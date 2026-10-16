Hoàng Thùy Linh tái xuất sau 4 năm, đưa chất liệu dân gian vào nhạc đương đại

Ngày 15.10, Hoàng Thùy Linh giới thiệu MV Thầy dùi, đánh dấu sự trở lại của nữ ca sĩ trong năm 2026. Sản phẩm tiếp tục hướng khai thác chất liệu văn hóa Việt Nam trong âm nhạc đương đại, với câu chuyện xoay quanh lời nói, cách ứng xử và những hệ quả của sự chia rẽ trong đời sống.

Thầy dùi là cách gọi dân gian mang sắc thái châm biếm, chỉ những người gieo lời gièm pha, khơi gợi bất hòa hoặc xúi giục người khác. Từ hình tượng này, ca khúc vận dụng những thành ngữ quen thuộc như “đâm bị thóc, chọc bị gạo”, “gắp lửa bỏ tay người”, đặt tiếng cười trào phúng bên cạnh lời nhắc về trách nhiệm trong giao tiếp.

Câu hát “Đừng ai như ông thầy dùi” thể hiện thông điệp xuyên suốt sản phẩm. Qua đó, Hoàng Thùy Linh đề cập đến việc mỗi người cần tỉnh táo trước những lời nói gây chia rẽ, trân trọng các mối quan hệ và lựa chọn cách ứng xử có trách nhiệm.

Thầy dùi sử dụng chất liệu từ thành ngữ, tục ngữ dân gian để truyền tải thông điệp Ảnh: NVCC

Đây là lần hợp tác tiếp theo giữa Hoàng Thùy Linh và nhạc sĩ Khắc Hưng, sau Gieo quẻ và Hạ phỏm thuộc album LINK phát hành năm 2022. Ở sản phẩm mới, ca từ kết hợp thành ngữ, tục ngữ với lối diễn đạt gần các bài vè dân gian. Phần phối khí lấy cảm hứng từ tiết tấu trống trong nghệ thuật hát chầu văn, kết hợp âm sắc của trống đương đại cùng những âm thanh gợi nhắc đời sống và thiên nhiên như tiếng chim, tiếng kèn, tiếng chuông, tiếng gõ sạp.

Hoàng Thùy Linh đưa tín ngưỡng và hội họa Việt vào MV

MV được Hoàng Thùy Linh phát triển nội dung cùng đạo diễn Nhu Đặng, xây dựng theo hướng phim âm nhạc với nhiều lớp hình ảnh và bối cảnh giả tưởng. Câu chuyện diễn ra trong một thế giới mang dấu vết cổ xưa, nơi con người bị cuốn vào lòng tham, sự đố kỵ và những cuộc tranh giành lợi ích. Các thành ngữ như “ném đá giấu tay”, “qua cầu rút ván”, “gắp lửa bỏ tay người” được chuyển thành những tình huống thị giác.

Trong thế giới ấy, Hoàng Thùy Linh không gắn với một hình hài nhân vật cố định mà biến hóa thành nhiều hình tượng. Một hình tượng đáng chú ý là Ông Lốt Tam Đầu Cửu Vỹ trong tín ngưỡng thờ Mẫu, gắn với ý nghĩa hộ vệ sông nước. Bên cạnh đó, MV đưa vào các tham chiếu đến trang phục dân tộc, tranh sơn mài và hội họa Việt Nam.

Hoàng Thùy Linh biến hóa thành nhiều nhân vật trong MV Thầy dùi Ảnh: NVCC

Hình ảnh cô gái trong tranh của danh họa Mai Trung Thứ xuất hiện trong không gian chuyển động. Tác phẩm Non bộ con người của họa sĩ Võ Huỳnh Phú cũng được đưa vào mạch hình ảnh. Những chất liệu này tạo nên sự kết hợp giữa tín ngưỡng, hội họa và kỹ thuật hình ảnh đương đại, đồng thời tiếp nối hướng sáng tạo mà Hoàng Thùy Linh theo đuổi trong các sản phẩm trước.

Ở phần cuối, MV chuyển từ những hình ảnh hỗn loạn sang không gian thanh bình. Đáng chú ý, phần kết lấy cảm hứng từ truyền thuyết đàn rồng hạ phàm bảo vệ bờ cõi, gắn với sự hình thành vịnh Hạ Long trong trí tưởng tượng dân gian. Hình ảnh con thuyền căng buồm đỏ trên mặt vịnh và lá cờ Tổ quốc khép lại câu chuyện, đưa mạch hình ảnh trở về với non sông Việt Nam.

Từ những xung đột trong đời sống thường ngày đến hình ảnh đất nước thanh bình, Thầy dùi đặt ra suy ngẫm về trách nhiệm của mỗi người trong việc gìn giữ các mối quan hệ, trân trọng hòa bình và đóng góp cho cộng đồng. Qua sản phẩm, Hoàng Thùy Linh tiếp tục khai thác vốn văn hóa Việt Nam để kể những câu chuyện đương đại bằng âm nhạc và hình ảnh.