến Bân (55 tuổi) xuất hiện cùng người vợ 50 tuổi Tưởng Cần Cần và con trai 7 tuổi. Khoảnh khắc này bị người qua đường ghi lại và nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, Sohu đưa tin ngày 23.2.

Ngoại hình gây tranh luận, hôn nhân vẫn bền chặt

Trong hình ảnh được chia sẻ, bộ râu dài hoa râm không cắt tỉa cùng gương mặt có phần mệt mỏi của Trần Kiến Bân tạo nên sự tương phản hoàn toàn với vóc dáng thanh thoát, gương mặt trẻ trung của Tưởng Cần Cần dù cô để mặt mộc.

Chủ đề này nhanh chóng thu hút nhiều bình luận. Không ít ý kiến cho rằng nam diễn viên "một năm không gặp mà như già thêm chục tuổi". Trong khi đó, có người nhận xét việc để râu khiến anh trông già hơn và nếu cạo đi có thể trẻ ra vài tuổi. Một số cư dân mạng còn nói hai vợ chồng Trần Kiến Bân - Tưởng Cần Cần đứng cạnh nhau nhìn như cha con.

Trần Kiến Bân và Tưởng Cần Cần cùng con trai được bắt gặp dạo phố tại Trùng Khánh (Trung Quốc) trong những ngày đầu năm mới Ảnh: Sohu

Hôm đó, Trần Kiến Bân diện áo gile phao đỏ, bên trong phối áo hoodie đen và áo thun trắng, đội mũ lưỡi trai kéo thấp vành. Trang phục được nhận xét là đơn giản nhưng có điểm nhấn. Tuy vậy, làn da sạm cùng dáng vẻ hơi còng lưng khiến anh toát lên nét già dặn, từng trải. Đây là năm thứ hai liên tiếp Trần Kiến Bân về Trùng Khánh (Trung Quốc) ăn tết cùng gia đình bên ngoại của vợ, hành động này được khen ngợi là chu đáo. Bên cạnh đó, cậu con trai út tung tăng chạy nhảy, chiều cao tăng đáng kể cũng trở thành điểm sáng trong bức hình gia đình ấm áp.

Diện mạo già dặn của nam diễn viên Chân Hoàn truyện gây bàn tán Ảnh: Sohu

Trái ngược với vẻ ngoài có phần xuề xòa của chồng, Tưởng Cần Cần dù không trang điểm và đeo khẩu trang, chỉ lộ phần chân mày và ánh mắt, vẫn giữ được trạng thái trẻ trung nhờ lối sống kỷ luật. Nhiều năm qua, nữ diễn viên duy trì thói quen sinh hoạt điều độ và tập yoga hằng ngày để giữ gìn vóc dáng. Sự khác biệt về diện mạo của hai người phần nào phản ánh cách họ dung hòa trong gần 20 năm hôn nhân và sự thấu hiểu đã được bồi đắp theo thời gian.

Đứng cạnh vợ là nữ diễn viên Tưởng Cần Cần, Trần Kiến Bân trông già nua hơn hẳn Ảnh: Sohu

Cuộc hôn nhân của họ bắt đầu từ lần hợp tác trong bộ phim Kiều gia đại viện năm 2006. Từ những bất đồng ban đầu trên phim trường, cả hai dần nảy sinh tình cảm và cùng nhau vượt qua nhiều thử thách. Khi cha của Tưởng Cần Cần lâm bệnh nặng, Trần Kiến Bân luôn ở bên chăm sóc tận tình. Về phía mình, nữ diễn viên từng chấp nhận sinh con ở độ tuổi không còn trẻ để vun vén tổ ấm. Những lần đồng hành trong giai đoạn khó khăn đã khiến mối quan hệ của họ vượt lên trên những thay đổi về ngoại hình.

Tưởng Cần Cần và Trần Kiến Bân kết hôn vào năm 2006 sau khi đóng chung trong bộ phim Kiều gia đại viện Ảnh: Weibo Tưởng Cần Cần

Giữa lúc công chúng bàn tán về hình ảnh nghệ sĩ thiếu chỉn chu của Trần Kiến Bân, nhiều người cũng thừa nhận rằng sự giản dị, không quá trau chuốt và việc đều đặn cùng vợ về quê đón tết mỗi năm mới là điều phản ánh rõ nét đời sống hôn nhân hạnh phúc của cặp sao.